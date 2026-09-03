Alejandro Tabilo quiere una revancha contra Alexander Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

Alejandro Tabilo está por primera vez en su carrera en la tercera ronda de US Open. Este jueves, en su segundo duelo en el torneo, revirtió un mal comienzo y venció en cuatro sets al australiano Alexei Popyrin, por parciales de 2-6, 7-6, 7-6 y 6-2. Ahora Ale debe esperar rival, el que saldrá del choque entre Alexander Zverev y Quentin Halys, quienes se medirán esta noche en el Arthur Ashe.

El chileno valoró su reacción luego de un primer set en el que no se sintió cómodo: “Fue un arranque difícil, (Popyrin) saco increíble y yo estuve presionado con mi saque. Después pude agarrar ritmo con mi servicio y ganar puntos fundamentales”, comenzó diciendo a ESPN.

“Había que quedarse mentalmente ahí, buscar alguna forma, empezar más de atrás, tratar de incomodarlo y después enfocarme en lo que yo hago bien. En el tie break lo jugué muy confiado y agresivo”, añadió Tabilo.

Su solidez física y Zverev como posible rival

Uno de los puntos claves en la victoria de este jueves fue en la diferencia física que Ale le sacó a Popyrin. El australiano terminó pidiendo la asistencia del fisioterapia en el cuarto set, y se le vio agotado sobre el final. “Este año me he sentido increíble físicamente. Hemos trabajado eso y la parte nutricional, aguantando calambres. Sentí que estaba corriendo todo el partido”, aseguró la primera raqueta nacional.

Foto: @ATPTour_ES en X.

Por último, fue consultado sobre un posible choque ante Alexander Zverev en la tercera ronda, algo que repetiría el duelo que jugaron el año pasado en el primer partido, con triunfo para el alemán. El zurdo no huye del desafío que significa enfrentar al mejor sembrado del torneo: “Sería espectacular, ojala volviera a ser en esa cancha (Arthur Ashe). Ahora tratar de hacer lo mejor posible”, cerró.

Cabe destacar que en la edición 2025 del último Grand Slam del año que se disputa en Flushing Meadows, Sascha venció al tenista nacional en tres sets, por parciales de 6-2, 7-6 y 6-4.