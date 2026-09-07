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    Manuela Urroz y Emanuelle Silva liderarán al Team Chile como abanderados en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

    La hockista y el patinador fueron escogidos por el COCh para portar la bandera durante la ceremonia inaugural del certamen que se disputará entre el 12 y el 26 de septiembre. Chile competirá con 535 deportistas en 39 disciplinas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Manuela Urroz y Emanuelle Silva liderarán al Team Chile como abanderados en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. Foto: Mauricio Palma/Team Chile Mauricio Palma/ Coch-Team Chile

    Manuela Urroz y Emanuelle Silva serán los abanderados del Team Chile en la inauguración de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. El certamen se desarrollará entre el 12 y el 26 de septiembre en Argentina. La delegación nacional estará integrada por 535 deportistas en 39 disciplinas. Será la segunda comitiva más numerosa de la competencia, solo detrás del país anfitrión.

    El Comité Olímpico de Chile realizó la presentación este lunes en el Centro de Entrenamiento Olímpico Marlene Ahrens. Urroz será una de las representantes del hockey césped. La capitana de las Diablas viene de disputar el Mundial. Silva, en tanto, compite en patinaje de velocidad. El deportista fue campeón mundial de la disciplina.

    Tras el nombramiento, Miguel Ángel Mujica explicó los criterios. “Ambos representan los valores que nuestro comité quiere relevar. No sólo son grandes deportistas, representantes históricos en sus disciplinas, sino que además son grandes personas, líderes positivos, y eso es lo más importante”, señaló el presidente del COCh.

    Urroz valoró el reconocimiento. “Es un verdadero orgullo de haber sido elegida para ser abanderada en estos Juegos Suramericanos. Llevo una carrera muy larga en el alto rendimiento y esto me hace vivirlo de una manera distinta. Creo que me considero una afortunada. Lo tomo con toda la responsabilidad también de poder representar a mi deporte, al hockey césped, a mis compañeras de equipo y obviamente a todos los deportistas del Team Chile”, comentó.

    Urroz y Silva. Foto: Mauricio Palma/Team Chile Mauricio Palma/Coch-Team Chile

    “Para mí es una gran felicidad haber recibido esta noticia. Fue difícil que no se me escapara una lagrimita de emoción. Tener esta responsabilidad de llevar la bandera de Chile es realmente algo que todos los deportistas soñamos. Es un gran honor”, añadió.

    Luego abordó el momento de la selección. “Quizás en el Mundial no cumplimos las expectativas que teníamos, pero podemos sacar muchos aprendizajes. Ahora llegamos con una nueva energía. También se suman algunas nuevas jugadoras al torneo, así que ya lo estamos viviendo, lo estamos preparando”, explicó.

    Chile llegará a la competencia como campeón defensor del hockey césped femenino. “Tenemos buenas expectativas, pero también esto lo tomamos con mucha humildad. Estamos preparando partido a partido para ojalá llegar lo más alto posible”, sostuvo.

    Silva, por su parte, recibió la noticia mientras se encontraba entrenando en Colombia. “Estaba entrenando en Medellín y me estaba llamando Miguel Ángel, por lo que me sorprendí. Ahí me contó que el directorio había tomado la decisión de nombrarme abanderado y me sentí muy feliz. Con la experiencia y trayectoria que llevo siento que es una gran responsabilidad. Siento que represento a un gran equipo de trabajo”, relató.

    El patinador explicó que entiende la designación como una representación colectiva. “Estoy muy feliz, siento mucho orgullo de todo lo que he venido haciendo. La verdad es que me lo tomo no tan personal, siento que represento a muchos deportistas, a toda una delegación, a todo un país. Trato de transformar toda esa alegría y todo esto que estoy viviendo hoy en día en más energía para poder representar a Chile de la mejor forma”, afirmó.

    En cuanto a sus objetivos deportivos, Silva señaló que buscará ganar en Santa Fe. “Yo siempre, desde que me levanto, estoy entrenando y pensando en sacar una medalla de oro. La verdad es que confío en el trabajo que hemos estado haciendo con mi equipo. Obviamente voy a buscar esa medalla de oro”, dijo.

    Cualquier otro resultado va a ser muy doloroso para mí, porque al final uno se levanta pensando en que uno va a ganar. En el deporte uno sabe que puede pasar cualquier cosa, pero estoy confiado de lo que he venido haciendo”, complementó.

    El ministro del Deporte, Francisco Riveros, destacó la designación de Urroz y Silva. “No solo encarnan los valores de los deportistas chilenos, sino también los que queremos para todos los habitantes de nuestro país. Son un ejemplo para nuestra juventud y para todos quienes estaremos orgullosos acompañándolos en los Juegos Suramericanos”, señaló.

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