Brandon Judd y aplicación de la doctrina Donroe en Chile: “Cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, abordó durante su participación en el Foro Madrid 2026 el rol de Chile dentro de la llamada doctrina Donroe.

Y es que como una actualización de la política desarrollada en el siglo XlX por el mandatario James Monroe, el presidente Donald Trump recordó esta postura de la política exterior estadounidense para justificar el dominio estadounidense en el hemisferio occidental.

En ese contexto, Judd fue consultado por esta postura y su relación con Chile en el panel “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”, en el que también participaron Mike González, Alejandro Peña y Eric Farnsworth.

Al respecto, detalló que “cada embajador está empoderado para implementar aquella política como considere se ajuste a cada país. Lo genial sobre esto es que cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil ”.

“Ahora, podría argumentar, y he escuchado a mucha gente decir que la doctrina Donroe es mala. Eso me hace reír porque Chile está aplicando la doctrina Donroe. Es todo sobre mirar hacia adelante, preocuparse de qué necesitas para tu país y entonces ir hacia adelante”, explicó.

A continuación, precisamente destacó la participación de Chile en el plan Shield of Americas. “Estos nuevos programas van a ayudar a Chile a llegar al corazón del problema, que es el crimen organizado”, señaló.

Judd destacó que Chile tiene la opción de “decir que piensa que necesita, que piensa que necesita de este programa. Esto permitirá a los países reunirse y trabajar unidos. Vean, tan bueno como es el FBI, y el FBI no se equivoca. Pero por muy bueno que sea el FBI, no podría acabar solo con el Tren de Aragua en Estados Unidos”.

“Tomó una aproximación completa del gobierno dirigida por el FBI. Nosotros casi erradicamos a la organización en Estados Unidos. Todavía quedaron algunos individuos, pero no la organización como era”, continuó.

Para luego, hacer una vinculación con el Shield of Americas y señalar que “se vuelve una iniciativa donde nosotros, unidos, podemos desarrollarla y analizar cómo va a funcionar en Chile y, a continuación, cómo Chile puede, a su vez, ayudar a otros países”.

“Serán programas fantásticos, y permitirán hacer exactamente aquello para lo que el presidente Kast fue elegido: luchar contra el crimen organizado para que Chile sea un lugar más seguro y, a partir de ahí, seguir avanzando”, concluyó al respecto.