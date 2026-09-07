Cretton (UDI) presiona por indultos: “Hay que apurar este proceso, el Presidente tiene una promesa de campaña”

El diputado Eduardo Cretton (UDI) manifestó esta mañana su preocupación por apurar el proceso de otorgamiento de indultos presidenciales.

Y es que el Presidente José Antonio Kast ya anticipó que durante septiembre no entregará el beneficio. Es por eso que, el exconvencional constituyente apeló a que el mandatario debía cumplir su “promesa de campaña”.

“Yo creo que los indultos tienen que ser particulares, caso a caso, como lo ha dicho el Presidente”, partió señalando en una nuevo edición de Desde la Redacción, programa de streaming de La Tercera.

“Sí creo, y esto lo digo con el mayor de los respetos posibles, que el Presidente tiene que acelerar ese proceso”, sostuvo.

Luego argumentó: “Acá hay una promesa de campaña de indultar y todavía estamos viendo cuáles van a ser esos indultos y cuándo se van a hacer”.

“Yo no creo en el indulto general porque creo que va a traer más problemas que soluciones, pero sí creo que el Presidente, y en eso concuerdo con libertarios, tiene que cumplir una promesa de campaña que hizo, que era revisar los indultos caso a caso”, reforzó.

Dicho eso, puso sobre la mesa una fecha en la que se podría realizar el otorgamiento de este beneficio.

“Yo creo que a la vuelta del 18 de septiembre es una buena fecha o empezar a principios de octubre”, planteó.

“Obviamente nosotros no somos quién para andar pauteando al Presidente para decirle en cuándo tiene que ser esto, pero creo que es importante que se den señales de que esa promesa de campaña se va a cumplir”, cerró el diputado.

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