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    Vacaciones de Fiestas Patrias: destinos nacionales se verán potenciados ante menor duración de la celebración

    Los días libres oficiales van desde el viernes 18 al domingo 20 de septiembre, por lo que la cercanía y los tiempos de traslado adquieren mayor importancia. Con todo, las agencias de viajes anticipan un crecimiento en las ventas de paquetes para esta celebración.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    La Yein Fonda suspende su edición 2026 y no podrá celebrar sus 30 años. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Se acercan las Fiestas Patrias en Chile y no son pocos los que buscarán salir de sus ciudades para conmemorar esta fecha y tomarse unos días de descanso. Este año el periodo de celebración propiamente tal será solo de tres días -de viernes a lunes-, a diferencia de 2025 cuando se alargó desde el jueves 18 al domingo 21 de septiembre. Esto genera cambios en las tendencias de viaje y de turismo durante la festividad, con mayor preferencia por destinos cercanos, si bien los niños siguen disponiendo de una semana libre.

    “Al tratarse de un fin de semana más corto que otras veces, la cercanía y los tiempos de traslado adquieren mayor importancia. Esto favorece a los destinos nacionales, que permiten organizar escapadas de pocos días y aprovechar mejor la estadía”, explica Hugo Avilés, marketing manager de Viajes Falabella.

    “Proyectamos 1.850.000 viajes con pernoctación dentro del país. Si bien este año tendremos unas Fiestas Patrias más acotadas que en los dos años anteriores, esperamos igualmente un movimiento turístico significativo, con una mayor concentración de viajes hacia destinos cercanos o regiones contiguas a los principales lugares de origen”, proyecta la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett.

    Por su parte, la agencia de viajes Cocha observa entre sus reservas que “las escapadas nacionales promedian entre cinco y seis días, y tienen una concentración muy marcada al inicio de la semana del 18, destacando los días lunes 14 y martes 15 de septiembre, y un fuerte flujo de retorno o salida extendida hacia el lunes 21 y martes 22 de septiembre”, menciona Daiana Mediña, head de branding & PR.

    En cambio, Viajes Falabella y Despegar dan cuenta de una tendencia más concentrada en los días libres, con combinaciones que parten desde el miércoles 16 hasta el lunes 21. “A diferencia de otros años, no hemos notado, al menos en los viajes de último momento, que se estén sumando tantos días para extender la escapada de Fiestas Patrias, mientras que quienes cotizaron hace algunas semanas e incluso un par de meses, tuvieron una compra que promediaba los siete días de viaje”, dice Bernardita Urbina, gerenta de ventas de Despegar.

    Las tres agencias prevén resultados positivos, con un incremento en las ventas de paquetes nacionales para estas Fiestas Patrias. Cocha habla de un avance de 94%, Viajes Falabella de 21% y Despegar, de 23%.

    Según los datos de Fedetur, las regiones que recibirán más turistas estos días son Valparaíso, que concentraría cerca del 24% de las llegadas, seguida por O’Higgins, con alrededor del 11,5%, y la Región Metropolitana, con un 10,8%.

    “Entre los destinos con mayor flujo aparecen Viña del Mar, El Tabo, Algarrobo, Pichilemu y Coquimbo, favorecidos por su cercanía con Santiago, su conectividad y una oferta que durante Fiestas Patrias combina alojamiento, gastronomía, tradiciones, fondas y atractivos naturales”, destaca Fedetur.

    Despegar suma a La Serena, Puerto Montt y San Pedro de Atacama como algunos de los principales destinos nacionales, mientras que Viajes Falabella menciona a Pucón y Puerto Varas como las alternativas preferidas para septiembre.

    “Junto con los destinos costeros tradicionales, hay interés por el turismo rural, los valles vitivinícolas, la gastronomía local y las celebraciones costumbristas, que en Fiestas Patrias adquieren un atractivo especial”, añade Zalaquett.

    Viajes al extranjero

    Si bien hay menos días disponibles para escapadas fuera de Chile, esta alternativa concentra más del 80% de las ventas de Cocha para esta temporada. Mediña apunta que el segmento se mantiene “sólido y competitivo”, aunque no detalla si crecerá esta temporada. Avilés, de Viajes Falabella, proyecta un crecimiento de 14% en las búsquedas de viajes internacionales, y Urbina, de Despegar estima un alza de 12%.

    “En el extranjero, Buenos Aires, Lima y Mendoza se ubican entre las opciones de mayor interés. En estos casos influyen la cercanía, la disponibilidad de conexiones y la posibilidad de organizar un viaje internacional de pocos días”, detalla Urbina.

    Por su parte, Viajes Falabella menciona que “Buenos Aires y Río de Janeiro destacan entre los destinos más buscados para Fiestas Patrias, con incrementos de 24% y 18%, respectivamente. Su cercanía y conectividad permiten organizar viajes internacionales sin destinar una parte importante de la estadía a los traslados”, precisa Avilés.

    Además, entre los destinos fuera de Chile que están ganando relevancia, Cocha precisa que “Curazao registra el mayor crecimiento en búsquedas respecto del año pasado, con un aumento de 189%, seguido por Seúl (+23%), Corea, y San Andrés (+14%), Colombia, reflejando el interés de los viajeros por descubrir alternativas menos tradicionales sin dejar de lado los clásicos del Caribe y Europa”.

    Más sobre:TurismoFiestas PatriasViajesCochaViajes FalabellaFedeturDespegar

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