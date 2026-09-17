Exjugador de la U está en el listado: el millonario cheque del Sifup para premiar los emprendimientos de los futbolistas

Yerko Leiva y Fabián Núñez integran el grupo de futbolistas seleccionados por el Bono Pyme. Cada proyecto recibirá $2 millones y acompañamiento para fortalecer su desarrollo.

Tras recibir 22 postulaciones provenientes de distintas zonas del país, el Sifup seleccionó cinco iniciativas lideradas por jugadores de Primera División, Primera B y Segunda División Profesional. Además del aporte económico, los beneficiados contarán con acompañamiento para consolidar sus negocios y proyectarlos en el tiempo.

Los proyectos seleccionados son CS19 Carnicería Móvil, de Carlos Soza (Deportes Copiapó); DelCastillo Food, de Daniel Castillo (Deportes Iquique); Escuela de Fútbol Deportes Concepción Maipú, de Fabián Núñez (Santiago City); Panadería y Amasandería Moka, de Lucas Fierro (Deportes Rengo), y LEYIK Football Culture, de Yerko Leiva (Unión La Calera).

Cada iniciativa recibirá $2.000.000, lo que representa una inversión total de $10 millones, además de acompañamiento para fortalecer su desarrollo. Los ganadores fueron escogidos entre 22 postulaciones provenientes de distintas zonas del país.

El presidente del Sifup, Luis Marín, destacó el alcance del programa. “Estos proyectos demuestran que nuestros asociados están pensando en su futuro y en el bienestar de sus familias. Queremos entregarles recursos, pero también acompañarlos para que sus emprendimientos puedan crecer y convertirse en alternativas sostenibles más allá del fútbol”, señaló.

Cinco proyectos con mirada de futuro

Carlos Soza potenciará CS19 Carnicería Móvil, negocio que combina la venta presencial con el despacho de carnes cortadas a medida y selladas al vacío. El financiamiento permitirá mejorar sus procesos de almacenamiento, empaque y distribución.

Daniel Castillo destinará el aporte a DelCastillo Food, servicio gastronómico para celebraciones y eventos en Iquique, Alto Hospicio y sus alrededores. Los recursos contribuirán a la compra de un vehículo de mayor capacidad para trasladar al equipo de trabajo, maquinaria e insumos.

El Zombie Núñez, con una extensa trayectoria por distintas categorías del fútbol chileno, fortalecerá una escuela de iniciación destinada a niñas y niños. “Queremos que aprendan, se diviertan y disfruten de este hermoso deporte. Este apoyo nos permitirá incorporar más implementos y seguir haciendo crecer la escuela”, explicó.

Lucas Fierro, delantero de Deportes Rengo, invertirá en maquinaria para la Panadería y Amasandería Moka, emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de pan, empanadas y pastelería chilena.

Finalmente, Yerko Leiva, mediocampista de Unión La Calera y con experiencia en Universidad de Chile, Necaxa, Curicó Unido, O’Higgins y la Selección Chilena, impulsará una nueva línea de LEYIK Football Culture, marca de gorras premium inspirada en la cultura futbolera.

“El Bono Pyme ayuda a que más jugadores den el paso hacia el emprendimiento y comiencen a preparar su futuro, independientemente de la etapa de su carrera”, expresó Leiva.