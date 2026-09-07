Precios de restaurantes y alojamientos fueron los que más subieron en la última década entre las divisiones del IPC

La inflación acumula un registro de 2,9% a julio y de 3,5%. El martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informará el dato de agosto. El mercado espera un IPC entre 0,1% y 0,4%. De concretarse esa previsión, la medición anual subirá desde su nivel actual de 3,5%, a un rango entre 3,6% y 3,9%.

Pero en una mirada de más largo plazo, el OCEC-UDP, analizó la evolución de los precios en la última década. El informe, elaborado por la economista Valentina Apablaza, muestra cuáles son las divisiones que más han incrementado sus precios.

Para llegar a este resultado, se hizo un seguimiento a un total de 163 subclases -correspondientes al 99,6% de la canasta del IPC base 2023- que fueron agrupadas en un total de 13 divisiones y 44 grupos, siguiendo de cerca la estructura de gasto representativa de las familias chilenas recogida en la canasta del IPC base 2023.

A nivel general, con la serie empalmada del Banco Central, se tiene una inflación acumulada de 57,5% entre enero 2016 y julio 2026.

Las que más suben

Los resultados de este informe sugieren que el aumento en el costo de la vida durante la última década no ha ocurrido de forma homogénea entre las diversas categorías de consumo identificables en el presupuesto de los hogares en Chile: 11 de las 13 divisiones estudiadas registran un mayor nivel de precios respecto a enero de 2016. Solo las divisiones “información y comunicación” y “vestuario y calzado” presentan un menor nivel de precios respecto a una década atrás.

El uso de mascarillas es obligatorio en espacios públicos. PATRICIO FUENTES Y.

Entre los principales resultados se muestra que la división “restaurantes y alojamiento” presenta la mayor variación acumulada (89,6%), estando cerca de duplicar su precio en poco más de una década. Su alza se explica por el grupo “Restaurantes, cafés y similares”, que representa el 90% de la división y está próximo a duplicar su nivel de precios respecto a 2016. De acuerdo a este análisis, este cambio de tendencia comienza a partir de junio de 2021, mostrando que la mayor aceleración de precios se concentra en los últimos cinco años de estudio. El grupo “Servicios de alojamiento”, por su parte, acumula una variación de 42% a julio de 2026, pese a que su nivel de precios cayó de forma significativa durante la pandemia.

Le sigue la división “alimentos y bebidas no alcohólicas” con una variación acumulada de 81,4% entre enero 2016 y julio 2026. “Esta es la división de mayor peso relativo dentro de los presupuestos familiares acorde a la canasta del IPC base 2023”, precisa Apablaza.

Según el análisis ambos componentes evolucionaron de forma conjunta hasta mediados de 2021, sin embargo, el grupo “Alimentos” experimentó una mayor aceleración en su nivel de precios durante el año 2022, ubicando su variación acumulada por sobre la del grupo “Bebidas no alcohólicas” desde ese entonces. De todos modos, este último grupo ha crecido a una mayor velocidad en los últimos años, cerrando así la brecha existente entre ambas categorías.

La tercera división donde se observa el mayor aumento de precios en los últimos años es la división de “Educación”, con una variación acumulada de 76,1%, seguido por “Vivienda y servicios básicos”, que es la segunda división de mayor importancia relativa en el IPC a nivel agregado con una variación acumulada de 75,7% entre enero 2016 y julio 2026.

En el detalle, se muestra que “sus componentes comparten una dinámica de ajuste estacional en su nivel de precios, dado el reajuste por inflación que ocurre en marzo de cada año. El único grupo que muestra mayor volatilidad en su evolución es enseñanza no atribuible a ningún nivel que contempla los índices de precios de preuniversitarios y cursos de capacitación”.

Seguros y servicios financieros registraron un alza de 64,2% y bebidas alcohólicas y tabaco con 58,8%. Asimismo, dentro de las divisiones que han experimentado un menor aumento de precios en la última década se encuentra la división de “Equipamiento y mantención del hogar” con una variación acumulada de 30% respecto a enero de 2016 y la división “Salud” con una variación acumulada de 49,1% a la fecha. Similar ocurre con “Transporte” (51,5%), la tercera división de mayor importancia relativa dentro de los presupuestos familiares, acorde a su ponderación en el IPC base 2023.

Apablaza señala que 6 de las 13 divisiones han crecido más rápido que la inflación a nivel agregado, mostrando un encarecimiento relativo de estas divisiones respecto al resto de la canasta. Por ejemplo, “mientras el nivel de precios a nivel agregado de la economía ha crecido en torno a 4,4% anual durante los últimos 10 años y medio, divisiones como “Restaurantes y alojamiento” o “Alimentos y bebidas no alcohólicas” han crecido a tasas en torno a 6% anual”, explica.

Las que bajan de precio

Entre las que mostraron caídas en los precios aparece información y comunicación con -24,2% y vestuario y calzado con -19,9%. “Estas divisiones, en conjunto, representan poco menos del 10% de la canasta del IPC a nivel agregado”, acota la economista.

Apablaza explica algunos aspectos metodológicos para este análisis. “Este ejercicio se basa en las series de tiempo derivadas de un proceso de empalme histórico a nivel de subclases del IPC entre 1989 y 2023 elaboradas por Juul y Guzmán (2025). Su temporalidad se extiende hasta julio de 2026 con las series oficiales del IPC base 2023 presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a nivel de subclase desde el año 2024 en adelante”.

Particularmente, dice que “se contempla un total de 163 subclases que cuentan con información disponible de forma continua entre enero 2016 a julio 2026, las que en conjunto constituyen un 99,58% de la canasta del IPC base 2023. El 0,42% restante de la canasta del IPC base 2023 corresponde a 9 subclases que no cuentan con información vigente previo al año 2023”.