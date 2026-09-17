Eyzaguirre califica como “mala noticia” alza de tasas de la Fed: “La burbuja accionaria de la IA se puede reventar”

Una visión más bien sombría sobre la economía mundial Nicolás Eyzaguirre, especialmente luego que la Reserva Federal concretara este miércoles su primera alza de tasas en tres años y, además, diera señales de que podría haber un nuevo aumento a fin de año.

“Son malas noticias”, dijo el exministro de Hacienda, en conversación con radio Cooperativa.

El economista recordó que la guerra de Estados Unidos con Irán en Medio Oriente ha disparado los precios del petróleo y, en consecuencia, a la inflación, obligando al banco central estadounidense a subir el precio del dinero.

En su análisis, el exministro de Hacienda en el gobierno de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet advirtió sobre el complejo escenario que supone la política monetaria más restrictiva en Estados Unidos en medio del boom que ha tenido la inteligencia artificial.

“Estamos en un momento delicado de la economía mundial, porque la economía mundial sigue creciendo producto del boom de inteligencia artificial, pero si las tasas de interés siguen para arriba, la burbuja accionaria de la inteligencia artificial se puede reventar y ahí nos vamos a ir a recesión”, comentó el experto.

El Master of Arts en Economía de la Universidad de Harvard sumó a esto el dilema que supone la política arancelaria de Washington, especialmente ahora que Donald Trump calificara como “acto hostil” la asociación entre La Unión Europea (UE) y Canadá, amenazando con más gravámenes.

“Es otro de los shocks que el ministro Quiroz ha tenido que soportar. El shock petrolero y el shock arancelario en el mundo. Entonces esto no son buenas noticias para Chile, nosotros somos un país que depende del comercio mundial como ningún otro, y todo esto son malas noticias para el comercio mundial, son malas noticias para los movimientos financieros mundiales”, advirtió el ministro.