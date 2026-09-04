SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cómo fue que la Fiscalía Oriente logró detener el fraude más grande contra Fonasa por emisión de licencias médicas falsas

    La fiscal regional Lorena Parra, en 2022, armó un equipo multidisciplinario que en cuatro años consiguió condenar a 17 personas en juicio oral. Los profesionales junto a la PDI -liderados por los fiscales Pérez y Encina- adquirieron tal especialización que ahora van por los funcionarios públicos.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Primera fila de izquierda a derecha: Javiera Bocaz, Daniela Fregonara, Constanza Encina, Tatiana Alfaro, Nicole Olcay, Alison Zúñiga. Atrás: Álvaro Pérez, Lucas Vargas, Graciela Osorio y Lorena Parra. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Fue en 2022 cuando a la Fiscalía Nacional llegó un reporte de Fonasa y de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) en que se denunciaba la existencia de médicos que eran grandes emisores de licencias médicas.

    El reporte generó una alerta inmediata ya que la sospecha, en un inicio, apuntaba a que detrás de esos médicos se escondía un fraude que podía remecer al sistema.

    La investigación -apodada megafraude Fonasa- rápidamente se asignó a la Fiscalía Oriente que dirige la fiscal regional Lorena Parra. Ese fue el origen, hace ya cuatro años atrás, de una exitosa investigación que, en tiempo récord, logró desbaratar una organización criminal que provocó un fraude de más de $ 48 mil millones.

    El caso, que esta semana llegó a su fin luego de un juicio oral de 11 meses, se cerró con un rotundo triunfo para el Ministerio Público. El tribunal dictó condenas para 17 personas, la mayoría colombianos y nueve de ellos, médicos: Samir Rivaldo a 21 años de presidio, Yesica Donado a 21 años de presidio, Lizney de La Hoz a 13 años de presidio, José Gnecco Cervantes a 13 años de presidio, Ana Toncel Peña a 16 años de presidio, Karen Mejía a 13 años de presidio, Obed Urrea a 16 años de presidio, Yainer Olivero Álvarez a 15 años de presidio y Jorge González Guerrero a 12 años de presidio.

    El equipo de fiscales, abogados asesores, asistentes y analistas. MARIO TELLEZ

    También el tribunal condenó a captadores: Álvaro Gnecco a 13 años de presidio, Rodrigo Campos a 17 años de presidio y Nancy Verdejo y Javiera Verdejo a tres años y un día por fraude de subvenciones y 300 días por asociación ilícita.

    Además de pagar con la privación de libertad, a algunos de ellos el tribunal los condenó a pagar un total de $ 26 mil millones.

    La primera decisión de Parra

    Lo primero que hizo la fiscal Parra fue tomar la decisión de asignarle el caso al fiscal Álvaro Pérez y la fiscal Constanza Encina del equipo de Alta Complejidad Oriente. Luego Parra tomó otra determinación clave: armar un equipo multidisciplinario que fuera capaz de procesar rápidamente las bases de datos de las más de 95 mil licencias emitidas.

    Así fue como se constituyó un equipo que, a lo largo de estos años, estuvo integrado por al menos 10 profesionales. A Parra, Pérez y Encina se sumó el abogado asesor Lucas Vargas. A todos ellos se sumaron la abogada asistente Daniela Fregonara y la analista Graciela Osorio. También se añadió la participación de la gestora Javiera Bocaz, la analista Tatiana Alfaro, la abogada asistente Nicole Olcay y la gestora Alison Zúñiga.

    Los fiscales Pérez y Encina generaron una pronta articulación con distintas instituciones vinculadas al mundo de las licencias médicas que, tras varias reuniones de coordinación, se fijaron los primeros filtros y criterios técnicos. Así pudieron comprender la complejidad del fenómeno y con esa información enfocaron la investigación para armar un caso en que los delitos a investigar fueran de aquellos que se vinculan con el crimen organizado.

    Sin embargo, en vez de tener delitos de sangre o narcotráfico, el asunto incluía una estructura criminal y grandes flujos de dinero para defraudar el sistema de las licencias médicas.

    De esa forma el equipo de la Fiscalía Oriente pudo detectar que el caso no se trataba de médicos aislados, sino que estaban agrupados en tres grandes centros que eran una fachada: Dr. Mitite, Prevenir y los de Rodrigo Campos, el único chileno del grupo.

    Con ese mapa se determinó que cada centro tenía una estructura y roles definidos: líderes que podían o no ser médicos que eran los dueños de los centros, facultativos que emitían estas licencias y secretarias que hacían las veces de captadoras. Incluso se usaban publicaciones en redes sociales con los precios de las licencias por cantidad de días.

    Los fiscales, de izquierda a derecha, Constanza Encina, Álvaro Pérez y la fiscal regional Lorena Parra Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El 8 de diciembre de 2022, en una jornada maratónica que duró 16 horas, se dio el primer golpe a la organización criminal. Previamente se había logrado la orden de detención de al menos 50 imputados, pero solo se logró capturar a 27. El resto estaba fuera de Chile o alcanzaron a escapar del país.

    El equipo trabajó codo a codo, en un primer momento, con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Luego se sumó la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) y también el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la policía civil. Así se pudo procesar con éxito todo el flujo de dinero que se trazó luego del alzamiento bancario de más de 30 cuentas. Una trazabilidad que incluso llegó tras la pista del envío de más de US$ 600 mil en remesas al extranjero y más de $ 200 millones en empresas de envío de dinero fuera de Chile.

    La acción de la Bridec fue fundamental ya que el equipo de la Fiscalía Oriente innovó con técnicas que no son comunes en la investigación de delitos económicos.

    Tanto así, que se usaron agentes encubiertos que se hicieron pasar por pacientes para solicitar las licencias falsas. Los peritos de la Brilac aportaron con análisis cuantitativos para demostrar la anomalía en las grandes emisiones de los sospechosos. En esa labor también se sumó un perito de la Suseso y un perito contable de Lacrim para sistematizar el monto defraudado.

    “Con la participación de todos ellos se logró determinar que la estructura y la investigación en su conjunto, con todos los médicos y centros involucrados, generó una defraudación que asciende a más de $ 48 mil millones”, explica el fiscal Pérez quien estuvo involucrado, junto con Fregonara, desde el inicio hasta el final en el caso.

    La fiscal Parra, por su parte, destaca los tipos penales que se lograron acreditar. “Esto se pensó como crimen organizado. Aquí la Fiscalía pensó que estos médicos se organizaban a través de clínicas fachadas y por eso se pensó en una estructura como la de la asociación ilícita o la asociación delictiva. Junto con eso también logramos convencer al tribunal de que el delito de fraude de subvención no solo lo comete el paciente, sino que también lo comete el médico y ese es un acierto de esta investigación. Con eso logramos instaurar una nueva forma de ver estos hechos delictivos”, explica la líder de la Fiscalía Oriente.

    Un equipo rápido y especializado

    “Otro aspecto destacable es que aquí la Fiscalía actuó con rapidez. Este caso empezó en 2022. Estamos en 2026 y tenemos a 17 personas condenadas en juicio oral a los que tenemos que sumar todos los abreviados y las suspensiones condicionales. Todo eso en cuatro años”, afirma Parra.

    Dentro de este grupo hay más de 90 compradores de licencias -clientes o falsos pacientes- los que tuvieron que reintegrar el perjuicio generado para evitar llegar a juicio.

    El fiscal Pérez añade otro elemento. “Aquí se presentó acusación al año y medio de investigación. Si esto se atrasó no fue resorte de la Fiscalía, fue porque se dilató la audiencia de preparación de juicio oral, que se tuvo que repetir ocho veces, por todos los cambios de defensas que hubo. La Fiscalía cumplió con eficiencia y celeridad”, dice Pérez.

    El éxito del equipo que ahora lidera el fiscal Pérez ha sido tan grande que ha recibido más encargos para aprovechar la especialidad que adquirieron en la investigación de fraudes con licencias médicas.

    Por eso cayó en manos del mismo persecutor la investigación derivada de las circulares de Contraloría por mal uso de permisos médicos en funcionarios públicos.

    La fiscal regional Lorena Parra y el fiscal Álvaro Pérez Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El persecutor a la fecha tiene nueve médicos emisores en prisión preventiva y ha formalizado a más de 340 funcionarios públicos. A su vez, Pérez está pronto a partir el juicio contra Los Quilodrán, la asociación que montó una falsa red para defraudar al Fisco en más de $ 5.600 mil millones mediante licencias médicas falsas.

    La especialización adquirida por el equipo de Pérez permitió que, recibidas las circulares de Contraloría, junto a los analistas y la PDI, en cuatro meses estuviera en condiciones de formalizar. Algo impensado para un equipo que tuviera que partir de cero para interiorizarse en el mundo de las licencias médicas.

    El último elemento que valora Parra es que las condenas obtenidas serán un disuasivo para quienes quieran usar mal el sistema. En este punto resulta relevante la condena de cuatro años recibida por los falsos pacientes. “Es una señal fuerte. Ahora cuando un trabajador o funcionario público quiera presentar una licencia falsa, debería pensarlo dos veces”, remata Parra.

    Más sobre:FonasaLicencias MédicasFraudeFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas

    Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Lo más leído

    1.
    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    Prisión preventiva para hombre de 73 años acusado de emitir 1.482 licencias médicas falsas

    2.
    Los fondos públicos de Corfo y ProChile que llegaron a MÁ Botanics, la empresa cuestionada por tráfico de marihuana

    Los fondos públicos de Corfo y ProChile que llegaron a MÁ Botanics, la empresa cuestionada por tráfico de marihuana

    3.
    La fórmula de Sichel y Vodanovic que los posiciona como los alcaldes mejor evaluados

    La fórmula de Sichel y Vodanovic que los posiciona como los alcaldes mejor evaluados

    4.
    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    A seis meses de su inauguración, monumento a Gabriela Mistral en Plaza Baquedano convive con golpes de skates y los grafitis

    5.
    La vida después de una rectoría: los nuevos pasos de Rosa Devés e Ignacio Sánchez (y su crítica postura sobre Fondecyt)

    La vida después de una rectoría: los nuevos pasos de Rosa Devés e Ignacio Sánchez (y su crítica postura sobre Fondecyt)

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 5 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Los casi 60 años de militancia que transformaron a Escalona en un emblema del PS

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales
    Negocios

    Enjambres sísmicos en los mercados financieros globales

    Presupuesto 2027: ¿Qué Estado quiere Kast?

    El empresario financiero y filántropo ambiental que está detrás del negocio turístico del año en Pucón

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    El suplemento que puede acelerar la pérdida de la memoria provocada por el Alzheimer, según un estudio

    Actualizan el pronóstico para Fiestas Patrias: ¿llueve o no llueve el 18?

    Anticipan el retorno de la lluvia en el norte y la zona central: cuándo y qué regiones serán afectadas

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League
    El Deportivo

    Osorio entra al listado: la historia de los 20 chilenos que jugaron en la Premier League

    “El que acertó fue Pellegrini”: la prensa española alucina con el triunfo del Betis sobre el Real Madrid de Mourinho

    Alexander Zverev, un verdugo que no convence: el alemán otra vez aparece en el camino de Alejandro Tabilo en el US Open

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial
    Tecnología

    Lenovo presenta sus nuevos Yoga Pro 9n y Yoga 9n 2 en 1 con NVIDIA RTX Spark e inteligencia artificial

    IFA 2026: Lenovo presenta los nuevos IdeaPad Vibe e IdeaCentre AIO i con IA, Snapdragon y AMD Ryzen

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”
    Cultura y entretención

    Edward Furlong y el regreso de Terminator 2: “Pude usar mi angustia adolescente”

    Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura: “Hoy la cultura y las artes están en peligro, no sólo en Chile”

    Reseña de libros: de Liadan Ní Chuinn a Soledad Vallejos

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos
    Mundo

    Ataque con al menos 20 drones contra guarnición militar en Colombia deja dos soldados muertos y cinco heridos

    Rescatan a dos personas con vida en Nepal diez días después de las riadas

    Rusia ataca Ucrania a horas de visita de emisarios de Trump: hay al menos cuatro muertos y cinco heridos

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?