“Lo que no debiera ocurrir es que se incrementen a valores insostenibles”: MOP aborda debate por tarifa de los peajes

El ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, abordó el debate por las tarifas de las autopistas concesionadas y aseguró que la cartera se encuentra negociando con las empresas modificaciones a los contratos que permitan contener e incluso reducir el valor de algunos peajes.

Esto, en medio de los cuestionamientos surgidos en el Congreso respecto del sistema de cobro de peajes y TAG. Balmaceda explicó, en conversación con Radio ADN, que actualmente existen 81 contratos de concesión, con distintas condiciones y antigüedad, por lo que, a su juicio, no es posible hablar de un sistema único de tarifas.

“Aquí no existe un sistema único de tarifas, lo primero que hay que aclarar, porque las autopistas responden a realidades muy diversas en el tiempo”, sostuvo.

El secretario de Estado defendió, además, la continuidad de los cobros una vez finalizado el período inicial de una concesión, argumentando que las renovaciones contemplan nuevas inversiones y obras para aumentar la capacidad y los estándares de las autopistas.

“Mientras nosotros sigamos exigiendo obras para aumentar la capacidad de nuestra autopista y los estándares de servicio, tiene sentido que los peajes se mantengan en el tiempo”, afirmó.

Sin embargo, planteó que “ lo que no debiera ocurrir es que se incrementen a valores insostenibles , y eso es lo que nosotros tenemos como una preocupación como Ministerio”, señaló.

En esa línea, indicó que se está trabajando con las concesionarias para “disminuir el valor de algunos de los peajes”, además de evitar que los reajustes sean demasiado pronunciados.

Según Balmaceda, las conversaciones ya presentan avances y podrían traducirse en modificaciones concretas durante los próximos meses. “Estamos sentados con las concesionarias, particularmente con una. Estamos bastante avanzados y creemos que podemos dar buenas noticias a fin de año en términos de modificar la fórmula de reajuste de los contratos y también de ofrecer algunos descuentos”, aseguró.

Salida de autos por Fiestas Patrias: MOP proyecta más de 900 mil vehículos

En paralelo, el MOP informó que más de 515 mil vehículos ya habían salido de Santiago entre el viernes y el martes, mientras que se esperaba la salida de otros 407 mil durante los días siguientes, con lo que el total superaría los 900 mil vehículos por Fiestas Patrias. El mayor flujo se esperaba para el jueves en las principales rutas de salida de la capital.

Las vías con mayor impacto serían la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur, donde se implementaron medidas como el “peaje a luca” para vehículos livianos y descuentos de 50% para camiones que circulen durante la madrugada. Además, se estableció restricción para camiones entre las 12.00 y las 19.00 horas en determinados tramos.