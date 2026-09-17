El Crystal Palace de Darío Osorio alista su debut en la fase de liga de la Europa League

Darío Osorio y el Crystal Palace se preparan para enfrentar un nuevo desafío internacional. Este jueves el cuadro del sur de Londres tendrá su debut en la Europa League, y por lo mismo esperan comenzar con todo.

En la primera fecha de la fase de liga de la competencia serán locales contra el Lech Poznan de Polonia este jueves a partir de las 16.00 horas de Chile.

Claro que para llegar de la mejor manera, la escuadra inglesa deberá corregir algunos fallos que mostró en su último duelo por la Premier League.

Después de registrar dos victorias consecutivas, el cuadro de Osorio, quien no fue convocado, perdió por 2-3 en casa cuando enfrentó al Ipswich de Marcelino Núñez. Una caída que pone en alerta a los aficionados por los problemas que han tenido en los últimos partidos para sumar puntos como locales.

La derrota contra los azules significó el cuarto partido de los últimos cinco en el que no han podido celebrar en Selhurst Park.

Del otro lado, el cuadro polaco viene de sufrir un golpe. En el último duelo oficial cayeron por 2-1 contra el Górnik Zabrze en la Ekstraklasa polaca, poniendo fin a una seguidilla de nueve partidos sin perder.

Por cierto, consiguieron meterse en la fase de liga de la Europa League tras imponerse por marcadores globales de 6-0 y 9-2 al KÍ Klaksvík de Islas Feroe y Thun suizo, respectivamente.

Y en el cuadro polaco surge la figura de Patrik Walemark, quien para la UEFA es el jugador a seguir en la competencia. Sobre el futbolista destacan que “este extremo sueco se ha destapado como goleador en Europa esta temporada. El jugador de 24 años y ex del Feyenoord, y al que le gusta actuar por la banda derecha, marcó seis goles en seis partidos de clasificación con el campeón de Polonia y busca volver a destacar ahora que su equipo debuta a domicilio ante el Crystal Palace, ganador de la Conference League”, escribieron.

La principal preocupación del Palace

Y lo anterior, sin dudas, es una de las grandes preocupaciones del técnico del Palace, Pierre Sage.

Tras la caída contra Ipswich manifestó que “se han encajado demasiados goles (esta temporada) y soy consciente de ello. Hoy concedimos menos ocasiones, pero el rival fue muy efectivo, pero vimos el mismo gol tres veces: un centro y luego no ganar el balón en nuestra área”.

“En la defensa creo que hemos progresado. Pero hemos concedido demasiados centros y no estamos recuperando el balón en el área, este es un problema nuevo. Está claro que tenemos que ser más eficientes en ese aspecto”, complementó.

Así se juega la primera fecha de la fase de liga de la Europa League

Miércoles 16

Ararat-Armenia 1-4 Sparta Praga

Omonia Nicosia 1-0 Celta de Vigo

AC Milan 0-2 Benfica

Bayer Leverkusen 2-0 Celje

Anderlecht 1-2 Olympique de Lyon

Olympiacos 2-1 Jagiellonia Białystok

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar

Hapoel Be’er Sheva 0-0 Dinamo Zagreb

Sturm Graz 0-0 Rennes

Jueves 17