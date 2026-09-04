SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Sube venta de departamentos nuevos en la RM y en tres comunas el precio ya supera las UF 100 por metro cuadrado

    El InfoInmobiliario de Toctoc registró 12.110 unidades netas vendidas entre enero y julio en el Gran Santiago, mientras el valor unitario subió 5,4% en doce meses.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El mayor incremento anual en precios lo anotó Quinta Normal.

    El mercado de departamentos nuevos del Gran Santiago acumuló 12.110 unidades netas vendidas entre enero y julio de 2026, esto es un alza de 6,7% respecto del mismo periodo del año anterior, en paralelo a un aumento de 5,4% en doce meses del precio promedio, que llegó a 83 UF/m2 en el trimestre móvil cerrado en julio.

    Así se desprende del último informe InfoInmobiliario elaborado por Toctoc, el que también reveló que en materia de precios tres comunas de la Región Metropolitana superan las 100 UF/m2 en ese indicador.

    Vitacura lidera con 117 UF/m2, aunque con una variación anual prácticamente nula, seguida por Las Condes, con 114 UF/m2 y un alza de 6,9% en doce meses, y por Providencia, con 103 UF/m2 y un incremento de 1,9%.

    Las cifras corresponden al segmento sin subsidio habitacional.

    En el otro extremo del ranking, Lampa registra el valor más bajo entre las comunas medidas, con 41 UF/m2, seguida por San Bernardo, con 46 UF/m2, y Estación Central, con 61 UF/m2.

    El mayor incremento anual lo anotó Quinta Normal, que subió 37,2% hasta 85 UF/m2. Solo tres comunas mostraron precios a la baja en doce meses: Independencia, con una caída de 2,2%; Cerrillos, con 2,1%, y San Bernardo, con 1,1%.

    Departamentos en Lo Barnechea. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Se enfrían los departamentos en julio

    Con todo, el reporte reveló que en julio las ventas mensuales de departamentos alcanzaron 1.697 unidades, lo que representa una fuerte baja de 16,4% respecto del mes anterior. Toctoc atribuyó esa moderación a factores estacionales.

    “A pesar de la moderación mensual registrada en julio, que responde en parte a dinámicas estacionales de la época invernal, el balance acumulado para el mercado de departamentos en lo que va de 2026 sigue siendo positivo, expandiéndose un 6,7% en comparación con el año pasado”, señaló Cristóbal Bravo, Head of Research de Toctoc.

    Tasas hipotecarias han mostrado una reducción sostenida desde mayo de 2024, ubicándose en mayo de este año en 3,96%.

    El ejecutivo agregó que “lo anterior demuestra que la demanda por este segmento cuenta con un piso importante, apoyada por condiciones comerciales atractivas y una oferta que sigue buscando su punto de equilibrio”.

    El mercado de casas nuevas tuvo el comportamiento inverso: subió 9,8% en julio, con 337 unidades netas vendidas, pero en el acumulado del año registra 2.265 unidades netas, un retroceso de 6,4% frente a 2025.

    El stock disponible cae 18,2% en doce meses

    Al cierre de julio, la Región Metropolitana contaba con un stock disponible de 49.834 departamentos, una caída de 18,2% respecto de las 60.893 unidades de julio de 2025. De ese total, 46,8% corresponde a proyectos en entrega inmediata, 45,8% está en estado verde y apenas 7,4% en blanco.

    En casas, la oferta se concentra mayoritariamente en estado verde, con 50,3%, seguida de entrega inmediata, con 43,5%.

    El ajuste del inventario fue dispar por comuna. San Miguel encabezó las bajas, con una reducción de 47,0% de su oferta en doce meses, seguida por La Cisterna, con 39,0%, y Macul, con 38,5%.

    En sentido contrario, Huechuraba aumentó su stock 36,9%, Vitacura 15,3% y San Joaquín 15,0%.

    Sube la venta de departamentos nuevos en el año, pero cae en julio, según Toctoc. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El volumen de desistimientos acumulados en los últimos doce meses disminuyó en ambos segmentos: 24,3% en departamentos y 33,2% en casas. Durante julio, la tasa de desistimiento se ubicó en 16,1% para departamentos, equivalente a 326 unidades, y en 14,5% para casas, con 57 unidades.

    “Un aspecto muy relevante que muestra este InfoInmobiliario es el comportamiento de los desistimientos. Ver tasas estables en torno al 16,1% en departamentos y 14,5% en casas confirma que el mercado no está experimentando un desarme de promesas, sino una normalización de la cartera”, planteó Bravo.

    Comunas con más ventas

    Santiago Centro se consolidó como el líder del mercado de departamentos, con 2.512 unidades vendidas acumuladas en el año, un crecimiento de 23,1% respecto del mismo periodo anterior, y 384 ventas durante julio.

    Le siguen La Florida, con 1.714 unidades anuales, y Ñuñoa, con 1.680.

    En casas, el movimiento se concentra en los sectores norte y sur de la capital. Colina encabeza la absorción con 437 unidades vendidas acumuladas en 2026, seguida por Lampa, con 434, y Buin, con 420.

    Subsidio a la tasa: más de 30 mil operaciones cursadas

    El desempeño del sector inmobiliario ocurre en paralelo a la recuperación acotada del financiamiento para la vivienda. En julio, el crédito hipotecario del sistema bancario registró una expansión real de 1,7% anual, de acuerdo con el informe mensual de cifras financieras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

    Venta de departamentos en Avenida Colón. Foto: David Nogales

    Fue el segmento más dinámico de una industria cuyas colocaciones totales cayeron 0,7% real en doce meses, con un stock de US$ 270 mil millones.

    Según la ABIF, si bien ese desempeño continúa siendo considerablemente inferior al ritmo de crecimiento vigente antes de la pandemia, se ubica por sobre los mínimos alcanzados hace un año.

    El gremio bancario sostuvo que el programa transitorio de subsidio a la tasa hipotecaria “ha contribuido a respaldar la demanda por financiamiento para la vivienda”.

    Al 14 de agosto, las instituciones bancarias habían recibido 101.632 solicitudes elegibles a ese beneficio. De ellas, 54.759 registraban aprobación comercial y 34.704 seguían en proceso de evaluación, mientras que 30.384 operaciones ya habían sido cursadas efectivamente.

    Cabe recordar que en agosto pasado el Congreso despachó a ley la ampliación del programa que agregó 30 mil cupos a los 50 mil originales, elevó el valor máximo de la vivienda de UF 4.000 a UF 6.000 UF, redujo de 4% a 3% la tasa subsidiada y extendió su vigencia hasta el 31 de mayo de 2028.

    En materia de precios del crédito, la tasa de interés hipotecaria promedio se ubicó en 4,0% en julio, con un alza acumulada de solo 4 puntos base en el semestre.

    Más sobre:DepartamentosMercado inmobiliarioCasasViviendasCréditos hipotecariosCrédito hipotecario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robo de camión con celulares en San Bernardo: capturan a tres sujetos y detectan posibles señuelos

    Con entrega de reconocimientos y un desfile de honor: Ministerio de Defensa y Ejército conmemoran el Día del Reservista

    García Ruminot asiste a velorio de Camilo Escalona y destaca su trayectoria: “Logramos construir acuerdos por el bien del país”

    Armada realiza fiscalizaciones de flotas pesqueras extranjeras que operan cerca de Rapa Nui

    Kast recuerda a Camilo Escalona: “Un hombre valiente, un hombre de palabra”

    Formalizan a hombre por amenazas contra Jorge Quiroz: quedó con firma mensual y prohibición de acercarse

    Lo más leído

    1.
    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    2.
    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    La venta de Construmart a grupo chino por parte de Gabriel Ruiz-Tagle llega a la justicia: exaccionista se querella por estafa

    3.
    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    Vozinha, marca registrada: el arquero mundialista de Colo Colo inscribe nombre en Inapi

    4.
    Fundador de la librería Contrapunto y expansión del negocio editorial: “El libro en papel está supervivo”

    Fundador de la librería Contrapunto y expansión del negocio editorial: “El libro en papel está supervivo”

    5.
    Presupuesto 2027 en tierra derecha: seguridad, salud, niñez y empleo serán sus ejes

    Presupuesto 2027 en tierra derecha: seguridad, salud, niñez y empleo serán sus ejes

    6.
    El mapa de una década: la brecha de ingresos retrocede, pero la desigualdad se concentra en la cima

    El mapa de una década: la brecha de ingresos retrocede, pero la desigualdad se concentra en la cima

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Philadelphia Union vs. Montreal de Alexis Sánchez

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Robo de camión con celulares en San Bernardo: capturan a tres sujetos y detectan posibles señuelos
    Chile

    Robo de camión con celulares en San Bernardo: capturan a tres sujetos y detectan posibles señuelos

    Con entrega de reconocimientos y un desfile de honor: Ministerio de Defensa y Ejército conmemoran el Día del Reservista

    García Ruminot asiste a velorio de Camilo Escalona y destaca su trayectoria: “Logramos construir acuerdos por el bien del país”

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales
    Negocios

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Pierre Gasly sorprende en Monza y se queda con la pole en el Gran Premio de Italia
    El Deportivo

    Pierre Gasly sorprende en Monza y se queda con la pole en el Gran Premio de Italia

    Aún falta otra intervención: Emilio Shea es operado tras su grave lesión que amenaza su presencia en el Mundial de Rugby

    Un estreno triunfal: Darío Osorio debuta en Premier League en la victoria del Crystal Palace sobre el Fulham

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: Richard Ford y la revisión de su carrera

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Dos pilotos mueren tras estrellarse durante exhibición aérea cerca de Atenas
    Mundo

    Dos pilotos mueren tras estrellarse durante exhibición aérea cerca de Atenas

    Tras ataque de la Guardia Revolucionaria: Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes

    Bukele niega haber transferido las reservas de bitcoin de El Salvador a un operador privado

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?