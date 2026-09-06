Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen. Foto: Pexels

Durante años, el cromosoma Y ha sido considerado clave para determinar el sexo masculino y participar en la producción de espermatozoides.

Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que este pequeño fragmento del ADN humano podría desempeñar un papel mucho más importante para la salud de los hombres de lo que se creía.

Según un artículo de Science Alert, los científicos están descubriendo cada vez más evidencias de que algunos hombres pierden el cromosoma Y en determinadas células a medida que envejecen.

Este es un fenómeno que podría estar relacionado con enfermedades cardiovasculares, cáncer, deterioro cognitivo e incluso una mayor mortalidad.

Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen Tendencias / La Tercera

La pérdida del cromosoma Y

Los investigadores han observado durante décadas que, con el paso de los años, ciertas células del organismo masculino comienzan a perder este cromosoma.

Entre los hombres de 70 años, alrededor del 40% presenta pérdida del cromosoma Y en algunas células sanguíneas. En quienes alcanzan los 93 años, la cifra aumenta hasta el 57%.

Hasta hace poco, este fenómeno era considerado una consecuencia relativamente inocua del envejecimiento. Sin embargo, los avances en secuenciación genética están cambiando esa percepción.

¿Qué dice la ciencia?

Uno de los hallazgos más relevantes surgió en 2022, cuando un estudio en ratones mostró que la ausencia del cromosoma Y en determinadas células inmunitarias del corazón podía desencadenar problemas cardiovasculares y aumentar el riesgo de muerte .

A esto se suman investigaciones clínicas que indican que los hombres mayores con pérdida del cromosoma Y tienen más probabilidades de desarrollar cáncer o morir prematuramente.

Esta relación con el cáncer también ha llamado la atención de la comunidad científica.

En 2023, investigadores descubrieron que hasta el 40% de los hombres mayores con cáncer de vejiga carecían del cromosoma Y en las células tumorales .

Considerando que los hombres presentan una incidencia significativamente mayor de esta enfermedad que las mujeres, algunos especialistas comenzaron a plantear que el cromosoma podría desempeñar una función protectora.

La hipótesis ganó fuerza en 2025, cuando un estudio encontró que las células inmunitarias sin cromosoma Y eran menos eficaces para combatir células cancerosas .

Ese mismo año, una revisión científica concluyó que la pérdida de este cromosoma probablemente influye en la actividad del sistema inmunitario masculino.

Qué significa que los hombres puedan perder el cromosoma Y a medida que envejecen

¿Por qué ocurre esta pérdida?

Los expertos explican que el cromosoma Y es particularmente vulnerable a errores durante la división celular.

De los 46 cromosomas presentes en la mayoría de las células humanas, es el único que puede desaparecer sin provocar la muerte inmediata de la célula . Pero eso no significa que su ausencia sea irrelevante.

El interés por este cromosoma también se extiende al campo de la evolución.

Algunos genetistas sostienen que el cromosoma Y ha ido reduciendo progresivamente su tamaño a lo largo de millones de años y podría desaparecer por completo en el futuro.

Actualmente conserva apenas un 3% de los genes que poseían sus ancestros evolutivos.

No obstante, existe debate entre los especialistas. La bióloga evolutiva Jennifer Hughes sostiene que los genes que permanecen en el cromosoma Y cumplen funciones esenciales en distintos órganos y tejidos, por lo que la selección natural favorecería su conservación.

Otros investigadores, como la genetista Jenny Graves, consideran que esos genes podrían eventualmente trasladarse a otros cromosomas, tal como ha ocurrido en algunas especies de mamíferos que ya no poseen cromosoma Y.

Por ahora, los científicos coinciden en un punto: comprender qué ocurre cuando el cromosoma Y desaparece de ciertas células podría ofrecer nuevas pistas sobre el envejecimiento masculino y el desarrollo de enfermedades.