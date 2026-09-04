Caso SQM: Perivancich explica solicitud de nulidad y dice que tribunal infringió normas legales con “conjunto de vicios”

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, emitió una declaración este viernes, respecto a la presentación de un recurso de nulidad tras conocer la sentencia de 4.356 páginas que absolvió a los acusados en el denominado caso SQM.

El veredicto del 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, conocido en octubre del año pasado, favoreció -entre otros- al exministro de Economía Pablo Longueira, al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y al exgerente general de SQM Patricio Contesse.

Perivancich explicó que “la Fiscalía Regional de Valparaíso ha interpuesto el día de hoy un recurso de nulidad dirigido en contra de la sentencia dictada por el 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que en veredicto del 22 de octubre del año 2025 determinó la absolución de todos los acusados llevados al juicio denominado SQM".

“Con fecha 5 de agosto el tribunal dictó la sentencia y a partir del análisis de la misma interponemos este recurso de nulidad por entender que el tribunal en su voto de mayoría ha dictado esta resolución infringiendo las normas legales que exigen ajustarse a determinados requisitos en este momento de dictación de la sentencia”, sostuvo.

La fiscal afirmó que el tribunal incorporó “razonamientos contradictorios, algunos que van más allá de la lógica, de manera que lo que parece una fundamentación en definitiva no es tal por el conjunto de vicios en los cuales se ha incurrido”.

“Esperamos entonces que el tribunal acoja tramitación este recurso, lo envíe para su conocimiento a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y en definitiva esta resuelva la nulidad del juicio y de la sentencia”, manifestó.

La fiscal precisó que la acción va a dirigida a la absolución de Patricio Contesse, Pablo Longueira, Carmen Luz Valdivieso, otrora jeja de gabinete, directora ejecutiva y tesorera de su fundación Chile Justo, el exdiputado DC Roberto León, el asesor y militante de ese partido Marcelo Rozas, Marco Enríquez-Ominami y su exasesor Cristián Warner.

No mencionó a Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI que también fue absuelta.