“Solo pasó un susto”: la reacción de la prensa internacional al debut de Vozinha con Colo Colo por la Liga de Primera

Colo Colo empató sin goles ante Huachipato, en un pálido partido de la fecha 22 de la Liga de Primera. En plena lucha por alcanzar la estrella 35, aquella igualdad hubiese sido el principal foco a la hora de analizar el encuentro. Sin embargo, por el importante colchón de puntos que mantiene el Cacique en la tabla de posiciones, diversos portales alrededor del mundo pusieron la lupa sobre un hecho secundario: el debut de Vozinha.

El arquero de Cabo Verde ya había sido sensación por su estreno como titular en el triunfo por 3-0 ante Unión Española, en el marco del cierre de la fase de grupos de la Copa Chile. Sin embargo, durante este domingo, finalmente llegó su aparición estelar por un compromiso válido por el campeonato local.

En el barro de la cancha del Ester Roa Rebolledo de Concepción, el africano custodió el arco y prácticamente no protagonizó intervenciones. Es más, en el resumen es difícil encontrar una llegada del conjunto acerero.

A raíz de esto fue que algunos portales internacionales destacaron el resguardo que mantuvo en su portería. “El gran refuerzo del Cacique para la segunda mitad del año fue titular nuevamente este domingo. En el empate contra Huachipato, Vozinha volvió a atajar y a tener otro arco en cero con Colo Colo. El Albo se llevó un punto en condición de visitante. Más allá de dejar dos en el camino, los de Fernando Ortiz cerraron la jornada sacándole 14 de ventaja a su escolta, que es Universidad Católica. El guardameta que brilló con Cabo Verde en el Mundial empezó a ganarse el cariño del pueblo colocolino. Ya había brillado en su estreno ante Unión Española por Copa Chile. Este domingo, Ortiz decidió darle una segunda oportunidad. Y Vozinha tuvo una planilla totalmente limpia en el torneo de la máxima categoría de Chile durante el 0 a 0 entre Huachipato y Colo Colo”, publicó Vermouth Deportivo, sitio de Argentina.

PanAm Post Español, cuenta que posee más de 230 mil seguidores en X, también destacó su seguridad. “Vozinha sigue invicto en el arco de Colo Colo. El arquero de Cabo Verde de 40 años, que ganó notoriedad internacional en el último mundial, disputó su segundo partido en su nuevo equipo chileno y sigue sin recibir goles. Luego de un primer juego con triunfo de Colo Colo en la Copa Chile, el guardameta hoy volvió a terminar con el arco en cero en el empate de su equipo por la liga frente a Huachipato”, escribieron.

Portales internacionales evaluaron el debut de Vozinha con Colo Colo en la Liga de Primera MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Extenso análisis

La actuación de Vozinha también escaló hasta Europa. Agencia EFE de España, por ejemplo, realizó un extenso barrido por su partido en la Región del BioBío. “El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ sacó su segundo arco en cero, en su estreno en la liga chilena con el empate sin goles de Colo Colo ante Huachipato, por la fecha 22. El guardameta, de 40 años, tuvo un partido sin mucho trabajo en la visita a los negriazules en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, para mantenerse sin recibir goles en 180 minutos, tras su debut en un partido de la Copa Chile -a finales de agosto- en la que vencieron, por lo que también está invicto”, señalaron.

En el sitio ibérico, eso sí, remarcaron una jugada que no pasó desapercibida. “El africano solo pasó un susto, al final del primer tiempo, cuando en un centro aéreo se equivocó al salir al área y no asegurar el balón, que se le soltó de las manos, permitiendo el remate del rival que salvó despejando Arturo Vidal. La jugada, sin embargo, fue anulada de todas maneras por el árbitro de línea por posición adelantada. Fue un partido relativamente tranquilo para Vozinha, ante el control de la pelota y el dominio del juego por parte de los albos, que no supieron concretar las oportunidades ofensivas”, complementaron.