Gobierno inicia implementación del Plan Escudo de Barrio con despliegue policial, social y comunitario

Con 18 subsecretarios, gobierno inicia la articulación interinstitucional para avanzar en la implementación del Plan Escudo de Barrio.

Con la asistencia del Presidente José Antonio Kast y del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, este jueves se realizó la primera jornada de articulación interinstitucional para avanzar en la implementación del Plan Escudo de Barrio, instancia en la que también participó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero.

Durante el encuentro, se reunieron subsecretarios de distintas carteras con el objetivo de coordinar el despliegue de las capacidades del Estado en las comunas priorizadas dentro de la estrategia gubernamental.

De acuerdo con lo informado por el gobierno, el Presidente Kast destacó el carácter estratégico de la iniciativa dentro de su agenda de seguridad y reafirmó el compromiso de las distintas instituciones para desarrollar una intervención integral y multidimensional en cada una de las comunas que formarán parte del plan.

A su vez, el ministro Arrau destacó que “con el Plan Escudo de Barrio estamos llevando la presencia del Estado en su totalidad a los sectores más vulnerables ante el delito”.

Agregó que “articulamos copamiento policial, apoyo social y trabajo vecinal en comunas priorizadas bajo criterios técnicos muy precisos para devolverle la tranquilidad a las familias”.

El secretario de Estado detalló que la estrategia incluirá copamientos policiales en sectores emblemáticos y tendrá además una dimensión social, con intervención pública y privada; otra comunitaria, con apoyo a vecinos afectados; y una operacional, que permitirá “medir” su efectividad.

El subsecretario Guerrero, en tanto, explicó que las comunas donde se ejecutará el Plan Escudo de Barrio fueron seleccionadas a partir de criterios técnicos que consideraron distintos delitos, ponderados de acuerdo con su gravedad y evaluados por una unidad de análisis para determinar con mayor precisión dónde se concentran dentro de cada comuna.

Amplia participación de subsecretarios

El encuentro contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa; la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini; el subsecretario de Defensa, Rodrigo Álvarez; la subsecretaria General de la Presidencia, Constanza Castillo; el subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos; y la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos.

También asistieron el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández; el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar; el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian; el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna; el subsecretario de Bienes Nacionales, Javier Peró; el subsecretario de Energía, Hugo Briones; el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial; la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Raphael; y la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi.