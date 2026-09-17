SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Lo que no debiera ocurrir es que se incrementen a valores insostenibles”: MOP aborda debate por tarifa de los peajes

    El ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, aseguró que el gobierno negocia con las concesionarias para modificar las fórmulas de reajuste y reducir algunos cobros.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Peaje. Foto referencial de archivo gob.cl

    El ministro (s) de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, abordó el debate por las tarifas de las autopistas concesionadas y aseguró que la cartera se encuentra negociando con las empresas modificaciones a los contratos que permitan contener e incluso reducir el valor de algunos peajes.

    Esto, en medio de los cuestionamientos surgidos en el Congreso respecto del sistema de cobro de peajes y TAG. Balmaceda explicó, en conversación con Radio ADN, que actualmente existen 81 contratos de concesión, con distintas condiciones y antigüedad, por lo que, a su juicio, no es posible hablar de un sistema único de tarifas.

    “Aquí no existe un sistema único de tarifas, lo primero que hay que aclarar, porque las autopistas responden a realidades muy diversas en el tiempo”, sostuvo.

    El secretario de Estado defendió, además, la continuidad de los cobros una vez finalizado el período inicial de una concesión, argumentando que las renovaciones contemplan nuevas inversiones y obras para aumentar la capacidad y los estándares de las autopistas.

    “Mientras nosotros sigamos exigiendo obras para aumentar la capacidad de nuestra autopista y los estándares de servicio, tiene sentido que los peajes se mantengan en el tiempo”, afirmó.

    Sin embargo, planteó que “lo que no debiera ocurrir es que se incrementen a valores insostenibles, y eso es lo que nosotros tenemos como una preocupación como Ministerio”, señaló.

    En esa línea, indicó que se está trabajando con las concesionarias para “disminuir el valor de algunos de los peajes”, además de evitar que los reajustes sean demasiado pronunciados.

    Según Balmaceda, las conversaciones ya presentan avances y podrían traducirse en modificaciones concretas durante los próximos meses. “Estamos sentados con las concesionarias, particularmente con una. Estamos bastante avanzados y creemos que podemos dar buenas noticias a fin de año en términos de modificar la fórmula de reajuste de los contratos y también de ofrecer algunos descuentos”, aseguró.

    Salida de autos por Fiestas Patrias: MOP proyecta más de 900 mil vehículos

    En paralelo, el MOP informó que más de 515 mil vehículos ya habían salido de Santiago entre el viernes y el martes, mientras que se esperaba la salida de otros 407 mil durante los días siguientes, con lo que el total superaría los 900 mil vehículos por Fiestas Patrias. El mayor flujo se esperaba para el jueves en las principales rutas de salida de la capital.

    Las vías con mayor impacto serían la Ruta 68, Ruta 5 Norte y Ruta 5 Sur, donde se implementaron medidas como el “peaje a luca” para vehículos livianos y descuentos de 50% para camiones que circulen durante la madrugada. Además, se estableció restricción para camiones entre las 12.00 y las 19.00 horas en determinados tramos.

    Más sobre:AutopistasMinisterio de Obras PúblicasMOPPeajesNicolás Balmaceda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen al presunto autor de homicidio a un joven cerca de las ramadas de Limache

    Trump anuncia prohibición de ingreso a la Casa Blanca para tres medios de comunicación

    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    Fitch Ratings mantiene la calificación de riesgo de Chile y ve que deuda pública terminará este año bajo 43% del PIB

    Niño de dos años fallece tras caer a una piscina en Romeral

    SENDA refuerza fiscalizaciones en Parque Padre Hurtado: balance nacional registra 3.432 controles

    Lo más leído

    1.
    Bachelet sufre fuerte revés en nuevo sondeo por la ONU: obtiene un voto de apoyo y 11 en contra

    Bachelet sufre fuerte revés en nuevo sondeo por la ONU: obtiene un voto de apoyo y 11 en contra

    2.
    Sismo sacude parte de la zona central: movimiento telúrico afectó a la Región Metropolitana

    Sismo sacude parte de la zona central: movimiento telúrico afectó a la Región Metropolitana

    3.
    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    Joven de 23 años fallece cerca de ramadas en Limache tras ataque con un arma cortopenetrante

    4.
    Tormentas de arena, lluvias y fuertes vientos marcan inicio de Fiestas Patrias en el norte

    Tormentas de arena, lluvias y fuertes vientos marcan inicio de Fiestas Patrias en el norte

    5.
    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    En prisión preventiva quedan 6 funcionarios del Juzgado de Policía Local de La Granja imputados por fraude de multas de TAG

    6.
    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Detienen al presunto autor de homicidio a un joven cerca de las ramadas de Limache
    Chile

    Detienen al presunto autor de homicidio a un joven cerca de las ramadas de Limache

    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    Niño de dos años fallece tras caer a una piscina en Romeral

    Fitch Ratings mantiene la calificación de riesgo de Chile y ve que deuda pública terminará este año bajo 43% del PIB
    Negocios

    Fitch Ratings mantiene la calificación de riesgo de Chile y ve que deuda pública terminará este año bajo 43% del PIB

    LATAM Airlines es la mejor aerolínea en Sudamérica 2026, según los “World Airline Awards”

    Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: su hijo Howard será su reemplazo

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Figura de Bayern Múnich y de la selección de Canadá se borra del partido ante Chile por estar en su luna de miel
    El Deportivo

    Figura de Bayern Múnich y de la selección de Canadá se borra del partido ante Chile por estar en su luna de miel

    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Trump anuncia prohibición de ingreso a la Casa Blanca para tres medios de comunicación
    Mundo

    Trump anuncia prohibición de ingreso a la Casa Blanca para tres medios de comunicación

    Rusia inicia elecciones parlamentarias con el fin de consolidar el poder del Kremlin

    Aseguran que Arabia Saudita dijo a refinerías europeas que no recibirán crudo el próximo mes

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero