Región de Valparaíso refuerza plan contra incendios forestales con 520 brigadistas y nuevas obras de prevención

La Región de Valparaíso prepara el equipamiento y logística para prevenir y combatir eventuales incendios forestales durante los próximos meses a raíz de las altas temperaturas.

Según precisó el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Ministerio de Obras Publicas (MOP) “se van a hacer cargo de tener la cobertura de 200 kilómetros para cortafuegos”.

En concreto, la autoridad regional precisó que Conaf “nos presentó la brecha de cuánto es lo que faltaría para cubrir para tener una protección óptima. Esa tarea les corresponderá a los municipios y al sector privado. Estamos hablando de más de mil kilómetros que falta cubrir para tener las ciudades protegidas”.

En ese sentido, Millones sostuvo que el periodo más crítico por riesgo de incendios forestales se podría retrasar comparado a años anteriores debido a las lluvias que seguirán hasta octubre. “Por tanto, el pasto seco va a partir en noviembre y diciembre. El mapa de calor muestra que la fuerza de temperatura estaría concentrada en enero y febrero”, estimó.

“Nuestro trabajo se va a reforzar con una campaña de información que va a estar concentrada en la prevención, en limpiar tu entorno y ahí es fundamental la fuerza comunitaria, que son los mismos vecinos que pueden hacer limpieza de los alrededores de su vivienda”, agregó.

Región de Valparaíso refuerza plan contra incendios forestales con 520 brigadistas y nuevas obras de prevención

Asimismo, señaló que el esfuerzo del municipio y de las obras de mitigación que realizará Conaf a través de programas de empleo, entre las cuales estarán algunas limpiezas de quebradas.

Por su parte, la directora regional de Conaf, Yenny Prieto, precisó los recursos previstos para estos próximos meses. “Pretendemos contar con 520 combatientes, los que conformarían 30 brigadas distribuidas en la región. Además, tendríamos seis aviones, de ellos tres serían dromedarios y tres Air Tractor”, indicó.

“Junto con ello, sumaríamos cuatro helicópteros distribuidos entre Olmué, Santo Domingo y Rodelillo, diez camiones aljibe, seis PC CODE y dos skidder. Además, si se requiere, se podría solicitar también apoyo a otras regiones cuando las situaciones de emergencia e incendio forestales así lo ameriten”, agregó Prieto.

De esta forma, la autoridad presidencial indicó que concretó previamente una reunión con la directora nacional de Conaf y Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para coordinar la presentación de un programa para la construcción y reducción de la brecha de cortafuegos de parte del Gobierno Regional.

Adicionalmente, Millones detalló que “estamos viendo si a través del Ministerio de Interior puede haber un recurso especial o de la Subdere para apoyar a los municipios y aumentemos la cobertura de cortafuegos. En la medida que hagamos más prevención, podremos tener menos riesgo de incendios forestales”.