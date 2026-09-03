Richard von Appen lanza su candidatura para presidir la CPC y la Sofofa lo respalda

Richard von Appen, presidente de Ultramar y expresidente de la Sofofa (2021-2023), formalizó su interés en asumir la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para el período 2027-2028, que sucederá a la actual mesa liderada por Susana Jiménez.

La semana pasada, von Appen envió una carta a la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, en la que solicitó el respaldo del gremio para presentarse como candidato de Sofofa al proceso de renovación de la CPC.

“Mi voluntad de liderar la CPC se cimienta en una profunda convicción sobre el rol trascendental del sector privado en el porvenir de Chile”, señaló en la misiva. Luego de una evaluación interna, Sofofa resolvió respaldar la candidatura.

Asimismo junto a su solicitud, Richard von Appen presentó un programa de trabajo estructurado en tres ejes: impulsar el crecimiento y el desarrollo de Chile (acompañar y fortalecer activamente el esfuerzo del país por reactivar la economía, colaborando a la creación de empleo formal de calidad); soñar con ambición para proyectar grandes obras de infraestructura, educación, salud y vivienda que impacten a las futuras generaciones de chilenos, y fortalecer la cohesión social y el respeto mutuo como bases indispensables para sostener cualquier proyecto colectivo.

Con el respaldo de Sofofa ya resuelto, von Appen continuará en las próximas semanas las conversaciones con las demás ramas de la CPC, de cara al proceso de renovación de la testera del gremio para el período 2027-2028.

La CPC agrupa a las seis principales ramas del empresariado chileno —Sofofa, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación de Bancos (ABIF)— y su Consejo Nacional elige a la dupla presidente-vicepresidente cada dos años.