Menos tiempo que Sinner: Nick Kyrgios recibe una mínima sanción por su dopaje con cocaína y queda habilitado para jugar

El caso de dopaje de Nick Kyrgios ha llegado a su fin. El tenista australiano llegó a un acuerdo con la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) para reducir su sanción tras el positivo por cocaína que arrojó hace unas semanas.

El exnúmero 13 del mundo tuvo el resultado adverso en el ATP 250 de Mallorca, en junio pasado. El tenista 31 años reconoció el consumo de esta droga que para la WADA es considerada como una sustancia recreativa y sin incidencia en el rendimiento.

“No voy a poner más excusas, pero quiero dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado”, indicó.

En base a ello, el oceánico aceptó una suspensión de un mes en virtud de las normas antidopaje del tenis. “El consumo de cocaína está prohibido en competición y conlleva una suspensión provisional. Kyrgios se encuentra suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto de 2026″, explicó la entidad.

Con rehabilitación

“Durante una entrevista con los investigadores de la ITIA, el jugador explicó que su consumo de cocaína se produjo en un contexto social durante una salida nocturna antes de su partido en Mallorca. La ITIA consultó a un experto científico independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), quien afirmó que la explicación era coherente con el nivel de cocaína encontrado en su muestra”, prosiguió.

“En consecuencia, la ITIA aceptó que el consumo de cocaína de Kyrgios se produjo fuera de competición. Según las normas de la AMA, la suspensión por defecto para una infracción de este tipo es de tres meses, que puede reducirse a un mes si el jugador se compromete a un programa de tratamiento aprobado por la ITIA”, concluyó.

Precisamente, el tenista se comprometió a un programa de tratamiento. Por lo tanto, la suspensión del jugador finalizó este 3 de septiembre de 2026, siempre que complete el programa. Eso sí, perderá el premio en metálico y los puntos de clasificación obtenidos en el torneo de Mallorca.

Finalmente recibió un castigo mucho menor que los tres meses que tuvo Jannik Sinner por su dopaje con clostebol, una situación que el oceánico criticó hasta el hartazgo.