SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CEO de Colbún: “El principal desafío como sector es utilizar la abundancia de energía que tenemos”

    Entre los nuevos negocios que evalúa, la eléctrica está trabajando en proyectos para desalar agua para uso industrial. "Colbún lleva moviendo e impulsando agua desde hace 40 años", dice su gerente genetal, José Ignacio Escobar. El ejecutivo alerta por la sobreinversión en el sector en sistemas de almacenamiento. “Aprendamos de los errores y no generemos un problema al nivel de tener vertimientos de baterías”, afirma sobre los 10 mil MW que habrá instalados en dos años más en Chile.

    Por 
    Matías Vera
     
    Ignacio Badal
    03/09/2026 - JOSE IGNACIO ESCOBAR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Es hoy por hoy una de las principales voces de su sector en el país. Y en esa línea José Ignacio Escobar, el CEO de Colbún, brazo energético del grupo Matte, no disimula sus preocupaciones por el sistema eléctrico de la nación.

    “Es de amplio conocimiento que Chile hizo un trabajo espectacular en los últimos 15 años de desarrollo de energías renovables: solar, eólica y baterías, actualmente. Eso nos llevó a tener una capacidad instalada casi cuatro veces la demanda”, apunta. Su diagnóstico, así, es que hay “mucha energía que no estamos siendo capaces de utilizar”.

    Para respaldar esta afirmación, Escobar pone datos sobre la mesa y resalta que el año pasado se perdió una enorme cantidad de electricidad producida que podría haber sido aprovechada. “El principal desafío que tenemos como sector eléctrico es poder utilizar de forma eficiente la abundancia de energía que tenemos”, advierte.

    Actualmente, Chile tiene 40 mil MW de capacidad de generación de energía y su demanda es de sólo 10 mil MW.

    Con esta sobrecapacidad, Escobar llama la atención: “Solamente el año pasado se perdieron casi 7 terawatts (un millón de MW) de energía. O sea, tiramos a la basura, porque no fuimos capaces de utilizarla, como el 8% de todo el consumo del país, lo que equivale a una gran minera o una ciudad mediana”.

    Para enfrentar la problemática del llamado vertimiento de energía, la industria ha recurrido como solución a las baterías de almacenamiento. Sin embargo, hoy también estamos frente a una sobreoferta de baterías, según Escobar.

    “Una de las incertidumbres es que es difícil predecir lo que va a pasar con los 10 mil MW de baterías que vamos a tener instalados en Chile en dos años más. Ya hay casi 3 mil MW, hay otros 3 mil MW en prueba y otros 4 mil en construcción”, levanta.

    Teniendo como base que cada batería tiene una duración promedio de cuatro horas, Escobar hace una matemática simple para explicar cuál es la necesidad actual del sistema e ilustrar la sobreoferta:

    “Si en invierno, que es la temporada sin luz día más extensa, tienes 8 horas de sol y 16 de sombra, divides esos 10 mil MW en baterías por cuatro horas de duración, son cuatro bloques de 2.500 MW cada uno. Nuestra sensación es que es una capacidad de almacenamiento gigantesca. Es más, lo que ya tenemos operando en baterías (3 mil MW) es la mitad de la cantidad de energía embalsada en todos los embalses que tiene Chile, que se demoraron más de 50 años en ser construidos. Entonces, en sólo tres años construimos la mitad de esa capacidad en baterías, y en dos años más vamos a tener más que toda la capacidad embalsada en baterías. Uno tendería a pensar que entre los embalses y las baterías ya tenemos una cantidad de energía renovable disponible para ser despachada 24 horas, lo que debería exceder la demanda”, explica.

    En esa línea recuerda lo ocurrido hace unos años: “¿Ya aprendimos del error de sobreinstalar energía solar?“. Y se responde a sí mismo: ”Hoy día, Chile tiene 13 mil MW de energía solar que opera durante el día y parte importante se está vertiendo. Por eso se generaron incentivos regulatorios para almacenarla. Y ahora ya vamos a ser capaces de almacenar 10 mil MW. Por tanto, aprendamos de los errores y no generemos un problema al nivel de tener vertimientos de baterías. ¡Imagínate, almacenamos la energía vertida en el día y ahora no somos capaces de despacharla en la noche, porque también se vierte! ¡Es el vertimiento del vertimiento!“, alerta.

    El multicarrier de la distribución

    Los desafíos del sector eléctrico corren por varios circuitos. Aunque Colbún sólo se dedica a la generación, está obligada a trabajar junto con las industrias de la transmisión y la distribución. Y esta última está enfrentando cambios relevantes.

    A fines de julio se aprobó el proyecto de ordenamiento tarifario, impulsado por el gobierno actual, para resolver una deuda histórica con las distribuidoras, renegociar contratos y continuar con el subsidio eléctrico, entre otros aspectos.

    “Estamos reseteando todas las intervenciones regulatorias que se hicieron durante muchos años, porque es muy difícil poder proyectar el sector a largo plazo si todavía tenemos temas pendientes por ir zanjando”, comenta Escobar.

    La siguiente gran tarea sectorial del gobierno es sacar adelante una reforma a la distribución, pendiente por años. Escobar observa que la industria de generación ha sido competitiva, con múltiples tecnologías y actores, y cree necesario que haya cambios en la distribución: “hay que generar espacios para fomentar la competencia, para mejorar la calidad de la infraestructura y darle más opciones a los usuarios”.

    ¿Cómo debiera cambiar la normativa de la distribución?

    -La experiencia ha demostrado que, haciendo una buena regulación, puedes separar los dos mundos: por un lado, el de la explotación y el mantenimiento de la infraestructura y, por otro lado, el de la comercialización de la energía que circula por esas redes. Ahí puedes generar espacios de competencia. En España, por ejemplo, las comercializadoras funcionan bastante bien. Los usuarios tienen muchas opciones de elegir a quién le compran energía.

    Así, Escobar revive una histórica idea del sector que es poner en marcha una especie de multicarrier eléctrico, como ocurrió en 1995 en las telecomunicaciones. Esto, para que los clientes finales más pequeños tengan la opción de elegir, entre varios, a un comercializador de energía que no necesariamente sea el mismo dueño de las redes, las distribuidoras. Aquello hoy solo lo pueden hacer los clientes libres, que tienen una potencia conectada o demandada superior a 300 kW, es decir, desde grandes mineras hasta edificios u hospitales.

    En caso de abrirse este negocio, ¿Colbún podría participar?

    -Ya tenemos decenas de clientes libres que están conectados a redes de distribución, por tanto tenemos que pasar por redes de distribución para llegar a ellos. Entonces, es algo que tendremos que evaluar en su momento.

    Los controvertidos data centers

    En el último quinquenio, el sector eléctrico ha tenido cambios tecnológicos a nivel de la oferta. Pero también de sus clientes, con un nuevo actor que es gran demandante de energía: los data centers.

    Con el boom de la inteligencia artificial, estos complejos se han multiplicado por el mundo. Y Escobar ve aquí una enorme oportunidad de desarrollo para el país, pues la sobrecapacidad de producción de energía existente podría responder a esa demanda. En países como Estados Unidos, la inundación de estos data centers ha generado rechazo de comunidades vecinas por sus efectos en el consumo de agua y de energía.

    ¿El alto consumo de agua y la demanda de energía de los data centers, podría provocar alzas en los precios que repercutan en los consumidores, como reclaman en Estados Unidos?

    -Justamente por esto es que los desarrolladores de data centers están empezando a buscar en otras latitudes. No es que no se puedan hacer más data centers, es que ya el costo marginal de hacer un nuevo data center allá tiene un efecto en los precios o en el consumo de agua, o en lo que sea. En Estados Unidos, para la mayoría de los nuevos data centers se exige un proyecto adicional de energía, para que no consumas demanda actual, sino que generes. De hecho, ya no se habla de terrenos para data centers, sino de powered land, terrenos para data centers que tengan proyectos energéticos.

    ¿Con el agua pasa lo mismo?

    -Lo del agua está resuelto. Hoy día los data centers funcionan con circuito cerrado de refrigeración, por lo tanto, el tema agua pasó a una prioridad mucho más baja. Los antiguos data centers requerían agua fluyendo y hoy en día es mucho menor el consumo de agua, así que eso no es problema.

    ¿Cuál entonces podría ser el efecto en Chile de tener más data centers?

    -Chile tiene 40 mil MW (de capacidad de generación) con una demanda de 10 mil MW. Por lo tanto, tenemos suficiente espacio de crecimiento para data centers, minería, desalación y electromovilidad para proveer estos servicios sin tener un impacto en las cuentas. Al revés, el efecto positivo que se puede tener aprovechando este potencial, que hoy en día se está desperdiciando, es que va a tener un efecto en la generación de empleo, en la contribución al PIB y en el desarrollo de nuevas infraestructuras.

    En Chile hay una decena de data centers, ¿consumen tanta energía?

    -En Santiago son todos chiquititos. En potencia, deben ser como 100 megawatts en total, porque son generalmente data centers para cloud computing o servicios de streaming. En Chile todavía no hay data centers hiperescalares, que son los que procesan la IA, que ya estamos hablando de volúmenes de 10 veces. O sea, sólo un data center hiperescalar es de 500 a 1.000 megas.

    Desalación y minería

    Los yacimientos mineros son cada vez más profundos y las empresas necesitan procesar más material para conseguir la misma cantidad de cobre, requiriendo así más energía. ¿Les ha beneficiado este escenario?

    -El 60% de nuestra producción se vende a clientes mineros. A mucha honra: por cada libra de cobre que se vende en el mundo, entre un 5 y un 6% viene con energía de Colbún. Proyectamos que una parte relevante de nuestro crecimiento en lo que queda de esta década y la próxima va a ser de la mano con nuestros clientes mineros. Por lo mismo, tenemos preparada una cartera de proyectos muy diversa, de gran escala para poder abastecer esa demanda en los tiempos y el volumen adecuado (...) Trabajamos con todas las grandes mineras.

    Los costos del sector minero de energía han aumentado con el tiempo.

    -Más o menos el 20% del total de los costos de la minería hoy es energía eléctrica. Hay más molienda, más transporte, hay que bombear agua, el agua hay que desalarla, bombearla hasta cientos de kilómetros. Ahora, todas las industrias se están poniendo electrointensivas: las salmoneras están buscando cómo electrificarse, lo mismo la agroindustria.

    Desaladora.

    Cuando habla de desalinización, ¿su idea como Colbún es abastecer de energía o hacer plantas desalinizadoras?

    -Ambas. Nosotros le vendemos energía eléctrica a desaladoras actuales y estamos desarrollando proyectos de desalación para terceros, donde nosotros hacemos la desalación y el suministro eléctrico.

    ¿Y eso dónde?

    -Por ahora tenemos un portfolio de proyectos, nada todavía concreto. ¿Cómo funciona? Un cliente minero al cual abasteces de electricidad te pide una solución de agua, lo que finalmente es electricidad con una desaladora en la mitad y el bombeo en que el 30 o 40% del Opex (gasto de capital) es electricidad, no es algo ajeno a lo que sepamos hacer. Colbún lleva moviendo e impulsando agua desde hace 40 años. Hacer ductos para impulsar agua desalada es exactamente lo mismo. Tenemos know how y a los mejores ingenieros hidráulicos de Chile.

    ¿Pero tienen capacidad técnica para desalar?

    -Tenemos desaladoras en Colbún, en la central Nehuenco en Chile y en Fénix en Perú. Las plantas termoeléctricas funcionan con desaladoras.

    ¿Tienen contratos de desalación?

    -No todavía. Es un mercado que va al ritmo de la minera, entonces en el fondo son procesos. Pero estamos trabajando en eso, es un área que nos interesa bastante porque es muy cercana a lo que hacemos.

    O sea, ¿tienen proyectos para participar en licitaciones?

    -Sí.

    ¿Podríamos ver algún proyecto de desalación pronto, este año, el otro, o más al 2030?

    -Creo que más hacia el 2030. Me encantaría, pero hay que ser realistas. Son ciclos de venta muy largos. A diferencia de la energía eléctrica, que si yo no tengo clientes, la puedo vender al mercado spot, el negocio de desalación, del data center y del hidrógeno verde es punto a punto. Es decir, tengo que tener un cliente con un contrato que me garantice la venta de ese producto para poder hacer la inversión.

    Más sobre:ColbúnJosé Ignacio EscobarDesalaciónData CenterMineríaEnergíaNegociosEmpresasPulsoLT DomingoEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Agencia de Ciberseguridad refuta a UC Christus y defiende incorporarla a listado: “Un ransomware puede tener alcances catastróficos”

    Inmobiliaria de familia Melhuish pide su reorganización y detalla deudas por $19.458 millones

    La chilena Soy Nativo avanza en el mercado paraguayo con proyectos de strip centers y parcelas

    Accionistas de Grupo Patio aprueban aumento de capital por US$57 millones

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    Lo más leído

    1.
    Ministro Poduje dice que el estado de la economía y el desempleo no es culpa del gobierno anterior

    Ministro Poduje dice que el estado de la economía y el desempleo no es culpa del gobierno anterior

    2.
    Ministro del Trabajo anuncia que ya firmó el reglamento de la Ley Karin

    Ministro del Trabajo anuncia que ya firmó el reglamento de la Ley Karin

    3.
    Minvu retira de Contraloría propuesta de cambios a la ordenanza de construcción

    Minvu retira de Contraloría propuesta de cambios a la ordenanza de construcción

    4.
    Récord de inversión en el SEIA: en casi seis meses de Kast se registran US$ 33 mil millones aprobados y triplica gobiernos previos

    Récord de inversión en el SEIA: en casi seis meses de Kast se registran US$ 33 mil millones aprobados y triplica gobiernos previos

    5.
    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    6.
    Carnes, papas y pasajes aéreos empujan el IPC de agosto a 0,6%, por sobre todas las proyecciones

    Carnes, papas y pasajes aéreos empujan el IPC de agosto a 0,6%, por sobre todas las proyecciones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Porto vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Porto vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 8 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vencimiento de 700 mil dosis: diputados buscan crear comisión investigadora por irregularidades en gestión de vacunas en 2024
    Chile

    Vencimiento de 700 mil dosis: diputados buscan crear comisión investigadora por irregularidades en gestión de vacunas en 2024

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal en TV y streaming

    Valencia señala que Constitución actual permite un régimen penitenciario especial aunque apunta que “nos evitaría muchas discusiones”

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región
    Negocios

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Agencia de Ciberseguridad refuta a UC Christus y defiende incorporarla a listado: “Un ransomware puede tener alcances catastróficos”

    Inmobiliaria de familia Melhuish pide su reorganización y detalla deudas por $19.458 millones

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League
    El Deportivo

    Partidos imperdibles, jugadores más valorados y millonarios premios: todo lo que debes saber de la Champions League

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 22

    Vozinha es nominado al Balón de Oro 2026 como mejor arquero

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable
    Tecnología

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Cómo funciona Nvidia DLSS 5, la nueva tecnología que usa IA para transformar los gráficos de los videojuegos

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional
    Cultura y entretención

    Manuel García ofrece uno de los shows chilenos del año y se luce en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    “Era importante poner en valor el amor entre mujeres”: las claves de la serie El Peligro de Quererte

    El clásico imperdible “Chicago: el musical” regresa al Teatro Municipal de Las Condes

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas
    Mundo

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    Empieza la gira de Marco Rubio por el Escudo de las Américas

    Ataques de los hutíes contra Arabia Saudita provocan incendios en instalaciones petroleras y dejan 73 heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?