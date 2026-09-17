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    El remo y las bochas le dan múltiples oros al Team Chile en los Juegos Suramericanos con brillantes actuaciones

    Con las mellizas Abraham a la cabeza y Antonia Liewald sumando en singles, la disciplina sumó tres nuevas medallas doradas para la representación nacional. En tanto, los bochófilos sumaron dos primeros lugares.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La cuarteta femenina del remo le dio nuevas alegrías al Team Chile. Foto: Óscar Muñoz Badilla. Oscar Munoz Badilla / @fotografi

    La jornada de este jueves vuelve a ser muy prolífica para el Team Chile en cuanto a medallas de oro. Al igual que el miércoles, el remo nuevamente fue responsable de entregar los mayores éxitos, con otras tres preseas doradas.

    El primer triunfo de la mañana llegó de la mano de César Abaroa y Marcelo Poo, quienes se quedaron con la victoria en el M2, con un tiempo de 6′19″15, superando por 1″11 a los uruguayos Leandro Rodas y Luciano García y por 12″95 a los argentinos Agustín Anesse y Fernando Álvarez.

    Más tarde, Antonia Liewald conquistó el oro en la final del single ligero, luego de conseguir un tiempo de 7′33″78, dejando en el camino a la brasileña Isabelle Falck (a 9″58) y a la uruguaya Nicole Yarzon (a 10″94).

    La actuación nacional no se conformaría con dos oros en esta jornada, pues sumó una nueva presea dorada con la victoria de la cuarteta compuesta por las mellizas Antonia y Melita Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour. Las chilenas se impusieron con una marca de 6′26″81, venciendo a Argentina y Paraguay.

    Tras la prueba, Melita comentó estar “muy contenta de cómo va sumando el medallero chileno. Ya este es mi tercer oro. Estoy muy feliz. En los Juegos pasados saqué tres y me quedan dos pruebas todavía. Así que espero este año sacar dos más”.

    Además, se refirió a las complicaciones que han enfrentado sobre el agua. “La pista es muy complicada, una de las más complicadas en las que he estado. Mucha ola lateral. La pista estaba un poco chueca. Cuando hay países que se están disputando mucho ahí, influye un poco. Por lo menos con mi equipo hemos sabido manejarlo con calma y enfrentarlo de la mejor forma”, concluyó.

    Platas y bronces

    Por otra parte, las hermanas Victoria y Christina Hostetter consiguieron la medalla de plata en el doble par de remos, con un tiempo de 6′46″37, a solo 1″01 de las ganadoras Beatriz Tavares y Jennifer Almeida. El bronce, en tanto, fue para las paraguayas Nicole Martínez y Alejandra Alonso.

    Finalmente, el equipo masculino cerró con un bronce en la prueba de ocho con timonel, después de alcanzar un crono de 5′26″14, a 2″83 del equipo uruguayo que ganó la prueba. La plata fue para argentina.

    Con estos grandes resultados, el Team Chile de remo lidera la clasificación de la disciplina, con seis oros, dos platas y un bronce.

    Brillan las bochas

    En las bochas también se sumaron nuevos éxitos, tal como sucedió el miércoles. En esta ocasión, Franca Martini y Rodolfo Gálvez lograron la 15ª medalla de oro para el Team Chile en estos Juegos Suramericanos, tras vencer a Paraguay por 12-2 en la final de Raffa Volo Mixto.

    Franco Barbano continuó con las alegrías en esta disciplina y enmudeció la Estación Belgrano de Santa Fe, luego de vencer en el desempate al local Lucas Hecker (47-45) para quedarse con la máxima presea en la categoría volo tiro progresivo.

    Por otro lado, el levantamiento de pesas aportó con un bronce en la categoría masculina, luego de que Nicolás Cuevas se quedara con el tercer puesto en los 110 kilos detrás del brasileño Matheus de Souza y el venezolano Mauricio Loaiza.

    Más sobre:Team ChileJuegos SuramericanosOdesurRemoMellizas AbrahamAntonia Liewald

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