SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Rusia y Ucrania mantienen ataques fuera de sus capitales pese a tregua por visita de emisarios de EE.UU.

    Moscú lanzó 108 drones contra territorio ucraniano y un ataque dejó un muerto y tres heridos en Zaporiyia. Kiev, en tanto, aseguró haber derribado 258 drones. La pausa de 72 horas se mantiene sobre las respectivas capitales.

    Por 
    Felipe Rivera
    Rusia y Ucrania mantienen ataques fuera de Kiev y Moscú pese a tregua por visita de enviados de EE.UU.

    Rusia y Ucrania intercambiaron nuevos ataques durante la madrugada de este domingo, aunque mantuvieron fuera de las ofensivas a Kiev y Moscú, en medio de la visita de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para intentar destrabar las negociaciones de paz.

    La tregua acordada por 72 horas contempla únicamente a las respectivas capitales, por lo que los bombardeos han continuado en otras zonas de ambos países.

    Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 108 drones contra Ucrania. Las defensas antiaéreas lograron derribar o neutralizar 82 de ellos, mientras se registraron impactos en 11 puntos del territorio.

    Uno de los ataques alcanzó la ciudad de Zaporiyia, donde murió un hombre de 74 años y otras tres personas —dos mujeres y un hombre— resultaron heridas.

    El Servicio Estatal de Emergencias informó además de incendios en edificios residenciales y otros inmuebles. Los equipos de emergencia evacuaron a 16 personas desde uno de los edificios afectados.

    Durante la noche anterior, otro ataque ruso había dejado además tres integrantes de una misma familia muertos en Chuhuiv, en la región de Járkiv.

    Ucrania retoma ataques masivos contra Rusia

    Por su parte, Ucrania reanudó este domingo los ataques masivos contra territorio ruso luego de las conversaciones que Witkoff y Kushner mantuvieron en Moscú con el presidente Vladímir Putin.

    El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas antiaéreos derribaron durante la noche 258 drones ucranianos, cinco veces más que en la jornada anterior.

    Los ataques alcanzaron, según Moscú, 14 regiones rusas, además de la península de Crimea y sectores de los mares Negro y Azov.

    Rusia y Ucrania mantienen ataques fuera de sus capitales pese a tregua por visita de emisarios de EE.UU. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. @ZelenskyyUa en X.

    Uno de los episodios se registró en la región de Riazán, a menos de 200 kilómetros de Moscú, donde drones provocaron un incendio en una refinería de la petrolera Rosneft, de acuerdo con reportes recogidos por medios locales. El gobernador regional, Pavel Malkov, confirmó un incendio en una empresa, aunque no detalló cuál.

    En la región de Rostov, en tanto, fragmentos de un dron impactaron la locomotora de un tren, lo que obligó a detener temporalmente siete servicios de pasajeros.

    Los nuevos ataques ocurren mientras Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto arribar este domingo a Kiev para su primera visita a la capital ucraniana.

    Ambos enviados se reunirán con el presidente Volodímir Zelenski, luego de haber sostenido conversaciones en Moscú con Putin.

    Lee también:

    Más sobre:RusiaUcraniaKievMoscúZelenskiPutínMundoInternacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    La Moneda defiende retorno de Natalia Duco como asesora del Segundo Piso y detalla su nuevo rol

    Comisión de Constitución avanza en endurecimiento de sanciones para adolescentes y deja pendientes algunas normas

    Las tres generaciones del PS que crecieron al alero de Escalona

    Detienen a colombiano condenado por homicidio que se fugó al ser autorizado para asistir a bautizo de su hijo en Copiapó

    Alejandro Irarrázaval asiste a comisión por caso Steinert: “La asesoría presidencial no intervino”

    Lo más leído

    1.
    Liga Árabe condena “firmemente” las palabras de ministros de Israel sobre el desplazamiento de la población de Gaza

    Liga Árabe condena “firmemente” las palabras de ministros de Israel sobre el desplazamiento de la población de Gaza

    2.
    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW

    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW

    3.
    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    4.
    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    Irán anunciará nueva zona restringida fuera del Estrecho de Ormuz y advierte sanciones a buques que ingresen

    5.
    México: al menos diez fallecidos y más de 60 personas heridas tras accidente con pirotecnia en fiesta religiosa

    México: al menos diez fallecidos y más de 60 personas heridas tras accidente con pirotecnia en fiesta religiosa

    6.
    Extrema derecha alemana roza la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt y se ilusiona con ganar primer gobierno regional desde la Segunda Guerra Mundial

    Extrema derecha alemana roza la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt y se ilusiona con ganar primer gobierno regional desde la Segunda Guerra Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuánto se recibe este año?

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Revisa el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público, según el sueldo del trabajador

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    Activan pagos adicionales del Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden recibirlos?

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo
    Chile

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    La Moneda defiende retorno de Natalia Duco como asesora del Segundo Piso y detalla su nuevo rol

    Comisión de Constitución avanza en endurecimiento de sanciones para adolescentes y deja pendientes algunas normas

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1
    Negocios

    Fundador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, desiste de ser trasladado a Capitán Yáber y su hermano deja Santiago 1

    Latam inicia la recompra de sus acciones en bolsa

    El cronograma que se diseña para las próximas elecciones de la CPC

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana
    Tendencias

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado
    El Deportivo

    Ex director ejecutivo de la Formula 1 es detenido en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado

    En vivo: el AIK de Lucas Assadi visita al Malmo en la Liga de Suecia

    El renovado método de Pablo Lemoine para el Mundial 2027 que da frutos con un histórico título para el rugby chileno

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas
    Tecnología

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Motorola en IFA 2026: Razr 70 con Swarovski, Moto Watch Ultra y nuevo cargador Qi2

    De Zalo Reyes a Shakira, de Bruce Springsteen a Jorge González: los momentos más legendarios que dejó el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    De Zalo Reyes a Shakira, de Bruce Springsteen a Jorge González: los momentos más legendarios que dejó el Movistar Arena

    Bad bunny hace historia en los Emmy: show de medio tiempo del Super Bowl LX rompió récord con siete premios

    Cecilia Roth: “Yo me sentí Moria Casán durante mucho tiempo”

    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW
    Mundo

    Ulrich Siegmund, el hombre tras el triunfo de AfD en Sajonia-Anhalt, apuesta a la ayuda de los populistas de izquierda de BSW

    Dimite el jefe de la Policía de Perú entre críticas a su labor por el aumento de la criminalidad

    Roberto Vannacci, el exgeneral que desafía a Meloni en Italia

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?