Congreso de Brasil aprueba fin de impuesto sobre compras internacionales de hasta US$ 50 en triunfo para Lula a un mes de elecciones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la firma del proyecto de ley que asigna fondos para líneas de crédito a empresas afectadas por el arancel adicional del 25% impuesto por EE.UU. a productos brasileños. Foto: Europa Press

El Congreso brasileño aprobó este jueves la eliminación definitiva del “impuesto a las blusas”, como se conoce a la tasa del 20% sobre las compras internacionales de hasta US$ 50. Según el diario Folha de Sao Paulo, la votación representa una victoria para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, aproximadamente un mes antes de las elecciones de octubre, donde el mandatario izquierdista busca la reelección.

En mayo, el gobierno federal emitió una medida provisional para revocar el impuesto. El poder ejecutivo dependía de la confirmación del Congreso para que la exención continuara vigente de forma permanente. La votación fue simbólica, lo que significa que no hay registro oficial de los votos y existe acuerdo sobre el texto. Previo a su aprobación este jueves en el Senado, ya había tenido luz verde en la Cámara de Diputados, detalló el medio UOL.

Durante la votación en la Cámara, la oposición presentó solicitudes de enmiendas para intentar modificar la propuesta y limitar los beneficios políticos que el gobierno obtendría de su aprobación. Todas fueron rechazadas en una sesión acelerada por el Presidente de la Cámara, Hugo Motta.

El impuesto fue creado por el gobierno federal en agosto de 2024. Su creación fue aprobada por el Congreso. A pesar del apodo, el impuesto no solo afecta a la ropa, sino a todos los productos dentro del rango de precios de US$ 50.

Senado zera 'taxa das blusinhas' nas remessas internacionais de até US$ 50 https://t.co/Hxfe4vp0FI pic.twitter.com/VgKZ7iOP0R — Senado Federal (@SenadoFederal) September 3, 2026

El proyecto de ley que exime de impuestos a las compras internacionales de hasta US$50 en plataformas como Shein, Shopee y AliExpress fue objeto de intensas negociaciones en el Congreso, también debido a la presión de lobistas del sector industrial y minorista nacional, que se oponían a la eliminación del impuesto y que finalmente fueron derrotados, detalló Folha.

La tasa es un tema delicado para la reelección de Lula, y el gobierno tuvo que trabajar a contrarreloj para lograr la aprobación de la medida e impedir que se restableciera el impuesto, en medio de la crisis política en el Congreso. Esta es la última semana de intensos esfuerzos en ambas cámaras antes de las elecciones, agregó el periódico.

La decisión de Lula de eliminar el impuesto se anunció a última hora en mayo de este año, tras meses de fricciones y críticas por parte de sectores de la población por cobrar un impuesto sobre transacciones de poco valor.

Gesto a la clase media y los jóvenes

Una encuesta indica que el 92% de los brasileños apoya la eliminación del impuesto. La organización de defensa de los derechos del consumidor Proteste entrevistó a 1.300 brasileños de 12 capitales de todo el país entre el 12 y el 21 de mayo de 2026. De los entrevistados, el 88% abogó por la aprobación de la exención por parte del Congreso como prioridad, mientras que el 75% consideró que el impuesto era injusto.

Según UOL, el objetivo inicial del arancel era proteger a los productores brasileños, quienes denunciaban la competencia desleal de las empresas extranjeras. El gobierno de Lula afirma que esta desigualdad ya se ha revertido. Un comunicado firmado en abril por 52 entidades advierte que la producción nacional enfrenta aproximadamente un 90% en impuestos sobre el valor de los bienes, mientras que las plataformas asiáticas pagan aproximadamente un 45%.

Sin embargo, los productores brasileños afirman que la eliminación del impuesto amenaza los empleos y la economía brasileña. Una nota firmada en abril por 52 entidades del sector productivo brasileño solicita el restablecimiento del arancel. La carta advierte que el impuesto contribuyó a la creación de 860.000 empleos directos en el comercio y 578.000 en la industria para finales de 2025.

Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato a gobernador de Sao Paulo, Fernando Haddad, reaccionan en un acto conmemorativo durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, el 30 de octubre de 2022. Foto: Archivo MARIANA GREIF

Un informe técnico de la CNI (Confederación Nacional de la Industria), publicado la semana pasada, estima que la eliminación del “impuesto a las blusas” podría poner en riesgo 109.000 empleos en Brasil. Analistas de la organización calculan que la producción nacional pierde 3,11 reales por cada real gastado en pedidos de bajo valor realizados a través de sitios web extranjeros.

Según el estudio, esto podría generar una pérdida de 21.800 millones de reales (unos US$ 4.272 millones) para la industria brasileña, consigna Folha.

Pese a ello, señala UOL, mantener la eliminación del impuesto podría servirle a Lula para reforzar su discurso en defensa de la clase media y los jóvenes. Este sector de la población se vio directamente afectado por la tasa, ya que utiliza plataformas como Shein, Shopee y AliExpress para comprar ropa y artículos para el hogar a precios más accesibles.

El fin del “impuesto a las blusas” también supone un alivio para Fernando Haddad. Ahora candidato a gobernador de Sao Paulo, el miembro del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) fue responsabilizado de la instauración de dicho impuesto en un acuerdo con el Congreso cuando era ministro de Hacienda. El impuesto le valió el apodo de “Taxad”.