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    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación

    El comité votó por mayoría de 6 a 3 dejar la tasa sin cambios. Los tres miembros disidentes se inclinaron por un alza de 0,25 puntos porcentuales, hasta 4%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Banco de Inglaterra mantiene la tasa pese a la inflación

    El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de referencia en 3,75%, en una decisión dividida de su Comité de Política Monetaria (MPC), pese a que la inflación del Reino Unido subió a 3,1% en agosto, bastante por sobre su meta de 2%.

    Según el resumen de política monetaria de la entidad, en la reunión que concluyó el 16 de septiembre el comité votó por mayoría de 6 a 3 dejar la tasa sin cambios. Los tres miembros disidentes se inclinaron por un alza de 0,25 puntos porcentuales, hasta 4%.

    En su comunicado, el MPC sostuvo que “es apropiado mantener la tasa de referencia en esta reunión” y que “está preparado para actuar según sea necesario para asegurar que la inflación del IPC se mantenga en camino de cumplir la meta de 2% en el mediano plazo”.

    La decisión, informada este jueves, estaba en línea con lo que descontaban los inversionistas. De acuerdo con datos de LSEG citados por CNBC, el mercado asignaba una probabilidad de 76% a que la tasa se mantuviera. Según el medio estadounidense, sin embargo, se anticipa ampliamente un alza de al menos 25 puntos base en la próxima reunión, en noviembre.

    Con esta pausa, el organismo toma un camino distinto al de otros grandes bancos centrales. La Reserva Federal de EE.UU. elevó su tasa en un cuarto de punto porcentual el miércoles, en su primera alza desde 2023.

    La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) aplicó su segunda subida del año, tras haber incrementado las tasas en junio por primera vez en tres años. En tanto, se espera que el Banco de Japón suba su tasa de referencia al término de su reunión de dos días, este viernes.

    El Banco de Inglaterra no ha movido su tasa en lo que va del año. Su último ajuste fue en diciembre, cuando la recortó en 25 puntos base.

    En su reunión de política monetaria, el Banco Central de Chile decidió la semana pasada mantener también su tasa de interés y los expertos creen que se mantendrá en ese nivel durante al menos 11 meses.

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