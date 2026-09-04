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    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    La estructura de 10 metros de altura en honor a la poetisa nacional inaugurada formalmente el 2 de marzo, registra rayados y está desportillada por los constantes golpes de ruedas y tablas de patinetas.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Monumento Gabriela Mistral Plaza Baqudano rayados, vandalizado. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El monumento a Gabriela Mistral, bautizado como “Lucila”, fue inaugurado oficialmente el 2 de marzo de 2026 y aunque apenas han pasado seis meses, hoy luce como si llevase más tiempo allí.

    Ubicado en el renovado nudo Baquedano, en el marco del proyecto Nueva Alameda, a pasos del metro del mismo nombre y la estatua del general del mismo apellido, la obra artística es responsabilidad de Norma Ramírez y Mariana Silva.

    Así luce el monumento a Gabriela Mistral. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La propuesta de Ramírez y Silva, compuesta por prismas de acero con imágenes de la poetisa y nombres de mujeres chilenas, fue elegida dentro de 10 finalistas: mide 10 metros de alto por el costado más alto y 7,5 metros por el más bajo. Tuvo un costo cercano a los $ 300 millones.

    Sin embargo, hoy la figura en honor a la Premio Nobel de Literatura 1946 luce con algunos grafitis, los que evidentemente no formaban parte del plan original de las arquitectas responsables del proyecto, ni de la Municipalidad de Providencia.

    Además, al monumento se le han dado otros usos: hay personas que lo escalan o se suben, además de otros que lo utilizan como skatepark. Eso ha ido deteriorando su base, al estropearse por el golpe de tablas y ruedas.

    Desde la Municipalidad de Providencia indican que el monumento de Gabriela Mistral ha “tenido una muy buena recepción por parte de la ciudadanía, transformándose en un hito importante del Paseo de la República, en donde están también los monumentos al Presidente Balmaceda, al poeta José Martí, a Manuel Rodríguez y al General Baquedano, entre otros, permitiéndole devolverle a ese sector el carácter que siempre tuvo: un espacio de encuentro para todos los chilenos”.

    Monumento Gabriela Mistral Plaza con graffitis. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Eso sí, reconocen que a pesar de ello ya activaron su contrato de mantención de monumentos “para que el daño sea reparado en los próximos días. Nos importa que todos los monumentos de la comuna estén en buen estado”.

    Esto, a pesar de que, según añaden, todos los días hay operativos de copamiento con personal de Seguridad Providencia, además de una constante coordinación con Carabineros de Chile.

    Desde el municipio dicen identificar muy bien que por las características de diseño del monumento, algunos skaters utilizan su base para realizar piruetas. “Estamos estudiando medidas de urbanismo táctico que impidan malos usos y preserven correctamente este importante monumento dedicado a nuestra Premio Nobel, las que una vez definidas, tienen que ser aprobadas por el Consejo de Monumentos Nacionales”.

    Norma Ramírez, una de las artistas responsables de la obra, lamenta lo sucedido, aunque desde antes de ser inaugurado, según reconoce, sabían que esto podía pasar. “Ahora hay que determinar el tipo de pintura que se utilizó para realizar el grafiti, ya que el monumento tiene capas antigrafiti en la base y en la parte donde están las imágenes de Gabriela Mistral”.

    “Según qué tipo de material se usó, como pintura en esmalte por ejemplo, es lo que corresponde usar para limpiarlo y tiene que ser lo antes posible, para que no se adhiera más”, establece Ramírez.

    Mariana Silva, la otra artista a cargo del monumento, agrega que la gráfica impresa posee además un protector antigrafiti. “Para que este sistema funcione correctamente, es fundamental realizar la limpieza de forma inmediata, antes de que el grafiti se adhiera de manera permanente”, dice.

    “Si bien el mantenimiento corresponde a la municipalidad, como artistas a cargo de la obra también estamos en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para buscar una solución integral al desgaste provocado por la práctica de skate en la base”, añade Silva.

    En tal sentido, Silva sostiene que buscan contar con un diseño de sistema antiskate, el que asegura será instalado una vez que se ejecute la reparación de la base con el fin de mejorar su protección y durabilidad.

    Monumento Gabriela Mistral Plaza Baqudano. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Al respecto, Soledad Ramos, arquitecta y académica de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, señala que “siempre es esperable que una obra de un personaje relevante para nuestra sociedad sea bien recibida, sobre todo cuando su ubicación se planifica dentro del espacio público, como es el caso de la obra Lucila, proyectada en un polo de monumentos relevantes para nuestro país”.

    Aunque, recuerda que en particular esta obra desde sus inicios fue recibida con observaciones “desde su selección, la solución constructiva y el entorno inmediato que dificultaba poder apreciarla a distancia”.

    La noticia de la vandalización de monumentos no es novedad, lamentablemente la exposición que presentan a partir de su objetivo de origen, el ser hitos representativos y ubicados en espacios de relevancia, aplican a ser piezas atractivas para ser intervenidas negativamente”, señala.

    Así lucía la estructura días antes de ser inaugurada. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La académica de la UDD asevera que es muy probable que el presupuesto autorizado para la ejecución del monumento consideró tratamiento antigrafiti, sin embargo, lamenta que esto no es suficiente. “También es necesario un monitoreo mediante conservación preventiva para controlar la exposición a factores ambientales, así como daños de terceros, que es algo que aún aparentemente no es posible prevenir”, dice.

    No hemos logrado aún como país la conciencia suficiente sobre el valor de estas piezas, por lo que tenemos que recurrir en forma permanente a financiación institucional y a apelar a sanciones mediante normativas legales estrictas”, cierra.

    Más sobre:NacionalGabriela MistralMonumentoEstructuraPremio NacionalGraffiti

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