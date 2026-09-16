Zoom a la Roja de los Juegos Odesur: sin Maureira, la Sub 20 pierde a su jugador con más minutos en 2026

La selección chilena Sub 20 se apresta para un nuevo desafío, con el deseo de subirse al podio y colgarse una medalla. El combinado juvenil, al mando de Sebastián Miranda, debutará este miércoles 16 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Panamá será el primer rival de la Roja, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. La casa de Newell’s Old Boys será la sede principal del fútbol masculino en los Odesur 2026.

El viernes 18 de septiembre, Chile tendrá su segunda presentación ante Perú. Mientras que el domingo 20 cerrará el grupo A del torneo contra Colombia. Aunque no se trata de una fecha FIFA, por lo tanto los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas, la Liga de Primera es la base de la convocatoria, con 15 de los 18 que integran la lista. Una cosa es pertenecer a los planteles profesionales de sus equipos, pero otra distinta dice relación con la continuidad que han tenido durante la temporada (o no).

En esa dirección, El Deportivo revisó los números en 2026 de los 18 nominados para jugar los Odesur, que incluyen a dos jugadores del Ascenso (Maximiliano Rojas, de Copiapó, y Cristián Rocha, de Temuco) y a uno del extranjero: Antonio Riquelme, en Estados Unidos. No hay convocados de Santiago Wanderers, considerando que este 19 de septiembre tendrá la Copa Intercontinental Sub 20 ante Real Madrid, en España. Una conclusión general es que el hecho de tener más partidos en el año, al contar con otro torneo, ha beneficiado a varios futbolistas jóvenes a la hora de tener rodaje.

Cuánto han jugado los Sub 20

El gran nombre propio de la selección que jugará en Argentina era Gabriel Maureira, quien asumió la responsabilidad de ser el arquero titular de Colo Colo a los 19 años. Lo era, porque quedó descartado por lesión: contusión ósea del codo derecho. “Ha sido liberado de la convocatoria, debido a una lesión que le impide participar de la competencia”, indicó la Roja el sábado, sin mayores detalles.

Es sensible la ausencia de Maureira en los Odesur, porque se trataba del jugador con más minutos en cancha durante 2026 con su club: 1.730, en 20 partidos con el Cacique (26 goles encajados).

Su reemplazante es José Alburquenque, de la U, quien no tiene minutos en el año, sumando entre los azules y un préstamo en Lota Schwager. El otro arquero de la lista es Vicente Villegas, de Coquimbo Unido, quien solo acumula 9 minutos con el primer equipo pirata. Sí participó del Sudamericano Sub 17, clasificando al Mundial de Qatar.

Joaquín Soto, seleccionado Sub 20, ha disputado 28 partidos en el año con La Calera. Foto: Photosport

De todas formas, Maureira no era quien sumaba más partidos con su equipo a lo largo de la temporada. Quien llega a los Juegos con más participación es Joaquín Soto, mediocampista de Unión La Calera, con 28 partidos entre la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa de la Liga, llegando a un total de 1.593 minutos. Es quien principalmente ha aportado los minutos Sub 21 en los cementeros, más que complicados con el descenso.

El segundo en el escalafón es Mario Sandoval, de Audax Italiano, con 25 encuentros en cuatro torneos distintos (Nacional, Copa Chile, Copa de la Liga y Sudamericana) y 1.101 minutos. Otro itálico se cuela entre los que tienen más presencia. Es Vicente Zenteno, con 21 encuentros. El podio de los que han jugado más partidos lo completa Martín Mundaca, de Coquimbo Unido, con 23.

Sin Maureira, Colo Colo quedó con cuatro miembros en la nómina. Yastin Cuevas es el de mayor rodaje en Primera con 451’ en 17 partidos durante el año. Supera a Vicente Martínez (167′ en cuatro juegos) y Bruno Torres (111′ en dos cotejos). Por su parte, Matías Orellana no tiene minutos jugados. Mientras que la UC solo tiene a Francisco Daza como convocado. El lateral derecho tiene 72 minutos en un partido por el Torneo Nacional.

Respecto al ítem goles, no hay mucho para exhibir. Entre los 16 jugadores de campo citados, acumulan nueve anotaciones. Quien llega con más aciertos es Antonio Riquelme. El futbolista nacido en San Diego, California, tiene tres goles con el Real Monarchs, la filial de Real Salt Lake, en la MLS Next Pro (el campeonato de reservas de la Major League Soccer). A su vez, Cristián Rocha, de Deportes Temuco, tiene dos. Los restantes son de Joaquín Soto, Martín Mundaca, Vicente Zenteno y Yastin Cuevas.