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    Cambio de hora: ¿Qué hora es oficialmente en Chile tras el inicio del horario de verano?

    Gran parte del territorio nacional adelantó sus relojes en 60 minutos durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre, dando paso al horario de verano. Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena no realizaron modificaciones.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    Chile realizó un nuevo cambio de hora durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre, dando inicio al horario de verano y dejando atrás el horario de invierno en gran parte del territorio nacional.

    Cuando los relojes marcaron las 00.00 horas, estos debieron adelantarse en 60 minutos, pasando directamente a las 01.00 horas del domingo.

    De esta manera, las regiones comprendidas desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos, que se encontraban en UTC-4, pasaron nuevamente al huso horario UTC-3 durante el período correspondiente al horario de verano.

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación

    ¿Qué regiones no cambiaron la hora?

    La modificación no se aplicó en todo el territorio nacional. Las regiones de Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena no debieron ajustar sus relojes, debido a que mantienen de manera permanente el huso horario UTC-3.

    En el caso de Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, pertenecientes a Chile Insular Occidental, también correspondía adelantar los relojes en una hora, aunque el ajuste se realiza conforme al horario local de esas islas.

    En ese territorio, la modificación se efectuó a las 22.00 horas del sábado 5 de septiembre, adelantando los relojes en 60 minutos.

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación Francisco Negroni

    Chile deja atrás el horario de invierno

    El anterior cambio de hora en el país se había realizado el pasado sábado 4 de abril, cuando se dio paso al horario de invierno.

    En los días previos a la nueva modificación se generó un debate en torno a la medida. Organizaciones de salud exigieron recientemente terminar definitivamente con el cambio de hora, asegurando que puede afectar el reloj biológico de las personas y alterar severamente el ciclo circadiano.

    Además, señalaron posibles incrementos en trastornos de ansiedad y depresión y riesgos agudos para sectores vulnerables, como los adultos mayores.

    Sin embargo, la medida se mantuvo y, con el ajuste realizado durante esta madrugada, gran parte del territorio nacional comenzó nuevamente a regirse por el horario de verano.

    Cambio de hora: cuánto durará el horario de verano y cuándo será la próxima modificación JOSE VEAS/ATON CHILE

    ¿Qué hora es en Chile?

    El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) mantiene habilitada su plataforma para conocer la hora oficial en cada territorio chileno.

    Con ello, se puede revisar qué hora es oficialmente en cada zona tras el cambio de hora. Para acceder al servicio se debe ingresar a horaoficial.cl.

    Más sobre:Cambio de HoraEstaciónVeranoHoraHuso HorarioInvierno

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