Alcalde Luksic califica de “actos de terrorismo” ataques a cuartel de Bomberos y comisaría de Huechuraba y anuncia querella

Los ataques que sufrieron la noche del domingo la 54ª Comisaría de Carabineros y el cuartel de la Sexta Compañía de Bomberos de Huechuraba fueron catalogados como “actos de terrorismo” por parte del alcalde de Huechuraba, Max Luksic, quien además anunció que presentará una querella por los hechos.

“Los atentados al cuartel de Bomberos y Carabineros en Huechuraba son actos de terrorismo que no vamos a tolerar ”, sostuvo el jefe comunal.

Asimismo, añadió que “afortunadamente en esta oportunidad no hubo heridos, pero nuestro apoyo está 100% con Bomberos, Carabineros de Chile y con los vecinos de la comuna que buscan vivir tranquilos y seguros; por lo que presentaremos una querella y haremos todo lo que está en nuestras manos en materia de prevención y seguridad pública ”.

En los ataques con bombas molotov no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración por estos graves hechos.

La Municipalidad, Bomberos y Carabineros condenaron enérgicamente estos hechos; y se encuentran recabando todos los antecedentes para presentar una querella.