Rusia y Ucrania mantienen ataques fuera de Kiev y Moscú pese a tregua por visita de enviados de EE.UU.

Rusia y Ucrania intercambiaron nuevos ataques durante la madrugada de este domingo, aunque mantuvieron fuera de las ofensivas a Kiev y Moscú, en medio de la visita de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para intentar destrabar las negociaciones de paz.

La tregua acordada por 72 horas contempla únicamente a las respectivas capitales, por lo que los bombardeos han continuado en otras zonas de ambos países.

Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 108 drones contra Ucrania. Las defensas antiaéreas lograron derribar o neutralizar 82 de ellos, mientras se registraron impactos en 11 puntos del territorio.

Uno de los ataques alcanzó la ciudad de Zaporiyia, donde murió un hombre de 74 años y otras tres personas —dos mujeres y un hombre— resultaron heridas.

El Servicio Estatal de Emergencias informó además de incendios en edificios residenciales y otros inmuebles. Los equipos de emergencia evacuaron a 16 personas desde uno de los edificios afectados.

Durante la noche anterior, otro ataque ruso había dejado además tres integrantes de una misma familia muertos en Chuhuiv, en la región de Járkiv.

Ucrania retoma ataques masivos contra Rusia

Por su parte, Ucrania reanudó este domingo los ataques masivos contra territorio ruso luego de las conversaciones que Witkoff y Kushner mantuvieron en Moscú con el presidente Vladímir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas antiaéreos derribaron durante la noche 258 drones ucranianos, cinco veces más que en la jornada anterior.

Los ataques alcanzaron, según Moscú, 14 regiones rusas, además de la península de Crimea y sectores de los mares Negro y Azov.

Rusia y Ucrania mantienen ataques fuera de sus capitales pese a tregua por visita de emisarios de EE.UU. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. @ZelenskyyUa en X.

Uno de los episodios se registró en la región de Riazán, a menos de 200 kilómetros de Moscú, donde drones provocaron un incendio en una refinería de la petrolera Rosneft, de acuerdo con reportes recogidos por medios locales. El gobernador regional, Pavel Malkov, confirmó un incendio en una empresa, aunque no detalló cuál.

En la región de Rostov, en tanto, fragmentos de un dron impactaron la locomotora de un tren, lo que obligó a detener temporalmente siete servicios de pasajeros.

Los nuevos ataques ocurren mientras Steve Witkoff y Jared Kushner tienen previsto arribar este domingo a Kiev para su primera visita a la capital ucraniana.

Ambos enviados se reunirán con el presidente Volodímir Zelenski, luego de haber sostenido conversaciones en Moscú con Putin.