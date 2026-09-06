Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming
Los azulgrana juegan como visitantes por la cuarta fecha de LaLiga.
Este domingo llega el turno de Barcelona para salir a la cancha por LaLiga, donde juega como visitante contra Valencia por la Fecha 4.
Los azulgrana vienen de alzarse por 5-2 ante Rayo Vallecano, mientras que los ahora locales arrastran una derrota por 1-3 ante Deportivo en la jornada pasada.
Cuándo juega Valencia vs. Barcelona
El partido de Valencia contra Barcelona es este domingo 6 de septiembre a las 11:15 horas de la mañana en Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Mestalla Stadium de España.
Dónde ver a Valencia vs. Barcelona
El partido de Valencia contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.
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