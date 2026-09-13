Con una nutrida delegación: Team Chile desfila en la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos

El Team Chile dijo presente en la ceremonia de inauguración de los Juegos Suramericanos. Foto: Sebastián Álvarez/Team Chile.

Este sábado se subió el telón de los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. En la ceremonia de apertura, parte del Team Chile -que consta de una nutrida delegación de más de 500 deportistas- desfiló bajo el alero de los abanderados Manuela Urroz, capitana de las Diablas, y Emanuelle Silva, campeón mundial de patinaje de velocidad.

En total, serán 250 mujeres y 283 hombres los que buscarán mejorar la cuarta posición obtenida en Asunción 2022. Dentro de sus integrantes, se encuentran 22 campeones panamericanos.

Entre estos atletas, incluso, hay una medallista olímpica de oro y otras figuras de renombre en el deporte nacional. Francisca Crovetto, Macerena Pérez, Clemente Seguel, las mellizas Abraham y Martina Weil son solo algunas de las estrellas que representarán al país en el torneo que se celebra al otro lado de la cordillera.

Lo que viene

Este domingo comenzará la participación del Team Chile en el megaevento con acción en nueve deportes: natación en aguas abiertas, natación clásica, hockey césped, esgrima, gimnasia artística, clavados, adiestramiento ecuestre, esports y vóleibol playa.

Finalmente, el Team Chile participará con 533 deportistas en Argentina luego de las bajas por lesión de Humberto Pizarro (Adiestramiento Ecuestre) y Arantzazú Pavez (Levantamiento de Pesas).