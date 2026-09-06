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    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming

    Los azulgrana juegan como visitantes por la cuarta fecha de LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial fcbarcelona.com

    Este domingo llega el turno de Barcelona para salir a la cancha por LaLiga, donde juega como visitante contra Valencia por la Fecha 4.

    Los azulgrana vienen de alzarse por 5-2 ante Rayo Vallecano, mientras que los ahora locales arrastran una derrota por 1-3 ante Deportivo en la jornada pasada.

    Cuándo juega Valencia vs. Barcelona

    El partido de Valencia contra Barcelona es este domingo 6 de septiembre a las 11:15 horas de la mañana en Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Mestalla Stadium de España.

    Dónde ver a Valencia vs. Barcelona

    El partido de Valencia contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaValenciaBarcelonaValencia - BarcelonaValencia vs BarcelonaBarcelona - ValenciaBarcelona vs ValenciaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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