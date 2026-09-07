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    Cerca de 350 ferreterías nuevas se han abierto en la capital en el último año y rubro totaliza más de 9 mil locales

    “La actividad ferretera continúa consolidándose como uno de los rubros comerciales de mayor crecimiento en la capital”, afirma GPS Property. Las comunas con mayor concentración son Santiago, Providencia, Las Condes, Maipú y Puente Alto.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    30.07.2026 Fachada ferreterías en Alameda. Santiago centro Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R

    Un levantamiento de GPS Property muestra un intensivo crecimiento del rubro de ferreterías en la Región Metropolitana. Durante el 2025 y lo que va del 2026, la consultora inmobiliaria estimó que cerca de 350 nuevas tiendas han abierto sus puertas en la ciudad, lo que equivale a un crecimiento entre un 13% y un 16% en el periodo.

    “La actividad ferretera continúa consolidándose como uno de los rubros comerciales de mayor crecimiento en la Región Metropolitana. De acuerdo con un análisis realizado por GPS Property, basado en información del Servicio de Impuestos Internos (SII), los establecimientos asociados a la venta mayorista y minorista de materiales de construcción, ferreterías, pinturas y vidrios aumentaron desde 4.002 locales en 2014 a 9.270 en 2024″, explica GPS Property. A este último número ahora hay que sumar las cerca de 350 nuevas.

    “El crecimiento del rubro ferretero refleja la expansión de la ciudad y el dinamismo de la actividad inmobiliaria. A medida que aumentan los proyectos habitacionales, las remodelaciones y el desarrollo de nuevos polos industriales, también crece la demanda por materiales de construcción, herramientas y servicios asociados”, sostuvo la consultora.

    “Las ferreterías cumplen un rol estratégico dentro del comercio de proximidad y suelen instalarse donde existe crecimiento residencial, mayor densidad de población y actividad productiva. En los últimos años se observa una expansión importante fuera del centro de Santiago, especialmente hacia comunas del sector poniente y sur de la capital”, añadió la compañía.

    En la actualidad la comuna con mayor número de establecimientos es Santiago, llegando a 1.257 locales. Le sigue Providencia que tiene 678 establecimientos, Las Condes con 525, Maipú con 500, y Puente Alto con 484. Más atrás se posiciona La Florida con 341, San Bernardo con 328 sucursales, Quilicura con 276, Quinta Normal con 258 y Lampa con 249 tiendas.

    Entre las comunas con mayor crecimiento porcentual destacan Providencia (+255%), Peñaflor (+254,8%), Lampa (+245,8%), Buin (+244,4%), Colina (+214,1%) y Las Condes (+210,7%), “reflejando la expansión de la actividad comercial vinculada a la construcción y al desarrollo inmobiliario”, evalúa GPS Property.

    De acuerdo a Mauricio Ortiz, director ejecutivo de MO Global Advisors, aún existe espacio para la expansión de las ferreterías. “Existe espacio, pero impulsado por la densificación urbana y no por aperturas masivas. El crecimiento vertical de comunas densamente pobladas genera una demanda constante que favorece a ferreterías de barrio ubicadas en zócalos comerciales de edificios, cuyo éxito futuro dependerá de su modernización operativa y gestión eficiente de inventario frente a la cercanía de los grandes operadores”, dijo.

    Coexistencia con grandes cadenas

    Aunque todo lo que se puede comprar en las ferreterías se puede encontrar en las grandes cadenas del rubro “mejoramiento del hogar” como Sodimac, Easy o Construmart, los expertos apuntan a que no compiten directamente.

    Ramiro Figueroa, el managing director capital market & financing de FD Advisors (agencia inmobiliaria especializada en retail), explica que “las grandes cadenas apuntan a un mix de productos entre materiales de construcción, ferretería y artículos para el hogar y decoración, siendo estos dos últimos los que atraen mayor cantidad de personas. Su estrategia se basa en variedad y volumen introduciendo productos que se enfocan en compra impulsiva. Sin embargo, el gran problema es el servicio personalizado y la asesoría al cliente”.

    “En cambio, las ferreterías más pequeñas suelen estar más enfocadas en la necesidad puntual, típicamente de reparaciones menores, que requieren productos específicos y una asesoría personalizada. El foco acá está en la variedad de ferretería y productos de construcción, la cercanía a los hogares y la atención dedicada y personalizada, que requiere soluciones específicas y rápidas”, dice.

    Mauricio Ortiz, recalca que las ferreterías y las grandes cadenas atienden a un punto distinto en la decisión de compra. “La ferretería de barrio destaca por la hipercercanía, la rapidez en la compra y una atención personalizada que resuelve dudas al instante. En contraparte, marcas como Sodimac Homecenter o Easy ofrecen economías de escala, facilidades de pago con tarjetas de crédito del retail, programas de fidelidad y una propuesta omnicanal con retiro en tienda o despacho a domicilio”, añade.

    “A futuro el formato de las grandes cadenas debería tornar a la separación entre construcción y ferretería en forma separada de la decoración y mobiliario”, proyectó Figueroa.

    Más sobre:RetailFerreteríasConstrucciónGPS Property

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