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    Al oeste de Isla de Pascua: SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5.7 en el Pacífico

    El movimiento telúrico se registró durante la mañana de este domingo a 711 kilómetros al oeste de Isla de Pascua. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada informó que el sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 5,7 al oeste de Isla de Pascua. Imagen referencial.

    El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que un sismo de magnitud 5.7 registrado durante la mañana de este domingo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

    De acuerdo con el informativo para las costas de Chile, el movimiento ocurrió a las 07.32 horas de este domingo 6 de septiembre y tuvo como referencia geográfica un punto ubicado a 711 kilómetros al oeste de Isla de Pascua.

    “Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, indicó el organismo en su evaluación.

    Según los datos preliminares contenidos en el boletín, el sismo tuvo una magnitud de 5.7, con fuente GFZ, y se localizó en la latitud 24°35′ S y longitud 115°55′ W.

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo de magnitud 5.7 a más de 700 km al oeste de Isla de Pascua. Imagen referencial.
    Más sobre:SHOATsunamiSenapredAlertaSismoIsla de Pascua

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