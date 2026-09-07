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    Caso Junaeb: el año en que Soser rompió con Nutre Chile y renunció al gremio que presidía Darío Calderón

    El punto de no retorno fue la licitación que se abrió a fines de 2018. El asunto armó una verdadera guerra cruzada el interior de la asociación que elevó al máximo la tensión entre las empresas. Luego de declarar desierta una parte de esa oferta, se procedió a una designación por trato directo.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Darío Calderón, foto de La Tercera año 2023. Andres Perez

    La investigación que dirige la fiscal Constanza Encina, por el caso Junaeb, sigue avanzando bajo estricto secreto gracias a la reserva legal que contemplan los delitos de lavado de activos.

    Los hilos investigativos que persigue Encina partieron con la denuncia que hizo el director de la Junaeb Fernando Peña (Republicano) en el Ministerio Público en contra de una de las empresas que provee de raciones de alimentos. Se trata de Soser, la firma cuyo dueño es Patricio Rey y su gerente general es Matías Pizarro.

    Tras una primera orden de incautación en Soser, la fiscal Encina logró revisar equipos tecnológicos de la empresa y de sus controladores. Luego de hurgar en correos y celulares rápidamente Encina detectó indicios de que este caso podría escalar y extenderse a algo más grande, a una investigación cuyos tentáculos incluso golpearon a parlamentarios.

    Así fue como luego se transformaron en imputados los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (Independiente), el exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y el influyente abogado Darío Calderón, quien presidió la Asociación de Empresas de Alimentos Nutre Chile entre los años 2010 y 2024.

    Quienes conocen de los vínculos que se tejieron al interior de Nutre Chile comentan que Calderón, por años, fue el encargado de agrupar y darle un cauce institucional a las necesidades de las empresas que participaban de las licitaciones de la Junaeb.

    Una labor compleja que implicaba reuniones formales vía ley de lobby con la contraparte de la Junaeb, pero también llevar la fiesta en paz entre empresas -algunas más grandes que otras- que, al momento de abrirse las licitaciones, tenían que competir entre ellas para llevarse el botín que significaba quedarse con las raciones de alimentos.

    Calderón navegaba en medio de esas empresas tratando de conciliar los intereses gremiales, sin embargo dicha labor pasó por varios momentos de tensión. Uno de ellos tuvo como protagonista a Soser, la empresa que hoy indaga la Fiscalía.

    Fuentes que conocieron de los pasos de Soser comentan que la primera salida de Soser se registró en 2012. Ese año salieron del gremio ya que Rey consideraba que no tenía mucho valor generar una conversación entre empresas que son competidoras del mismo rubro. Sin embargo en julio de 2018 Soser volvió a entrar a Nutre Chile.

    La ruptura definitiva entre Soser y el gremio que presidía Calderón ocurrió a inicios de 2019. Según un acta del directorio, a la que tuvo acceso La Tercera, la salida tiene fecha 8 de marzo de 2019.

    “El señor presidente propone la incorporación del señor Reinaldo Oliva como miembro del directorio en reemplazo del señor Matías Pizarro ante la renuncia de Soser como miembro de Nutre Chile”, se lee en el documento.

    Al momento de ahondar en las razones para la salida de Soser, las versiones se contraponen. Fuentes vinculadas al gremio cuentan que el punto de quiebre fue la licitación pública de la Junaeb correspondiente al suministro de raciones alimenticias para los programas PAE y PAP durante los años 2019, 2020, 2021 y hasta febrero de 2022.

    Esa licitación desató una verdadera guerra interna, en que las empresas hicieron reclamos contra sus competidoras al punto de que Junaeb se terminó quedando sin oferentes.

    Quienes supieron de ese proceso adjudicatorio comentan que al principio la licitación era por dos líneas. La línea 1 correspondía a empresas grandes y la línea 2, para las pequeñas.

    En dicho proceso hubo observaciones de Contraloría y reclamos de las mismas empresas. Junaeb, al considerar que las observaciones no estaban resueltas, en enero de 2019, a meses del inicio del año escolar, declaró desierta la licitación de la línea 1.

    Lo mismo pasó con la línea 2, donde también hubo reparos, pero finalmente terminó siendo adjudicada parcialmente a las mismas seis empresas que en una primera instancia habían ganado.

    Fuentes del gremio comentan que la discordia contra Soser se desató después ya que el entonces director de la Junaeb Jaime Tohá, con el inicio del año escolar encima, optó por adjudicar vía trato directo y uno de los beneficiarios fue Soser.

    Sin embargo fuentes que supieron de esa adjudicación de Soser añaden que las elegidas por Tohá fueron en total seis empresas. Estas fuentes comentan que el resto fueron Las Dalias, Aliservice, Dipralsa, Hendaya y Salud y Vida, todas con cerca de 300 mil raciones cada una, excepto Hendaya que fueron 70 mil aproximadamente.

    Sea como sea, el punto es que esa licitación generó la discordia en el gremio al punto de generar un quiebre sin retorno de Soser, quien cortó por siempre sus vínculos con Calderón.

    De hecho su salida, oficializada en 2019, se debió -según cercanos a Soser- a intereses contrapuestos en la agenda de trabajo que empujaba Nutre Chile y al perfil político que arrastraba Calderón. Eso llevó al divorcio definitivo que más tarde derivó en que Soser armó su propio gremio, el que llevó por nombre Adena A.G.

    Más sobre:JunebDarío CalderónSoserNutre Chile

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