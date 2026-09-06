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    Así funciona la red de Metro este domingo 6 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    Cierran cuatro estaciones de Linea 1

    A las 16:50 horas, Metro informó que, producto de una emergencia médica, el servicio de Línea 1 solo se encuentra disponible desde San Pablo a Los Héroes y desde Baquedano a Los Dominicos.

    Vuelve a estar toda la red disponible

    A las 14.37 horas, Metro confirmó la restitución de la operación en toda la red.

    Se retoma servicio en Patronato y Cerro Blanco

    Metro confirmó la reposición de los servicios en las estaciones Patronato y Cerro Blanco, a eso de las 12:15 horas.

    Normalizan servicio en la Línea 4

    Metro reportó, a las 12:04 horas, que el servicio de la Línea 4 fue normalizado.

    Se cierra Patronato

    A las 11:38 horas, Metro reportó el cierre de la estación Patronato.

    Cierran Cerro Blanco

    Metro informó el cierre de la estación Cerro Blanco, la cual tampoco cuenta con detención de trenes. También se interrumpió el servicio por manifestaciones en el exterior.

    Reabren La Moneda y Patronato

    Siendo las 11:13 horas, Metro confirmó la reapertura de las estaciones La Moneda y Patronato.

    Cierran tramo de la Línea 4

    A las 11:00 horas, Metro informó que por una emergencia médico, el servicio de la Línea 4 solo se mantiene disponible entre Tobalaba y Grecia; y entre Las Torres y Plaza de Puente Alto.

    Patronato se cierra por manifestaciones

    A las 10:56 horas, Metro de Santiago reportó el cierre de la estación Patronato, en la Línea 2, por manifestaciones en el exterior. Por lo anterior, tampoco hay detención de trenes.

    Cierran estación Cementerios

    A las 10:42 horas, Metro confirmó también el cierre de la estación Cementerios, en la Línea 2. En esa línea, precisaron que se mantiene sin acceso y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior.

    Estación La Moneda cerrada

    Siendo las 9:01 horas, Metro informó el cierre de la estación La Moneda sin detención de trenes tras una solicitud de Carabineros.

    La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

    Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 07:30 horas con la totalidad de la red disponible.

    Lee también:

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