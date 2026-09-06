Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, domingo 6 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

12:25 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 24 km al sur de Pisagua y a una profundidad de 54 km.

12:07 horas

Sismo de magnitud 3.8, ocurrido a 55 km al suroeste de Ollagüe y a una profundidad de 136 km.

11:34 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 41 km al este de Ollagüe y a una profundidad de 206 km.

09:24 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 109 km al oeste de Cobquecura y a una profundidad de 30 km.

08:49 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 37 km al noroeste de Punta de Choros y a una profundidad de 21 km.

08:29 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 25 km al sureste de San José de Maipo y a una profundidad de 10 km.

07:46 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 25 km al sureste de San José de Maipo y a una profundidad de 10 km.

07:39 horas

Sismo de magnitud 4.9, ocurrido a 33 km al noreste de Calama y a una profundidad de 114 km.

04:30 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 114 km al este de Alto del Carmen y a una profundidad de 105 km.

03:13 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 27 km al sureste de San José de Maipo y a una profundidad de 9 km.

03:09 horas

Sismo de magnitud 4.0, ocurrido a 12 km al noreste de Temuco y a una profundidad de 60 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: