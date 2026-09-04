Diego Schalper (RN): “Lo que debimos haber hecho para conmemorar el 4 de septiembre era hablarle al 62%”

En el cuarto aniversario del Rechazo, el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, marca distancia del Foro Madrid realizado este jueves en Santiago y aunque valora el tono del Presidente José Antonio Kast en la cumbre conservadora, asegura que como sector se debería haber aprovechado la fecha para impulsar una reflexión en torno a las urgencias del país y no en instancias que “evidentemente nos desenfocan”.

“No estamos elegidos para una batalla ideológico-cultural”, recalca.

El Foro Madrid volvió a dejar en evidencia las diferencias en los partidos de gobierno. ¿Qué balance hace?

El Presidente Kast confirmó que es consciente de dos cosas muy importantes: que el éxito de su administración se juega en mantener el foco en el gobierno de emergencia y en el gobierno de unidad. Y lo segundo es que es plenamente consciente de que no tiene un cheque en blanco, porque cuando él dice que si no lo hacemos bien podría volver a gobernar la izquierda, lo que dice es que es muy importante que se logren los objetivos.

Pero más allá de las palabras de Kast, ¿no se perdió el foco del gobierno con el encuentro? Es una cumbre que impulsa principalmente la batalla cultural…

El Foro Madrid le habla al primer plebiscito, donde perdimos con un 28%, por lo tanto, yo prefiero aquellas instancias que le hablan al segundo plebiscito, que es donde ganamos con un 62%. Cuando el Presidente Kast habla del gobierno de emergencia, del gobierno de unidad, tiene claro que el desafío que tenemos por delante es cómo construimos y mantenemos en el tiempo ese 62%.

Pero con el foro pareciera que no todos los partidos del sector están apuntando a las misma prioridades.

Lo nosotros creemos es que el foco tiene que estar puesto en lo que yo podría denominar el “Foro de Santiago”. ¿Cuál es el Foro de Santiago? Las preocupaciones de los chilenos que nos permitieron llegar a rechazar con un 62% la propuesta constitucional de la izquierda y a permitir que el Presidente Kast llegara al gobierno con un 58% de apoyo.

¿Y eso qué significa en lo concreto?

Que el foco, como el mismo Presidente lo dice, tiene que estar puesto en las urgencias de los chilenos y no en aquellas cosas que nos desenfocan.

¿Cómo el Foro Madrid?

Lo que debimos haber hecho para conmemorar el 4 de septiembre era hablarle al 62%. Lo que deberíamos haber hecho, y en eso obviamente todos tenemos una cuota de responsabilidad, es haber construido una reflexión, un espacio donde el foco hubiese estado en las urgencias de los chilenos y no en los legítimos, pero seamos sinceros, distractivos anhelos de algún partido en particular.

¿Qué le pareció el discurso de Milei? ¿No es complejo que Kast haya participado del mismo espacio?

La verdadera batalla cultural es lograr que la libertad sea patrimonio de la inmensa mayoría de los chilenos. Y eso no se logra vía alguna publicación en redes sociales o un discurso grandilocuente en un espacio donde están aquellos que te comulgan. La verdad que no sé qué tanto mérito tiene. Esta idea de que la batalla consiste en insultar al que piensa distinto, no creo que sea el camino.

Pero no todos los partidos están en esa línea.

Prefiero quedarme con cuando sacamos la Ley de Reconstrucción, el proyecto de bono por hijo que incorpora al niño que está por nacer, cuando impulsamos modificaciones importantes en materia de seguridad. Ahí me parece a mí que estamos dando la verdadera batalla cultural.

Algunos en republicanos defendieron el discurso de Milei. ¿Cuál es su postura?

Lo verdaderamente valiente habría sido si el presidente Milei anunciaba en ese foro que iba a derogar un decreto que dictó un presidente de izquierda, Alberto Fernández, para generar dudas sobre el dominio territorial del Estrecho de Magallanes. Lo otro, la verdad que no me parece especialmente significativo.

Cree que el oficialismo se tensionó innecesariamente...

No, es que creo que el foro fue una oportunidad para sincerar ciertas cosas. Lo que más contento me deja es que el presidente Kast, pudiendo haber hecho una cosa distinta, reafirmó aquello que venimos diciendo desde Chile Vamos: que no estamos elegidos para una batalla ideológico-cultural, sino que para hacer que nuestras ideas le mejoren la vida a los chilenos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo en que la confrontación, la pelea y el insulto debilitan al gobierno.

¿Faltó aprovechar el 4 de septiembre para reflexionar sobre eso como sector?

Hoy es una buena oportunidad para recordarnos cuando estuvimos juntos, en una situación muy delicada, personas que proveníamos de historias distintas para enfrentar los delirios de una minoría extremista. Eso nos tiene que recordar, que al final las democracias no se cuidan solas, se cuidan todos los días, cuidando el lenguaje, construyendo soluciones y armando espacios de mayorías.