Dónde y a qué hora ver a Valencia vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial fcbarcelona.com

Este domingo llega el turno de Barcelona para salir a la cancha por LaLiga, donde juega como visitante contra Valencia por la Fecha 4.

Los azulgrana vienen de alzarse por 5-2 ante Rayo Vallecano, mientras que los ahora locales arrastran una derrota por 1-3 ante Deportivo en la jornada pasada.

Cuándo juega Valencia vs. Barcelona

El partido de Valencia contra Barcelona es este domingo 6 de septiembre a las 11:15 horas de la mañana en Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Mestalla Stadium de España.

Dónde ver a Valencia vs. Barcelona

El partido de Valencia contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.