Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

El último riff de Casino sonó hace 13 años. Banda de un rock intenso, oscuro y directo, destacó en los primeros años 2000, cuando la escena rockera nacional se movía entre la sombra corporativa de las multinacionales y las emergentes bandas independientes.

Tras publicar tres discos, el grupo se disolvió. Su cantante y guitarrista, Pablo Giadach, se había vuelto un solicitado productor e instaló su propio estudio, Lautaro, uno de los destacados de la capital. Fue en ese entramado de bandas que iban y venían, cuando al músico le repetían la pregunta ¿y cuando vuelve Casino?

“En un minuto pasó que mucha gente nos empezó a hablar de Casino”, dice a Culto. “Había mucho interés de parte de la gente. Y yo también lo vi mucho en las bandas que llegan a grabar al estudio, que me decían que Casino era como referente o como influencia. Entonces, nos fuimos entusiasmando”.

Casino

Fue así que a fines de 2025, Giadach, junto a Guillermo Drago (bajo/coros) y el baterista Felipe Bawlitza se reunieron precisamente en el estudio Lautaro. Ahí se conectaron y a pulso de riffs saturados, la música volvió a brotar. “Nos fuimos entusiasmando y en un minuto nos juntamos a ensayar”, recuerda. “Y funcionó. Para nosotros, Casino era una cosa súper seria, ensayábamos todo el rato, estuvimos de gira meses, viajamos juntos, todo lo que hace una banda que es tan motivante, tan entretenido”.

Todo se vio facilitado por el hecho de que los músicos habían mantenido el contacto y de cuando en cuando, surgía la idea de una reunión. “Nunca tuvimos un rollo como banda, simplemente situaciones de vida nos llevaron a parar de tocar y nunca dejamos mucho de vernos”, dice Giadach. “Y con los chicos de Casino veníamos hablando de juntarnos a tocar, como por las ganas de juntarnos a tocar nomás”.

Fue así que el grupo anunció un evento de reunión; Casino volverá a sonar el próximo 25 de septiembre, en la sala Bunster de M100. Un evento que se ha publicitado como Casino 21 años, marcando la efeméride de su primer disco lanzado en 2005. Pero en realidad es mucho más. “Es hacerle como una especie de honor a todo lo que hicimos antes”, explica Giadach. “Claro, le pusimos Casino 21 años, pero en verdad no es como que hayamos dicho: ‘Oh, se cumplen 21 años del disco, tenemos que tocarlo’ No, fue como ‘juntémonos a tocar, cachemos’”.

El espectáculo se concentrará sobre todo en los primeros dos discos del grupo, Casino (2005) y Volcanes (2007), dejando algo de lado al tercero y último Million Days (2011). “Eso es porque en la última época de Casino tocamos demasiado el Million Days”, explica Giadach.

Ese primer álbum homónimo de Casino también cruzó un temprano interés de Pablo Giadach por aprender los secretos de la grabación y producción musical. De hecho, él mismo se ocupó de grabar. “El disco lo grabamos con recursos mega híper precarios, una interfaz muy simple, una consola antigua”, explica. “Y yo estaba con muchas ganas de desarrollar una carrera como productor. Desde el colegio que grababa las bandas en las que estuviera. Y con Casino, grabábamos los ensayos, íbamos como componiendo junto con la grabación”.

La historia de ese álbum se entrelazó con el disco debut de Casanova, la banda de Julián Peña, en que Giadach participó en la producción y como músico invitado. “Todo esto lo hicimos más o menos junto con el disco de Casanova, que también estaba yo encargado de esa producción. Entonces, estábamos primero en la casa del baterista de Casanova, que tenía un espacio que lo habíamos designado como sala de ensayo y estudio. Y me sorprende que esos dos discos, el de Casino y el de Casanova, sigan sonando harto hasta el día de hoy, el tiempo les dio lo que merecen”.

Ese primer disco además tuvo un empujón promocional gracias al sencillo En tus manos, probablemente la canción más conocida del grupo, que logró alta rotación radial. Cuenta una historia que a Giadach el riff de la canción le brotó...en un casino. “Yo estaba carreteando en Mendoza, en un viaje que nos pegamos con uno amigos”, cuenta. “Y fuimos como a un casino, no es que nos gusten los casinos, los encuentro detestables, pero habíamos ido a una fiesta en este lugar y se me vino el riff a la cabeza como de la nada”.

“Después llegué a Santiago, lo empecé a tocar en guitarra y claro, después lo empezamos a tocar en la sala de ensayo”, sigue Giadach. “Ahí el Guille [Drago] tiró la idea del coro en el bajo. Se hizo el tema súper rápido y yo después, por situaciones de vida que estaba pasando, escribí la letra en 10 minutos ¡lo juro! Y eso fue. Así fue".

En tus manos también apareció como tema central en la película Promedio Rojo (2004), lo que le dio un alcance masivo. “Fue porque yo repartí demos. Yo estudiaba comunicación audiovisual, hice unas pegas con Eduardo Bertrán, y en esa época estábamos ahí metidos”, explica el músico.

Para entonces, el trío ya tenía listo el disco y estaban en búsqueda de un sello para editarlo. “Ahora la autogestión es súper común, todo el mundo se graba a sí mismo, se edita a sí mismo, pero en esa época no. Era una época de Myspace con suerte. Nosotros igual seguíamos como en una especie de vieja escuela de buscar sellos y todo eso. En verdad teníamos el disco listo, iba a ser editado por Warner. Al final terminamos saliendo por La Oreja porque Warner no sé qué pasó”.

-¿Cómo han vivido los ensayos de cara al show?

Mucha memoria emotiva. Nadie se sacó los temas en la casa, escuchó el disco, nadie. Fue como “nos juntamos, vamos a tocar”. De hecho, como que hemos tenido de repente que referenciar, como “a ver, escuchemos la canción del disco para ver cómo hacíamos esto”. Porque después de todo este tiempo, imagínate, esos discos uno los graba y después los dejas de escuchar. No es que escuches tus discos todo el rato, sino que estás tocando, y la canción al final se define cuando tú la tocas en vivo, para el músico es así. Para la gente la canción se define por el disco. Entonces nosotros tuvimos que hacer un “espérate, pero en el disco esta huevada no era así”. Igual todos nos hemos mantenido en la música, así que no ha costado tanto, la verdad.

Casino. De izquierda a derecha, Guillermo Drago, Pablo Giadach y Felipe Bawlitza.

-¿Después de este show tienen pensado hacer más presentaciones? llevarlo a otros lugares de Chile, alargar este encuentro, eventualmente una gira...

Mira, yo creo que sí. De a poco se ha ido fijando la idea, porque en verdad no sabíamos cómo iba a resultar esto, como una cosa interna de banda. Y la verdad es que ha ido resultando y estamos súper entusiasmados, nos ha gustado caleta volver a tocar, entonces probablemente no vamos a querer que esto muera el 25.

-¿Y qué pasa con tus otros proyectos? por ejemplo con The Cruel Visions, que habías estado lanzando música. Lo haces tú mismo, teniendo tu estudio súper a la mano también...

Lo tengo full a la mano, pero yo creo que la motivación principal es que yo no puedo dejar de componer. Es una cosa que viene conmigo, es una especie de necesidad. Yo agarro una guitarra y al tiro se me ocurre algo. No agarro una guitarra para tocar un tema de los Beatles o de The Cure; agarro una guitarra, me pongo a tocar cualquier cosa y estoy todo el rato componiendo. Entonces obvio que la posibilidad va a estar súper a la mano, y teniendo el estudio ahí, obvio, súper conveniente.

-¿Y chance de grabar música nueva con Casino, algún tema? puede salir algún riff en esos ensayos, además teniendo tu estudio...

Yo creo que sí, y aparte que igual tenemos ideas. Yo tengo canciones que no han sido para Cruel Visions, ideas hay y las ganas parece que sí. Lo que pasa es que teníamos que ver cómo resultaba esto de volver a juntarse a tocar, armar una especie de rutina de banda, que ha estado muy bacán, juntarnos a ensayar dos o tres veces a la semana. Claro, ahora hemos estado muy concentrados ensayando este show, pero esto no lo queremos cortar tan rápido, entonces probablemente vamos a seguir ensayando. Y ahí, como dices tú, van a salir ideas y qué se yo. No tenemos ningún pie forzado, pero ese mismo pie forzado tampoco es una negativa, o sea, de más que puede salir algo.

Casino se presentará el próximo 25 de septiembre en la sala Bunster de M100 en un show que tendrá de invitados a Rodrigo Astaburuaga y Sam Maquieira, reputados guitarristas que colaboraron con el grupo en algunos momentos de su historia. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Ticketplus.