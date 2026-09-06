Ataques israelíes dejan al menos cuatro muertos y 20 heridos en el sur del Líbano. Imagen referencial.

Al menos cuatro personas murieron y otras 20 resultaron heridas este domingo tras una serie de ataques israelíes contra distintas localidades de la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, de acuerdo con un balance preliminar del Ministerio de Salud Pública libanés.

El Ejército de Israel aseguró que los bombardeos fueron una respuesta al lanzamiento de dos drones atribuidos a Hezbolá contra soldados israelíes que operaban en la denominada zona de seguridad, una franja de unos 10 kilómetros de profundidad en territorio libanés, a lo largo de la frontera. Según Israel, uno de los aparatos fue derribado y no se reportaron militares heridos.

“Terroristas de la organización Hezbolá lanzaron dos drones contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en la Zona de Seguridad del sur del Líbano”, señaló el Ejército israelí en un comunicado.

La institución sostuvo que el hecho constituía una “violación flagrante” y anunció ataques en respuesta.

Bombardeos en Nabatieh y Arab Salim

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud libanés, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en Nabatieh al Fawqa.

Otros ocho heridos, entre ellos una mujer y un niño, fueron reportados en un barrio de la ciudad de Nabatieh. En Arab Salim, en tanto, dos personas murieron y seis resultaron heridas, incluidos dos niños, mientras que otros cuatro heridos fueron registrados en Kafr Rumman.

Fuentes locales citadas por la agencia nacional de noticias libanesa señalaron que los bombardeos comenzaron alrededor de las 5.00 horas y afectaron viviendas y otras instalaciones de Nabatieh y sus alrededores.

En Arab Salim, Israel había emitido previamente una orden de evacuación dirigida a residentes próximos a un edificio que, según sus fuerzas, estaba vinculado a Hezbolá.

“Se encuentran cerca de una instalación perteneciente a la organización terrorista Hezbolá, contra la cual las FDI llevarán a cabo operaciones”, advirtió el Ejército israelí en un mensaje difundido en árabe a través de Telegram.

Posteriormente, los ataques en esa localidad dejaron dos muertos y seis heridos.

Ataques israelíes dejan al menos cuatro muertos y 20 heridos en el sur del Líbano

En Nabatieh al Fawqa, otro bombardeo destruyó una vivienda y provocó daños en parte del antiguo Hospital Ghandour, que se encontraba fuera de servicio. También se reportaron daños en un edificio histórico de Nabatieh y en dependencias regionales de Finanzas y Agricultura.

En Kafr Rumman, ataques aéreos destruyeron una vivienda cercana a una zona industrial. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Nabatieh y posteriormente recibieron el alta, según las fuentes locales.

La violencia entre Israel y Hezbolá se intensificó en marzo, en medio de la ampliación del conflicto regional. Posteriormente, en junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento, mientras Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo marco ese mismo mes.

Según las cifras más recientes citadas por el Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes han dejado 4.353 muertos y 12.323 heridos en Líbano desde el 2 de marzo.