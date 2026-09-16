En medio de crisis demográfica: Número de centenarios en Japón supera los 100.000 por primera vez

Mutsuhiko Nomura, centrocampista del Red Star de 83 años, y sus compañeros de equipo brindan con cervezas en lata en un parque tras el partido inaugural de la liga SFL (Soccer For Life) 80 en Tokio, el 12 de abril de 2023.

Japón lleva décadas sufriendo un descenso demográfico, pero hay un grupo de edad que está sumando nuevos miembros y que cuenta con más integrantes que nunca.

Por primera vez, el número de personas de 100 años o más en Japón superó la barrera de las 100.000 y alcanzó un máximo histórico por 56º año consecutivo, según datos publicados este martes por el gobierno japonés de cara a la celebración el próximo lunes del Día del Respeto a los Mayores.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón informó que, al 1 de septiembre, el número de personas de 100 años o más en el país aumentó en 7.914 respecto al año anterior, alcanzando un total de 107.677.

Number of centenarians in Japan tops 100,000 for 1st time, up for 56th year https://t.co/JuZssZwzgj — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) September 15, 2026

Las mujeres representaron alrededor del 88% del total, con 94.298 personas, mientras que hubo 13.379 hombres centenarios.

La persona de mayor edad en Japón es Fuyo Kishimoto, de la ciudad de Kioto, quien cumplió 114 años el pasado mes de diciembre. Se convirtió en la persona más longeva tras el fallecimiento, en agosto, de Shigeko Kagawa, residente de Yamatokoriyama (prefectura de Nara). Kagawa tenía 115 años.

El centrocampista del Red Star, Mutsuhiko Nomura (83 años), y el portero del White Bear, Shingo Shiozawa (93 años), saludan a sus rivales en el partido inaugural de la liga SFL (Soccer For Life) 80 en Tokio, el 12 de abril de 2023. KIM KYUNG-HOON

El hombre de mayor edad es Hikaru Kato, de la ciudad de Kumamoto, quien cumplió 112 años en mayo.

Por prefectura, Shimane registró la mayor proporción de centenarios -186,65 por cada 100.000 habitantes- y encabezó la lista por decimocuarto año consecutivo. A Shimane le siguieron Kochi, con 169,52, y Tottori, con 152,48 por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, Saitama presentó la cifra más baja, con 51,27; seguida de Aichi, con 57,79, y Osaka, con 60,06 por cada 100.000 habitantes.

El ministro de Salud, Kenichiro Ueno, se declaró “encantado de que tantas personas lleven vidas largas, saludables y activas”, señalando los avances en medicina y tecnología.

Sin embargo, Kenichiro también advirtió sobre el desafío que afronta el país para mantener un sistema de seguridad social sostenible.

Razones de elevada esperanza de vida

El número de centenarios en Japón ha aumentado de manera constante. En 1963, cuando el país promulgó la Ley de Bienestar Social para las Personas Mayores, había apenas 153 centenarios en todo el territorio nacional. Esa cifra superó los 1.000 en 1981, los 10.000 en 1998 y los 50.000 en 2012, detalló el diario The Japan Times.

Los japoneses se encuentran entre las personas más longevas del mundo, con una esperanza de vida media de 81,35 años para los hombres y 87,33 años para las mujeres, lo que los sitúa en el séptimo y primer puesto a nivel mundial, respectivamente.

Los expertos atribuyen la elevada esperanza de vida de Japón a una dieta relativamente saludable, a las bajas tasas de obesidad, a la cobertura sanitaria universal y un estilo de vida activo. Aunque Japón tiene fama de tener jornadas laborales extenuantes en las ciudades, algunos residentes adoptan la filosofía del “ikigai”, que anima a las personas a aportar valor y alegría a la vida, consigna CNN.

Mutsuhiko Nomura (izquierda), de 83 años, su hija Yuriko Nomura (centro), de 48, y su nieta Mone Nomura, de 13, practican fútbol en un parque de Tokio, el 1 de abril de 2023. KIM KYUNG-HOON

La gastronomía de esta nación insular se basa principalmente en el pescado, las verduras y el arroz, y contiene menos grasas saturadas que muchas dietas occidentales, destaca la BBC.

Las personas mayores también caminan, utilizan el transporte público, andan en bicicleta y realizan ejercicios de estiramiento con regularidad.

Japón lleva años envejeciendo, y las ventas de pañales para adultos superan a las de pañales para bebés desde hace más de una década.

Las empresas también han desarrollado nuevos productos para la población de edad avanzada, como un exoesqueleto motorizado para facilitar el movimiento de diversas partes del cuerpo y unas gafas que ajustan automáticamente el enfoque.

The number of centenarians in Japan reached 107,677 this year, up 7,914 from last year and topping the 100,000 mark for the first time, the health ministry has announced. https://t.co/LIps5qC05F pic.twitter.com/vSflncpnCf — The Japan Times (@japantimes) September 15, 2026

Aunque no se conocen con exactitud las razones por las que las mujeres viven más, los especialistas señalan la baja incidencia de episodios cardiovasculares antes de la menopausia y las menores tasas de tabaquismo entre las mujeres como posibles factores contribuyentes.

Ante el creciente número de personas de edad muy avanzada, lograr que envejezcan con mejor salud se ha convertido en una misión nacional.

En 2019, el gobierno japonés se fijó el objetivo de aumentar en tres años la esperanza de vida saludable tanto para hombres como para mujeres de cara al año 2040, tomando como referencia los niveles de 2016, cuando esta se situaba en 72,14 años para los hombres y 74,79 para las mujeres.

“Emergencia silenciosa”

Para que una población se reemplace a sí misma, cada mujer necesita dar a luz a una media de 2,1 hijos. El año pasado, la tasa de fecundidad total de Japón cayó a un mínimo histórico de 1,14.

Se estima que la población total descenderá a 87 millones para el año 2070, lo que representa una disminución del 30% respecto a su máximo de 128 millones registrado en 2008, según datos del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social.

Actualmente, los residentes de 65 años o más constituyen alrededor del 30% de la población, y se prevé que representen cerca del 40% para 2070.

Una enfermera atiende a un recién nacido en el Centro Médico de Mujeres y Niños del Hospital Universitario Jikei, en Tokio. Haruyoshi Yamaguchi

Las autoridades japonesas han calificado esta tendencia de “crisis existencial”, y la primera ministra Sanae Takaichi ha descrito el descenso como una “emergencia silenciosa”.

En 2025, la población total de Japón disminuyó en todas las prefecturas -salvo en dos- y el ritmo de este descenso se está acelerando.

Los numerosos programas y subsidios gubernamentales destinados a incentivar a los jóvenes a tener más hijos no parecen estar logrando aumentar las tasas de natalidad, indica la BBC.

Number of centenarians in Japan tops 100,000 for 1st time, up for 56th year https://t.co/gjOPHi61KG — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) September 15, 2026

Los expertos señalan que las causas son complejas y abarcan desde el descenso en las tasas de matrimonio y la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral hasta el aumento de los costos de crianza.

Si bien la inmigración ha aumentado en los últimos años, los extranjeros representan apenas alrededor del 3% de la población, y ha crecido la oposición a aceptar a más personas de fuera.