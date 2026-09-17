SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Crystal Palace de Darío Osorio alista su debut en la fase de liga de la Europa League

    El elenco del sur de Londres se enfrentará este jueves al Lech Poznan polaco por la primera fecha.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Darío Osorio y el Crystal Palace se preparan para enfrentar un nuevo desafío internacional. Este jueves el cuadro del sur de Londres tendrá su debut en la Europa League, y por lo mismo esperan comenzar con todo.

    En la primera fecha de la fase de liga de la competencia serán locales contra el Lech Poznan de Polonia este jueves a partir de las 16.00 horas de Chile.

    Claro que para llegar de la mejor manera, la escuadra inglesa deberá corregir algunos fallos que mostró en su último duelo por la Premier League.

    Después de registrar dos victorias consecutivas, el cuadro de Osorio, quien no fue convocado, perdió por 2-3 en casa cuando enfrentó al Ipswich de Marcelino Núñez. Una caída que pone en alerta a los aficionados por los problemas que han tenido en los últimos partidos para sumar puntos como locales.

    La derrota contra los azules significó el cuarto partido de los últimos cinco en el que no han podido celebrar en Selhurst Park.

    Del otro lado, el cuadro polaco viene de sufrir un golpe. En el último duelo oficial cayeron por 2-1 contra el Górnik Zabrze en la Ekstraklasa polaca, poniendo fin a una seguidilla de nueve partidos sin perder.

    Por cierto, consiguieron meterse en la fase de liga de la Europa League tras imponerse por marcadores globales de 6-0 y 9-2 al KÍ Klaksvík de Islas Feroe y Thun suizo, respectivamente.

    Y en el cuadro polaco surge la figura de Patrik Walemark, quien para la UEFA es el jugador a seguir en la competencia. Sobre el futbolista destacan que “este extremo sueco se ha destapado como goleador en Europa esta temporada. El jugador de 24 años y ex del Feyenoord, y al que le gusta actuar por la banda derecha, marcó seis goles en seis partidos de clasificación con el campeón de Polonia y busca volver a destacar ahora que su equipo debuta a domicilio ante el Crystal Palace, ganador de la Conference League”, escribieron.

    La principal preocupación del Palace

    Y lo anterior, sin dudas, es una de las grandes preocupaciones del técnico del Palace, Pierre Sage.

    Tras la caída contra Ipswich manifestó que “se han encajado demasiados goles (esta temporada) y soy consciente de ello. Hoy concedimos menos ocasiones, pero el rival fue muy efectivo, pero vimos el mismo gol tres veces: un centro y luego no ganar el balón en nuestra área”.

    En la defensa creo que hemos progresado. Pero hemos concedido demasiados centros y no estamos recuperando el balón en el área, este es un problema nuevo. Está claro que tenemos que ser más eficientes en ese aspecto”, complementó.

    Así se juega la primera fecha de la fase de liga de la Europa League

    Miércoles 16

    • Ararat-Armenia 1-4 Sparta Praga
    • Omonia Nicosia 1-0 Celta de Vigo
    • AC Milan 0-2 Benfica
    • Bayer Leverkusen 2-0 Celje
    • Anderlecht 1-2 Olympique de Lyon
    • Olympiacos 2-1 Jagiellonia Białystok
    • Sunderland 1-0 AZ Alkmaar
    • Hapoel Be’er Sheva 0-0 Dinamo Zagreb
    • Sturm Graz 0-0 Rennes

    Jueves 17

    • 13.45 Levski Sofia vs. Salzburgo
    • 13.45 OFI de Creta vs. Hoffenheim
    • 16.00 Beşiktaş vs. Olympique de Marsella
    • 16.00 Celtic vs. Ferencváros
    • 16.00 Crystal Palace vs. Lech Poznan
    • 16.00 Viktoria Plzeň vs. Union SG
    • 16.00 Juventus vs. NEC Nijmegen
    • 16.00 Lillestrøm vs. Torreense
    • 16.00 Real Sociedad vs. Bournemouth
    Más sobre:FútbolEuropa LeagueDarío OsorioCrystal Palace

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Niño de dos años fallece tras caer a una piscina en Romeral

    SENDA refuerza fiscalizaciones en Parque Padre Hurtado: balance nacional registra 3.432 controles

    Rusia inicia elecciones parlamentarias con el fin de consolidar el poder del Kremlin

    Autoridades encabezan celebraciones de Fiestas Patrias en Lo Barnechea y llaman a reforzar unidad y tradiciones

    LATAM Airlines es la mejor aerolínea en Sudamérica 2026, según los “World Airline Awards”

    Hombre fallece apuñalado en fonda de Rengo: presunto autor estaría en situación irregular en el país

    Lo más leído

    1.
    Kylian Mbappé rompe con Nike y firma por la marca de Roger Federer y Thierry Henry

    Kylian Mbappé rompe con Nike y firma por la marca de Roger Federer y Thierry Henry

    2.
    La joven promesa del tenis chileno con la que Nicolás Massú sorprendió para enfrentar a España por la Copa Davis

    La joven promesa del tenis chileno con la que Nicolás Massú sorprendió para enfrentar a España por la Copa Davis

    3.
    Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

    Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

    4.
    La Primera B se pone al día: los duelos pendientes que quedan por disputarse en septiembre

    La Primera B se pone al día: los duelos pendientes que quedan por disputarse en septiembre

    5.
    En vivo: Chile se enfrenta a Perú en su segundo duelo por los Juegos Suramericanos 2026

    En vivo: Chile se enfrenta a Perú en su segundo duelo por los Juegos Suramericanos 2026

    6.
    “Convierte en arte el trámite”: los elogios para Manuel Pellegrini y Betis luego del triunfo sobre Getafe

    “Convierte en arte el trámite”: los elogios para Manuel Pellegrini y Betis luego del triunfo sobre Getafe

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Niño de dos años fallece tras caer a una piscina en Romeral
    Chile

    Niño de dos años fallece tras caer a una piscina en Romeral

    SENDA refuerza fiscalizaciones en Parque Padre Hurtado: balance nacional registra 3.432 controles

    Autoridades encabezan celebraciones de Fiestas Patrias en Lo Barnechea y llaman a reforzar unidad y tradiciones

    LATAM Airlines es la mejor aerolínea en Sudamérica 2026, según los “World Airline Awards”
    Negocios

    LATAM Airlines es la mejor aerolínea en Sudamérica 2026, según los “World Airline Awards”

    Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway: su hijo Howard será su reemplazo

    Tráfico aéreo pasajeros en Chile no levanta cabeza: se acentúa la contracción de las rutas internacionales

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile
    El Deportivo

    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    En vivo: Chile se enfrenta a Perú en su segundo duelo por los Juegos Suramericanos 2026

    Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Rusia inicia elecciones parlamentarias con el fin de consolidar el poder del Kremlin
    Mundo

    Rusia inicia elecciones parlamentarias con el fin de consolidar el poder del Kremlin

    Aseguran que Arabia Saudita dijo a refinerías europeas que no recibirán crudo el próximo mes

    Guerra híbrida: Macron ordena reforzar protección de infraestructura crítica tras aumento de ataques rusos en Europa

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero