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    Chile y Argentina respaldan tratados de 1881 y 1984 por el estrecho de Magallanes y Kast reitera apoyo a reclamo por las Malvinas

    Tras la reunión de Javier Milei y José Antonio Kast en La Moneda, esta tarde ambas naciones emitieron una declaración conjunta que detalló las materias que abordaron los mandatarios.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Tras la reunión que sostuvieron en el Palacio de La Moneda Javier Milei y el Presidente José Antonio Kast, ambas naciones emitieron una declaración conjunta en que se detalló en mayor profundidad los temas que discutieron durante esta jornada.

    Según detalló Presidencia, durante la reunión de esta mañana se destacaron instancias como “la celebración en Santiago de la VII Reunión del Sistema de Consultas Permanentes de ambas Cancillerías, de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera y de la Comisión Administradora del Acuerdo Comercial, así como de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica en Buenos Aires”.

    También valoraron la aprobación de los nuevos protocolos adicionales en el Tratado de Integración y Complementación Minera, del que ambos mandatarios instruyeron a sus respectivos cancilleres a proceder con su suscripción.

    Adicional a ello se subrayó “la complementariedad existente en materia energética y el carácter de la República Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile”.

    Estrecho de Magallanes, demanda por las Islas Malvinas y Galvarino Apablaza

    Uno de los principales tópicos que se esperaba fuese abordado por los mandatarios era el conflicto por la soberanía en el Estrecho de Magallanes y la exigencia chilena de derogar el decreto 457 de 2021.

    Sobre esta materia, la declaración señala que los mandatarios “destacaron la singularidad de la asociación entre la Argentina y Chile en materia antártica”.

    Ambos Presidentes coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho”, remarca la declaración, lo que reafirma la postura de nuestro país.

    Al igual que tras su visita a Argentina en abril, Kast reafirmó la demanda argentina sobre las Islas Malvinas.

    El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”, señala la declaración conjunta.

    También desde nuestro país “se valoró el compromiso asumido por la República Argentina destinado a materializar a la brevedad posible la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán”.

    “Finalmente, los mandatarios reafirmaron su compromiso con el tratamiento de la totalidad de los asuntos de interés común a través de los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”, concluye la declaración de ambas naciones.

    Más sobre:ChileArgentinaJavier MileiJosé Antonio KastIslas MalvinasEstrecho de Magallanes

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