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    SLB, Baker Hughes y Halliburton descartan participar en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas tras ofensiva de Milei

    Las tres compañías internacionales de servicios petroleros ratificaron que no intervendrán en licitaciones para operaciones en el archipiélago ni en sus espacios marítimos circundantes, luego del endurecimiento de los controles y sanciones impulsado por el gobierno argentino.

    Por 
    Lya Rosen
    Trabajadores de la firma multinacional SLB en un yacimiento petrolífero. Foto: SLB.

    Tres de las principales compañías mundiales de servicios petroleros, SLB, Baker Hughes y Halliburton, anunciaron este sábado que no serán parte de proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

    Las empresas, que cuentan con una fuerte presencia en el yacimiento petrolífero Vaca Muerta -ubicado en la Cuenca Neuquina de la Patagonia transandina-, realizaron esta aclaración después de que el gobierno de Javier Milei endureciera las sanciones contra quienes operen en el archipiélago sin autorización argentina, como consignó el diario Clarín.

    La primera empresa en dar a conocer su posición fue SLB, la cual en la mañana del sábado afirmó en un comunicado que “no está participando ni tiene previsto participar” en licitaciones vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas o en los espacios marítimos circundantes, descartando eventualmente una futura participación en el proyecto Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte.

    La firma multinacional, de tecnología y servicios para grandes yacimientos petrolíferos, añadió que su posición responde “a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional”, que fue publicado el viernes en el Boletín Oficial argentino, tras su anuncio en la cadena nacional de Milei del pasado jueves.

    Como consignó el periódico, dicho decreto endurece los controles y las sanciones para las empresas y personas que realicen actividades de petróleo y gas sin permiso argentino en la plataforma continental y en los espacios marítimos de las Islas Malvinas.

    Poco después la estadounidense Baker Hughes, que proporciona equipos, servicios y soluciones digitales a la industria del petróleo, dio a conocer una postura similar a SLB, señalando en un breve comunicado que “no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos” en las Malvinas.

    En tanto Halliburton, una de las mayores empresas de servicios petroleros del mundo, afirmó que “respeta la soberanía argentina y reafirma su compromiso con su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país”. En su declaración a la prensa la compañía de EE.UU. además aclaró específicamente que no forma parte del proyecto Sea Lion.

    Las tres multinacionales poseen importantes negocios en la Argentina y brindan servicios a las principales operadoras de Vaca Muerta, en especial SLB, que trabaja con compañías como YPF, Vista Energy, Tecpetrol y Pluspetrol.

    Según Clarín, el Ejecutivo argentino ya comenzó con las acciones contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas. Es así como este viernes confirmó que inició procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas.

    Entre los proyectos en ese territorio se destaca el mencionado Sea Lion, que es encabezado por las empresas de servicios petroleros Rockhopper Exploration, de Israel, y Navitas Petroleum, de Reino Unido, las que sostienen que las sanciones transandinas no modificarán sus planes.

    Este prevé una inversión de US$ 1.800 millones y proyecta comenzar su producción en 2028, con alrededor de 55.000 barriles diarios.

    Más sobre:Islas MalvinasPetróleoEmpresas de servicioArgentinaJavier MileiSLBBaker HughesHalliburtonPulso

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