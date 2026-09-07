La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

“Chao mamá, me voy al colegio”.

Eso fue lo último que Marta León escuchó decir a su hija Mariana Loreto Sepúlveda León, el 29 de agosto de 2008.

Eran las 08.10 de la mañana.

La joven de 19 años salió de su casa ubicada en la población La Palma, en Conchalí, rumbo a la comuna de Independencia.

Momentos antes se había alisado el pelo, como estaba de moda en esos días, para ir al encuentro de una amiga con la que siempre caminaba hacía la Escuela Pitágoras.

Desde ese día su familia no dejó de buscarla.

Hoy, el colegio en que estudiaba ya no existe.

“Mi hija salió con su uniforme y nunca más la vimos. Iba al liceo en Independencia pero no llegó. Nunca se comunicó con nadie. Nosotros arrendábamos una casa en el pasaje Logroño en Conchalí y tiempo después de que se perdió nos tuvimos que ir. Lloré mucho. Pensaba que si la Lore salió de ahí, ahí iba a volver”, relató la madre a revista Paula en 2019.

Su hija, entonces, llevaba más de 10 años desaparecida.

La mujer explicó que la búsqueda dirigida por el Ministerio Público se inició casi una semana después de la desaparición.

La familia no se explicaba lo ocurrido. La joven salió “con lo puesto” esa mañana y preparaban por esos días un viaje con motivo de Fiestas Patrias.

“Con mi marido y amigos andábamos en postas, hospitales, la buscábamos en la noche. Nos recibieron en la 5° Comisaría porque mi esposo conocía a alguien y por eso nos tomaron en cuenta. Quizás porque mi hija era más ‘grande’, la primera idea que tienen es que la persona se fue”, contó.

Marta León recordó que debieron enfrentar especulaciones como que su hija estaba en el norte y la habían visto con un hombre y una mujer y que no quería volver.

La tesis de un secuestro se descartó en las primeras semanas de búsqueda.

“Me acuerdo que días después de que se perdió, volví a la 5°. Comisaría para preguntarles qué estaban haciendo, y el carabinero, además de decirme que estaba encargada a nivel nacional, agregó: ‘Usted no es la única que tiene una hija perdida’. Salí llorando y me fui con mi esposo a la casa. Al final nadie te ayuda”, lamentó.

La noche de este domingo un sujeto que vivía en el barrio acudió a dependencias de Carabineros y aseguró haber dado muerte a la joven.

La mañana de este lunes, en tanto, el fiscal Marcelo Cabrera encabeza diligencias junto a personal especializado de Carabineros en el inmueble en el que vivía el sujeto.