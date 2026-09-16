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    La respuesta de Manuel Pellegrini tras amenaza contra jugador de Betis: “Si es comunista o de derecha, a nadie importa”

    El puntero Abde fue insultado en sus redes sociales tras lucir una camiseta de apoyo en la crisi migratoria que vive España. “El fútbol no debe ser nunca un motivo de desunión, sino de unión. La política divide, el fútbol une”, afirmó el Ingeniero.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini defendió a Abde tras recibir a amenzas. FOTO: Photosport RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    La crisis migratoria de España ha tocado todas las esferas del quehacer de ese país. En ese ámbito, el fútbol no escapa a esa tendencia. Bien lo sabe Abde, el jugador hispano-marroquí del Betis, quien fue amenazado tras lucir una camiseta de apoyo.

    En la previa del partido entre Villarreal y los andaluces, ambos planteles acordaron salir con una camiseta de apoyo a Ceuta, zona extraterritorial del país ibérico, con el lema “Todos somos Caballas”. Una muestra de solidaridad con la ciudad y los habitantes que están viviendo momentos complejos en las últimas semanas por la situación en el norte de África.

    Un hecho que tenía una representación especial para Abdessamad Ezzalzouli, nacido en Marruecos. Tras el gesto, el puntero recibió una serie de insultos y amenazas en sus redes sociales. Mismo espacio que ocupó para responder a aquellos comentarios.

    “Escribo este comunicado para aclarar una situación ayer ocurrida en el encuentro de Liga frente al Villarreal (…) en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada”, advirtió el futbolista.

    La respuesta del DT

    En la previa del duelo ante Getafe, este jueves a las 14:00 horas de Chile, el técnico de los andaluces Manuel Pellegrini salió en defensa de su dirigido. De acuerdo con el chileno, los temas futbolísticos no deben mezclarse con las ideologías.

    “Hablé con Abde. Es un tema que no es fácil, pero creo que Abde ha dado una respuesta muy importante. Además, voy a dar mi opinión, que la tengo no solamente por estas circunstancias, sino por lo que es el fútbol y lo que es la política. El fútbol es un elemento de unión. A mí no me interesa si yo soy hincha de un equipo, si el del lado es comunista, si es de derecha, eso a nadie le importa”, dijo el Ingeniero.

    En la misma línea, el santiaguino agregó que “son todos hinchas de un mismo equipo. El fútbol no debe ser nunca un motivo de desunión, sino de unión. La política divide, el fútbol une. Creo que intentar separar estos comentarios más fuera de lugar. Esto se puede analizar de distintas maneras, que lo analicen los políticos. Los deportistas, que sigan uniendo con sus clubes a todos los países”.

    El elenco de las Trece Barras es escolta de LaLiga con 12 puntos en cinco partidos, a tres de los líderes Barcelona y Real Madrid, que tiene un partido más tras su postrera victoria sobre Elche. El DT ha recuperado varios jugadores, una situación que valoró con miras al duro calendario.

    “No hay diferentes roles de importancia, tenemos un plantel dispuesto a ser competitivo en tres torneos. Todos quieren ser titulares y es imposible con esta cantidad de partidos. Lo que se me exige es conseguir el compromiso del plantel”, explicó el chileno.

    Más sobre:FútbolBetisManuel PellegriniAbde

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