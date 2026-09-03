Kast en Foro Madrid: “Si no hacemos las cosas como corresponde, nos van a pasar la cuenta, y la izquierda podría volver”

En medio de cuestionamientos de la oposición y también reparos de sectores del oficialismo, el Presidente José Antonio Kast se hizo presente con el discurso de cierre de la primea jornada del V Encuentro Regional de Foro Madrid, una de las principales cumbres conservadoras internacionales, que se celebra en Santiago este 3 y 4 de septiembre.

Previo a su participación en el encuentro, el Mandatario sostuvo una cita bilateral en La Moneda con el líder argentino Javier Milei. En la reunión, que solo se extendió por 35 minutos, los jefes de Estado dialogaron sobre la polémica sobre el estrecho de Magallanes, también sobre seguridad, minería, energía, cooperación Antártica y sobre la extradición de Galvarino Apablaza, acusado por ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.

El libertario, en tanto, un poco antes de visitar Palacio, también fue parte de la cumbre, en la que entregó una alocución con duras críticas a la izquierda y una mención al derrocamiento de Salvador Allende. Esto último desató el reproche de la oposición y la respuesta de la familia del líder de la Unidad Popular, a través de una declaración pública de la exministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del fallecido expresidente.

Cuando Kast subió al escenario del centro de eventos San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, las fuerzas progresistas -en otro punto de Santiago- se encontraban desarrollando el acto “¡Democracia siempre! Diagnósticos y desafíos para el Chile de hoy”, en contraposición al Foro Madrid. Ahí hubo emplazamientos directos al Mandatario a condenar los epítetos que Milei, que en su mencionado discurso se refirió a sus oponentes políticos como “zurdos mugrosos”.

En el encuentro conservador, por el contrario, el exrepublicano fue recibido con aplausos de los presentes, que incluso se pusieron de pie.

Kast partió su alocución con un saludo a Santiago Abascal, diputado y líder del partido español Vox, que junto a Fundación Disenso —el think tank de esa colectividad- organiza el foro. El europeo sería una de las figuras centrales de la cumbre, pero no pudo viajar por atender asuntos de su país.

En uno de sus primeros mensajes, Kast deslizó una crítica a los gobiernos que lo antecedieron.

“Nuestros pueblos no están condenados a ningún determinismo histórico que les gusta tanto a algunos sectores. Nosotros no estamos condenados a la pobreza, para nada. Y hemos demostrado que la nación más pobre de un continente fue líder de la región. Fuimos líderes y volveremos a liderar. No estamos condenados al narco y no les quepa la menor duda a nadie que vamos a volver a liderar con las ideas de la libertad”, dijo.

En esa misma línea, agregó que “no estamos condenados al narcotráfico, a la violencia. No estamos condenados al estancamiento económico. No estamos condenados a la mediocridad. Y ahí también nos comprometimos a tener mínimos comunes: el estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de los poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”.

Luego, recapituló sobre sus intentos por llegar a La Moneda y destacó su triunfo en diciembre sobre Jeannette Jara (PC), que fue la candidata de las fuerzas progresistas en la pasada elección presidencial.

“Y ahí estuvimos trabajando para después ganar. Derrotar a la izquierda no era imposible. Y lo demostramos en las urnas, con una mayoría abrumadora. Y eso nadie lo puede negar.7,2 millones de votos contra 5,2 millones de votos. Más allá de lo que puedan decir o plantear, ganamos en las urnas”, remarcó.

Eso sí, enfatizó que “ganar una elección es un tremendo logro, pero no es un fin en sí mismo”.

También cuestionó que en el país hubiese un ánimo “refundacional” y apuntó: “No tengo una bolita cristal. Lo que tengo claro es que en Chile sigue primando el sentido común. Que la gente valora la propiedad privada, valora la libertad de expresión, valora la libertad de educación. Y los chilenos a mí no me eligieron para derrotar a la izquierda. Me eligieron para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar la pobreza, para enfrentar la corrupción, para enfrentar el desempleo, que se viene arrastrando desde años”.

El Jefe de Estado, eso sí, lanzó una advertencia a su sector para evitar que la izquierda vuelva a gobernar.

“Es impresionante, porque Chile volvió a ser un país confiable. Chile volvió a decir que va a respetar la ley, la palabra empeñada. Pero en estos tres años, si no hacemos las cosas como corresponde, nos van a pasar la cuenta, y la izquierda podría volver”, dijo.

Tras esto, Kast pasó a enumerar cuáles son a su juicio los errores que podrían dinamitar las posibilidades de que el próximo sea un gobierno de la continuidad.

“¿Y qué actitudes podrían colaborarle a la izquierda? Uno, plantearnos que uno llega al poder por el poder. Nosotros no llegamos aquí para tener más poder. El día que nos acomodemos, el día que nos instalemos, digamos: no hay nada más que hacer, ese día es el inicio del fin", dijo.

En segundo lugar, señaló que lo que igualmente puede colaborar a una derrota “es politizarlo todo, cuotearlo todo. Porque si hacemos lo mismo que hicieron antes, que es repartirnos el Estado, van a decir: son igual a los que sacamos. Y en eso tenemos que marcar la diferencia. Por eso insisto tanto, porque este no es un cuoteo”.

Y como tercer punto señaló que también sería un error quedarse “pegados en la disputa con la izquierda”.

“Nuestro adversario es mucho más grande que la izquierda. Nuestro adversario son las urgencias sociales. La urgencia del día a día de las personas. La seguridad, el trabajo, la familia, la vivienda. El sueño de la casa propia. Ese es un adversario que tenemos por delante”, sostuvo.

El Mandatario, en el cierre de su discurso, apostó por un tono republicano, al destacar la institucionalidad de Chile y la colaboración con aquellos que considera adversaros políticos.

“He cultivado mucho más el respeto por el que piensa distinto. Y no por conveniencia, sino por convicción. Y he valorado mucho la colaboración que he recibido de muchas personas que estuvieron trabajando para que no ganara. Y déjenme decirles que yo los he sorprendido a ellos y ellos me han sorprendido a mí. Y hemos logrado cosas increíbles en los momentos más duros de nuestra nación. En estas tragedias que vivimos en la zona norte, en la falta de empleo que vivimos en algunas partes. Y hemos tenido la colaboración de aquellos que hemos visto quizás como adversarios y hoy día son grandes colaboradores”, afirmó.