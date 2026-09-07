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    Cochilco: capacidad mundial para fundir cobre crecerá 32% al 2041

    China ha disminuido la compra de cobre refinado 63% entre 2017 y 2025, en tanto Estados Unidos aumentó 61% en el periodo. La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, indica sobre la capacidad de fundición de Chile que “uno de los principales desafíos es la fuerte competencia internacional para abastecerse de concentrados de cobre”.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Radomiro Tomic-Patio de embarque-Cátodos ©Claudio Pérez

    La disputa por el cobre entre las potencias mundiales pone la atención directamente en Chile. China y Estados Unidos muestran un cambio de comportamiento en los últimos años respecto del cobre, influido esencialmente por la capacidad de los países para fundir o no el metal.

    La capacidad de refinación del cobre incide directamente en los compradores. El mercado de cobre refinado ha estado vinculado históricamente a países que no tienen capacidad de fundición, ya que no pueden procesar el metal y purificarlo hasta obtener el producto final, que es el caso de Estados Unidos. En Asia, en particular en China y Japón, dada su capacidad de fundición, ocurre justamente lo contrario.

    Un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entrega un análisis sobre el mercado de concentrados y la industria de fundiciones, el que señala que Estados Unidos mostró un reordenamiento geográfico el año pasado en respuesta al proceso de aranceles impulsado por la administración de Donald Trump.

    “El período muestra una reorientación geográfica de las exportaciones de refinados: menor concentración en China y Asia, y una mayor presencia en mercados americanos. Sin embargo, parte importante del salto observado en Estados Unidos durante el 2025 respondió a factores coyunturales vinculados con la incertidumbre arancelaria, por lo que será necesario evaluar si esta nueva distribución se mantiene en los próximos años”, analiza el informe.

    “Las importaciones de concentrados están dominadas por países con capacidad de fundición, especialmente China y Japón. En cambio, el cobre refinado se orienta con mayor fuerza hacia economías industriales consumidoras, como Estados Unidos, la Unión Europea, Taiwán, Turquía y Tailandia. China es el actor dominante en ambos mercados, pero su peso es mucho mayor en concentrados”.

    China compró a Chile 445 mil toneladas de cobre refinado el año pasado, mientras que el 2017 importó 1,2 millones de toneladas. Es una caída de 63%. Contrario a ello, en el mismo tiempo Estados Unidos creció 61%, hasta 782 mil toneladas el año anterior.

    Expansión de la fundición al 2041

    La capacidad mundial de fundición de cobre del año pasado llegó a 31 millones de toneladas, siendo Asia el área geográfica predominante del mundo con 19 millones de toneladas, representando así el 61% del total. África es la segunda región con más potencia de refinado por 3,2 millones de toneladas, un 10% del mundo. El liderazgo asiático es avasallador en esta materia.

    Cochilco prevé que para el 2041 la capacidad global de fundición se expanda 32% desde 2025. “Al 2041, Asia liderará el crecimiento mundial en términos absolutos, aportando cerca del 59% de la expansión productiva.

    China e India serán los principales actores individuales y concentrarán casi la mitad de los nuevos proyectos. Medio Oriente será la región de mayor crecimiento relativo y la segunda en expansión absoluta, impulsada principalmente por Arabia Saudita”, apunta el organismo técnico.

    Para este horizonte, no se proyecta América del Norte se transforme en un actor mundial importante de fundición, por lo cual seguirá dependiente de las importaciones. Esta región crecerá 49% desde 1,1 millón de toneladas hasta 1,7 millones de toneladas.

    Si bien Chile podría tener una posición relevante en el futuro, como cuarto país con más capacidad de proyectos y de los principales actores en América del Sur, la estructura, tal como viene ocurriendo, será dominada por Asia. Aunque habrá nuevos centros de procesamiento en Medio Oriente y la región de Caspio.

    “Uno de los principales desafíos es la fuerte competencia internacional”

    Los desafíos mineros que asedian al país no son solo de producción de cobre per se, sino también su refinación. Consultada, la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, dijo que “uno de los principales desafíos es la fuerte competencia internacional para abastecerse de concentrados de cobre”.

    “Esto ha llevado los cargos de tratamiento y refinación a niveles muy bajos, reduciendo los márgenes de las fundiciones. En Chile, además, las fundiciones presentan mayores costos de operación, especialmente en energía, mano de obra y mantenimiento, en comparación con los principales referentes internacionales”.

    La ejecutiva destaca en Chile el proyecto de Enami para la modernización de la fundición Paipote, que cuenta con su RCA aprobada y se encuentra avanzado, y también el acuerdo entre Codelco y Glencore para la realización de una fundición, el que está pensado a largo plazo.

    Sobre si Estados Unidos podría aumentar su capacidad de fundición, Rodríguez indica que sí, “especialmente en un contexto en que busca fortalecer la seguridad de suministro de minerales críticos y reducir su dependencia externa. Nuestro reporte identifica proyectos que podrían agregar del orden de 280 mil toneladas anuales de capacidad hacia 2041, aunque esto no convertiría al país en un polo mundial de fundición. La expansión global seguirá concentrándose principalmente en Asia, particularmente en China e India”.

    Más sobre:CobreCochilcoFundiciones

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