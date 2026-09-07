SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Bomberos logra controlar incendio en edificio de departamentos en Santiago Centro: recinto tuvo que ser completamente evacuado

    La emergencia ocurrió en un edificio de 25 pisos ubicado entre las calles Santa Rosa con Eleuterio Ramírez.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Cuerpo de Bomberos de Santiago

    En combate se encuentra un incendio iniciado la tarde de este lunes en el piso 15 de un edificio de departamentos en el centro de Santiago.

    Según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la emergencia ocurre en la intersección de las calles Eleuterio Ramírez con Santa Rosa.

    Debido a la emanación de humo, el edificio de 25 pisos debió ser evacuado en su totalidad.

    Tras declararse tercera alarma de incendio, Bomberos se encuentra trabajando para apagar las llamas entre los pisos 15 al 19. Se despacharon al menos 14 compañías para controlar la emergencia.

    Al mando de los voluntarios en el lugar se encuentra el 2° comandante del Cuerpo de Bomberos Juan Pablo Slako.

    Santiago, 7 de Septiembre de 2026. Incendio afecta al piso 15 de un edificio de departamentos ubicado en Eleuterio Ramirez con Santa Rosa en Santiago Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Bomberos rescató a 12 personas y 7 mascotas

    El comandante Slako detalló que se produjo “una gran cantidad de humo en el interior del edificio, lo cual requirió recurrir a más personal para hacer una evacuación de la gente que estaba en el interior. Hasta ahora hemos rescatado cerca de 12 personas y 7 mascotas”.

    Así las cosas, ya pasadas las 16:30 informó el fuego ya se encontraba controlado.

    En total vinieron cerca de 12 compañías de bomberos. Hay cerca de 150 bomberos que principalmente se abocaron en lo que es la evacuación de las personas que estaban al interior del edificio, principalmente afectadas por el humo. El fuego se concentró desde el piso 15 hasta el piso 19, lo que logró controlarse hasta ese piso”, detalló.

    Con la situación controlada, los voluntarios centraron sus tareas en la ventilación de la zona y revisar si es que alguna persona quedó rezagada tras la emergencia.

    Más sobre:IncendioDepartamentoSantiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

    EE.UU. confirma que Perú se incorpora al Escudo de las Américas, la coalición conservadora contra el narcotráfico

    Gobierno presentará indicaciones a comisión mixta de proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    Rabat va por su segunda nominación suprema y elige a la ministra Marisol Rojas como su carta para el máximo tribunal

    Coca-Cola Chile y sus socios embotelladores invertirán US$778 millones en los próximos 4 años

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    ¿Qué encontró la policía al interior de la casa del imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda?

    ¿Qué encontró la policía al interior de la casa del imputado por el crimen de Mariana Sepúlveda?

    3.
    Máxima tensión en el Poder Judicial: los supremos que inclinarán la balanza a favor de la remoción de jueces

    Máxima tensión en el Poder Judicial: los supremos que inclinarán la balanza a favor de la remoción de jueces

    4.
    Operaciones habrían generado un perjuicio de $8 mil millones: Fonasa presenta querella por eventual fraude de subvenciones

    Operaciones habrían generado un perjuicio de $8 mil millones: Fonasa presenta querella por eventual fraude de subvenciones

    5.
    Sichel debe decidir: Contraloría propone a la Municipalidad de Ñuñoa destituir a Jaime Tohá por acoso laboral

    Sichel debe decidir: Contraloría propone a la Municipalidad de Ñuñoa destituir a Jaime Tohá por acoso laboral

    6.
    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    GPS delata ruta de camión robado con carga de carne y operativo termina con nueve detenidos en Lampa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Inter en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Inter en TV y streaming

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?
    Chile

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Gobierno presentará indicaciones a comisión mixta de proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza

    Rabat va por su segunda nominación suprema y elige a la ministra Marisol Rojas como su carta para el máximo tribunal

    Coca-Cola Chile y sus socios embotelladores invertirán US$778 millones en los próximos 4 años
    Negocios

    Coca-Cola Chile y sus socios embotelladores invertirán US$778 millones en los próximos 4 años

    Rau se distancia de la meta de desempleo de Quiroz a final de la gestión del gobierno: “Primero hay que bajarla al 9%”

    NotCo anuncia venta de su negocio en Brasil a menos de dos meses de su salida de Argentina y Uruguay

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA
    Tendencias

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Isla, el último en sumarse: las sombras que marcan la despedida de los históricos de la Generación Dorada en el fútbol chileno
    El Deportivo

    Isla, el último en sumarse: las sombras que marcan la despedida de los históricos de la Generación Dorada en el fútbol chileno

    En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Lille en su regreso a la Champions League tras 21 años de ausencia

    En vivo: Crystal Palace de Darío Osorio enfrenta al Middlesbrough por la Copa de la Liga de Inglaterra

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”
    Cultura y entretención

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

    EE.UU. confirma que Perú se incorpora al Escudo de las Américas, la coalición conservadora contra el narcotráfico
    Mundo

    EE.UU. confirma que Perú se incorpora al Escudo de las Américas, la coalición conservadora contra el narcotráfico

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?