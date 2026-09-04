Sube venta de departamentos nuevos en la RM y en tres comunas el precio ya supera las UF 100 por metro cuadrado

El mercado de departamentos nuevos del Gran Santiago acumuló 12.110 unidades netas vendidas entre enero y julio de 2026, esto es un alza de 6,7% respecto del mismo periodo del año anterior, en paralelo a un aumento de 5,4% en doce meses del precio promedio, que llegó a 83 UF/m2 en el trimestre móvil cerrado en julio.

Así se desprende del último informe InfoInmobiliario elaborado por Toctoc, el que también reveló que en materia de precios tres comunas de la Región Metropolitana superan las 100 UF/m2 en ese indicador.

Vitacura lidera con 117 UF/m2, aunque con una variación anual prácticamente nula, seguida por Las Condes, con 114 UF/m2 y un alza de 6,9% en doce meses, y por Providencia, con 103 UF/m2 y un incremento de 1,9%.

Las cifras corresponden al segmento sin subsidio habitacional.

En el otro extremo del ranking, Lampa registra el valor más bajo entre las comunas medidas, con 41 UF/m2, seguida por San Bernardo, con 46 UF/m2, y Estación Central, con 61 UF/m2.

El mayor incremento anual lo anotó Quinta Normal, que subió 37,2% hasta 85 UF/m2. Solo tres comunas mostraron precios a la baja en doce meses: Independencia, con una caída de 2,2%; Cerrillos, con 2,1%, y San Bernardo, con 1,1%.

Departamentos en Lo Barnechea. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Se enfrían los departamentos en julio

Con todo, el reporte reveló que en julio las ventas mensuales de departamentos alcanzaron 1.697 unidades, lo que representa una fuerte baja de 16,4% respecto del mes anterior. Toctoc atribuyó esa moderación a factores estacionales.

“A pesar de la moderación mensual registrada en julio, que responde en parte a dinámicas estacionales de la época invernal, el balance acumulado para el mercado de departamentos en lo que va de 2026 sigue siendo positivo, expandiéndose un 6,7% en comparación con el año pasado”, señaló Cristóbal Bravo, Head of Research de Toctoc.

Tasas hipotecarias han mostrado una reducción sostenida desde mayo de 2024, ubicándose en mayo de este año en 3,96%.

El ejecutivo agregó que “lo anterior demuestra que la demanda por este segmento cuenta con un piso importante, apoyada por condiciones comerciales atractivas y una oferta que sigue buscando su punto de equilibrio”.

El mercado de casas nuevas tuvo el comportamiento inverso: subió 9,8% en julio, con 337 unidades netas vendidas, pero en el acumulado del año registra 2.265 unidades netas, un retroceso de 6,4% frente a 2025.

El stock disponible cae 18,2% en doce meses

Al cierre de julio, la Región Metropolitana contaba con un stock disponible de 49.834 departamentos, una caída de 18,2% respecto de las 60.893 unidades de julio de 2025. De ese total, 46,8% corresponde a proyectos en entrega inmediata, 45,8% está en estado verde y apenas 7,4% en blanco.

En casas, la oferta se concentra mayoritariamente en estado verde, con 50,3%, seguida de entrega inmediata, con 43,5%.

El ajuste del inventario fue dispar por comuna. San Miguel encabezó las bajas, con una reducción de 47,0% de su oferta en doce meses, seguida por La Cisterna, con 39,0%, y Macul, con 38,5%.

En sentido contrario, Huechuraba aumentó su stock 36,9%, Vitacura 15,3% y San Joaquín 15,0%.

Sube la venta de departamentos nuevos en el año, pero cae en julio, según Toctoc. JAVIER SALVO/ATON CHILE

El volumen de desistimientos acumulados en los últimos doce meses disminuyó en ambos segmentos: 24,3% en departamentos y 33,2% en casas. Durante julio, la tasa de desistimiento se ubicó en 16,1% para departamentos, equivalente a 326 unidades, y en 14,5% para casas, con 57 unidades.

“Un aspecto muy relevante que muestra este InfoInmobiliario es el comportamiento de los desistimientos. Ver tasas estables en torno al 16,1% en departamentos y 14,5% en casas confirma que el mercado no está experimentando un desarme de promesas, sino una normalización de la cartera”, planteó Bravo.

Comunas con más ventas

Santiago Centro se consolidó como el líder del mercado de departamentos, con 2.512 unidades vendidas acumuladas en el año, un crecimiento de 23,1% respecto del mismo periodo anterior, y 384 ventas durante julio.

Le siguen La Florida, con 1.714 unidades anuales, y Ñuñoa, con 1.680.

En casas, el movimiento se concentra en los sectores norte y sur de la capital. Colina encabeza la absorción con 437 unidades vendidas acumuladas en 2026, seguida por Lampa, con 434, y Buin, con 420.

Subsidio a la tasa: más de 30 mil operaciones cursadas

El desempeño del sector inmobiliario ocurre en paralelo a la recuperación acotada del financiamiento para la vivienda. En julio, el crédito hipotecario del sistema bancario registró una expansión real de 1,7% anual, de acuerdo con el informe mensual de cifras financieras de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).

Venta de departamentos en Avenida Colón. Foto: David Nogales

Fue el segmento más dinámico de una industria cuyas colocaciones totales cayeron 0,7% real en doce meses, con un stock de US$ 270 mil millones.

Según la ABIF, si bien ese desempeño continúa siendo considerablemente inferior al ritmo de crecimiento vigente antes de la pandemia, se ubica por sobre los mínimos alcanzados hace un año.

El gremio bancario sostuvo que el programa transitorio de subsidio a la tasa hipotecaria “ha contribuido a respaldar la demanda por financiamiento para la vivienda”.

Al 14 de agosto, las instituciones bancarias habían recibido 101.632 solicitudes elegibles a ese beneficio. De ellas, 54.759 registraban aprobación comercial y 34.704 seguían en proceso de evaluación, mientras que 30.384 operaciones ya habían sido cursadas efectivamente.

Cabe recordar que en agosto pasado el Congreso despachó a ley la ampliación del programa que agregó 30 mil cupos a los 50 mil originales, elevó el valor máximo de la vivienda de UF 4.000 a UF 6.000 UF, redujo de 4% a 3% la tasa subsidiada y extendió su vigencia hasta el 31 de mayo de 2028.

En materia de precios del crédito, la tasa de interés hipotecaria promedio se ubicó en 4,0% en julio, con un alza acumulada de solo 4 puntos base en el semestre.