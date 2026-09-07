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    Guardameta de Huachipato se mete en la disputa del arco de Colo Colo: “Tuvo que haber jugado Maureira”

    Christian Bravo se refiere a la lucha por el puesto entre el arquero juvenil y Vozinha.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Guardameta de Huachipato se mete en la disputa del arco de Colo Colo: “Tuvo que haber jugado Maureira”. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Colo Colo igualó 0-0 ante Huachipato en Concepción. Una de las novedades de la jornada estuvo en el arco albo. Gabriel Maureira, quien venía siendo titular, comenzó el partido en el banco de suplentes, mientras que Vozinha disputó su primer encuentro en la Liga de Primera.

    Tras el partido, Christian Bravo, guardameta del conjunto acerero, se refirió a la situación de Maureira. “Tuve la oportunidad de compartir con Gabo (en la Selección Sub 20), la verdad es que nos llevamos muy bien, es un tipazo”, comentó Bravo.

    “Para mí la experiencia que le suma Vozinha a Gabo es muy buena. Somos arqueros que recién estamos dando nuestros primeros pasos y siento que tuvo que haber jugado él, seguir demostrando su buen nivel, pero obviamente la experiencia de Vozinha siempre lo va a ayudar a crecer”, señaló.

    Christian Bravo ante Colo Colo. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Vozinha tuvo una jornada con poca participación ante Huachipato. El caboverdiano apenas fue requerido por el equipo local, mientras que Bravo debió intervenir en varias ocasiones para sostener el 0-0.

    El golero del cuadro sureño también analizó el empate frente al líder del campeonato. “Sabíamos que iba a ser un partido difícil con el puntero. La idea era sacar tres puntos, haber hecho un gol y después tratar de defender. Pero se sacó un punto, siempre es importante sumar y sobre todo en casa”, afirmó.

    Huachipato continúa con una racha negativa, aunque el arquero aseguró que el equipo ha mostrado avances en sus últimos encuentros. “No pensamos en eso. Sabemos que estamos pasando por un momento malo, pero creo que en los últimos partidos hemos ido en alza, así que eso es muy bueno. Ahora a seguir por la misma senda que se mostró hoy día y tratar de sacar tres puntos el próximo fin de semana”, indicó.

    Con 20 años, Bravo también destacó la confianza que ha recibido del técnico Jaime García y evitó poner el foco en una eventual convocatoria a la selección chilena. “Jugar a los 20 años siempre es una apuesta, sobre todo para el club, porque somos arqueros con poca experiencia, recién estamos dando nuestros primeros pasos. Pero contento por la confianza que me está dando el profe Jaime y todo su cuerpo técnico. Trabajamos semana a semana cada detalle y siento que si ando bien, si estoy jugando en mi club, la selección va a llegar sola. Trato de no pensar en eso y tratar de enfocarme en el club”, cerró.

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