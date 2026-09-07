Bomberos logra controlar incendio en edificio de departamentos en Santiago Centro: recinto tuvo que ser completamente evacuado

En combate se encuentra un incendio iniciado la tarde de este lunes en el piso 15 de un edificio de departamentos en el centro de Santiago.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la emergencia ocurre en la intersección de las calles Eleuterio Ramírez con Santa Rosa .

Debido a la emanación de humo, el edificio de 25 pisos debió ser evacuado en su totalidad.

Tras declararse tercera alarma de incendio, Bomberos se encuentra trabajando para apagar las llamas entre los pisos 15 al 19. Se despacharon al menos 14 compañías para controlar la emergencia.

Al mando de los voluntarios en el lugar se encuentra el 2° comandante del Cuerpo de Bomberos Juan Pablo Slako.

Santiago, 7 de Septiembre de 2026. Incendio afecta al piso 15 de un edificio de departamentos ubicado en Eleuterio Ramirez con Santa Rosa en Santiago Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Bomberos rescató a 12 personas y 7 mascotas

El comandante Slako detalló que se produjo “una gran cantidad de humo en el interior del edificio, lo cual requirió recurrir a más personal para hacer una evacuación de la gente que estaba en el interior. Hasta ahora hemos rescatado cerca de 12 personas y 7 mascotas ”.

Así las cosas, ya pasadas las 16:30 informó el fuego ya se encontraba controlado.

“En total vinieron cerca de 12 compañías de bomberos. Hay cerca de 150 bomberos que principalmente se abocaron en lo que es la evacuación de las personas que estaban al interior del edificio, principalmente afectadas por el humo. El fuego se concentró desde el piso 15 hasta el piso 19, lo que logró controlarse hasta ese piso”, detalló.

Con la situación controlada, los voluntarios centraron sus tareas en la ventilación de la zona y revisar si es que alguna persona quedó rezagada tras la emergencia.