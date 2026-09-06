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    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    El estudio se centró en el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, un grupo de cánceres que se desarrollan en la mucosa de la boca y la garganta. En pruebas con muestras de saliva, los extractos del chicle redujeron los niveles de VPH en un 93%.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH). Foto: Universidad de Pensilvania.

    Una investigación liderada por científicos de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) concluyó que los extractos de chicles bioingenierizados pueden reducir los niveles de tres microbios conocidos por su relación con el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (o HNSCC, por su sigla en inglés).

    Los autores sostienen que sus hallazgos, publicados en la revista Scientific Reports, abren el camino a terapias más eficaces y asequibles para combatir la enfermedad.

    El HNSCC es un grupo de cánceres que se desarrollan en la mucosa de la boca y la garganta.

    Según explicó el académico de la Facultad de Medicina Dental de la U. de Pensilvania, Henry Daniell, uno de los autores del estudio, puede ser agresivo y usualmente tiene un mal pronóstico, especialmente cuando se diagnostica en etapas avanzadas.

    El científico aseguró que la mayoría de los fármacos oncológicos aprobados recientemente no han mejorado de manera significativa la calidad de vida ni las tasas de supervivencia a cinco años, lo que subraya la necesidad de mejores tratamientos.

    Frente a esta situación, él y sus colegas realizaron un nuevo estudio con base en un trabajo previo, que consistió en una goma de mascar elaborada con frijoles lablab, la cual contiene la proteína antiviral natural FRIL.

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH). Foto: referencial.

    Cómo es el chicle que promete combatir el cáncer y el VPH, según el estudio

    Para la reciente investigación, el equipo examinó los niveles de tres microbios relacionados con el cáncer —el virus del papiloma humano (VPH) y dos especies de bacterias, Porphyromonas gingivalis (Pg) y Fusobacterium nucleatum (Fn)— en muestras orales de pacientes con HNSCC.

    Daniell explicó a través de un comunicado: “El aumento global del cáncer orofaríngeo está relacionado con la infección por VPH. Y las infecciones por Pg y Fn empeoran las tasas de supervivencia del cáncer oral recurrente o metastásico no tratado, incluso después de la cirugía y las terapias adyuvantes o suplementarias ajustadas al riesgo”.

    Los investigadores vieron que los extractos del chicle de frijol redujeron los niveles de VPH en un 93% en muestras de saliva y en un 80% en muestras de enjuague bucal.

    Luego, cuando modificaron genéticamente la goma para que también contuviera protegrina —un péptido antimicrobiano capaz de eliminar bacterias dañinas— , vieron que una sola dosis reducía los niveles de Pg y Fn a casi cero, sin afectar las bacterias beneficiosas presentes normalmente en la boca.

    “El cáncer de labio y cavidad oral fue el séptimo tipo de cáncer más frecuente en incidencia y mortalidad a nivel mundial entre adolescentes, adultos jóvenes y adultos de mediana edad en 2022”, alertó el académico de la U. de Pensilvania.

    Y sentenció: “Nuestros hallazgos respaldan la importancia de llevar estas terapias a ensayos clínicos como coadyuvantes de los tratamientos actuales o como profilaxis para prevenir la infección y la transmisión”.

    Lee también:

    Más sobre:Salud TendenciasCienciaCáncerCarcinoma de células escamosas de cabeza y cuelloHNSCCVirus del papiloma humanoVPHSaludEnfermedadesLa Tercera

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