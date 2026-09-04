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    La apuesta multiplataforma de Fanatiz, firma chilena que ofrece las ligas sudamericanas de fútbol en el mundo

    “Hoy día ponemos los ojos también en Latinoamérica y particularmente en Chile”, dice Juan Pablo Buscaglione, general manager de Fanatiz, firma que destaca por ofrecer los partidos de torneos del fútbol sudamericano fuera del país de origen.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Juan Pablo Buscaglione, general manager de Fanatiz

    Fanatiz, startup nacida en Chile, se enfoca hoy en ser más allá de una plataforma de streaming de fútbol sudamericano para mercados extranjeros y apuesta por una oferta multiplataforma para crecer en el mercado nacional y de la región.

    Según los datos de la firma, Fanatiz tiene más de 4 millones de usuarios registrados, presencia en 208 países, una oferta total de 47 ligas y más de 5.500 eventos en vivo al año.

    La firma nació en Chile en 2017 para facilitar el acceso legal al fútbol sudamericano a quienes estuvieran fuera de sus países de origen. Así, su foco hoy es ofrecer competencias deportivas, principalmente los torneos de fútbol latinoamericano en Estados Unidos y otros mercados internacionales, donde se destaca también a España, pero en sus planes de expansión hoy también consideran crecer en usuarios en la región y Chile.

    La firma chilena también es parte de FZ Sports, grupo que opera en el negocio del deporte en líneas como la gestión de los derechos deportivos, financiamiento de instituciones deportivas y la distribución de contenido. En el grupo, además de Fanatiz, están Stadio Capital, L1MAX y 1190 Sports; esta última realizó la gestión de los derechos comerciales de la selección chilena de fútbol en dos etapas (2018-2022 y 2022 a julio 2026). En sus fundadores y planta ejecutiva están Matías Rivera, David Belmar, Raúl Rivera y Hernán Donnari.

    Hoy el grupo tiene su sede central en Miami (Estados Unidos) y cuenta con oficinas en Chile (Santiago), Argentina (Buenos Aires), Perú (Lima) y Brasil (São Paulo y Río de Janeiro). En la empresa trabajan cerca de 100 personas.

    Por el lado financiero, el grupo registra ingresos cercanos a US$50 millones. Mientras que Fanatiz invierte US$10 millones al año en derechos deportivos y producción.

    Los planes

    “Hoy día ponemos los ojos también en Latinoamérica y particularmente en Chile”, dice Juan Pablo Buscaglione, general manager de Fanatiz en su paso por Chile.

    En esa línea, tanto para Chile como en general, la apuesta de la firma es ofrecer contenido en todos los frentes, desde la suscripción o pago por evento hasta el gratuito y de contenido vía redes sociales.

    Así en Chile ofrecen la liga de primera división de fútbol de Brasil, Argentina, Perú y Venezuela. Otra oferta es la liga de fútbol sala de Brasil y otros deportes locales como básquet y rugby, a través de la distribución del canal CDO, entre otros eventos deportivos.

    Además, vía alianzas con firmas de televisión de paga, buscan potenciar la marca por medio de su canal Fanatiz1. A la fecha solo tienen un contrato con Zapping, pero esperan cerrar otros en el corto plazo. También, como parte de su estrategia, han transmitido en Chile partidos de la liga brasileña de forma gratuita por YouTube.

    En sus transmisiones cuenta con el relator Alberto Jesús López, “el Trovador del Gol” y el exfutbolista José Luis Villanueva.

    “Hacemos muchas apuestas de innovación, de desarrollo de nuevos negocios, pero lo hacemos de forma responsable. Somos una empresa sana que tiene KPIs sanos (indicador clave de rendimiento del negocio) y que cada negocio en el que entramos lo estudiamos bien”, dice Buscaglione ante la sostenibilidad de su modelo de negocio.

    La apuesta de crecimiento de la firma también considera, tanto en la región como fuera, que sea mediante nuevos modelos de distribución, alianzas customizadas con operadores para incrementar su alcance.

    Otra línea es seguir ofreciendo los servicios de transmisión que hoy tienen distinto mercado e incorporar nuevas. “Producir nuevos formatos y seguir ofreciendo propuestas 100% originales que atraigan fans, nuevas alianzas y marcas” es otra estrategia que plantea la firma.

    Una hoja de ruta que considera un negocio donde existen otros ingresos que provienen de visualizaciones en redes sociales, como los videos por YouTube, y marcas que auspician el contenido que crean.

    “Esa es nuestra estrategia omnicanal y continuar armando este ecosistema multilateral que arme comunidades a partir del deporte sudamericano”, resalta Buscaglione, chileno que vive ahora en Alemania.

    Ante este contexto, la firma proyecta un crecimiento de un 20% para este 2027.

    Futuro del consumo

    Luego del crecimiento de los servicios de streaming y del consumo en redes sociales, Juan Pablo Buscaglione, general manager de Fanatiz, no ve que una forma de ver contenidos se imponga sobre otra.

    “Lo que creemos es que todas estas plataformas van a convivir, que todas estas plataformas tienen un espacio, que hay distintos segmentos dentro de esta industria, y que incluso un mismo usuario tiene comportamientos que son híbridos”, dice Buscaglione ante la consulta sobre cuál es el diagnóstico del futuro de la televisión de pago tradicional y los servicios de streaming.

    Ante este contexto, el ejecutivo explica que ellos ven que los usuarios “en algunos momentos pueden preferir la comodidad de un lineal (la programación del canal de televisión), que en otros momentos desde su dispositivo móvil pueden preferir formatos cortos, en vertical y de corta duración, y que en otros momentos quieren sentarse y ver el partido de su club favorito por 90 minutos en la pantalla más grande que tenga”.

    Buscaglione destaca que existe un comportamiento de consumo circunstancial o permanente, pero donde no cambia el valor que tiene la transmisión de un encuentro deportivo en vivo.

    “No tiene una alternativa, un sustituto perfecto. Por lo tanto, los derechos del partido en vivo tienen y creemos que seguirán teniendo mucho valor”, dice Buscaglione.

    Más sobre:EmpresasNegociosFanatiz

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