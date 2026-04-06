Chile anuncia respaldo a Argentina en reclamo por las Islas Malvinas y agradece esfuerzos por extradición de Apablaza

A través de un comunicado conjunto, y tras un encuentro en la Casa Rosada entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, las cancillerías de Chile y Argentina informaron de una serie de acuerdos entre ambos gobiernos en temas de agenda bilateral, regional y global

“La visita del Presidente Kast a la Argentina, primer viaje internacional desde su asunción el pasado 11 de marzo, tiene lugar en el marco de una nueva conmemoración del aniversario de la Batalla de Maipú, hito histórico de la independencia y la cooperación entre Argentina y Chile, que impulsa a ambos países a seguir trabajando en una agenda de futuro basada en la defensa de los valores compartidos de la libertad, la democracia, la vida y la propiedad, y la promoción del crecimiento económico”, parte el comunicado.

Añadiendo que: “ El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios maritimos circundantes, y reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacifica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

Asimismo, se informó que ambos presidentes “instruyeron a los cancilleres a mantener una reunión de trabajo ampliada en la que coincidieron en la relevancia de generar mejores condiciones para la atracción de inversiones reciprocas y externas; la expansión del comercio bilateral, regional y hacia terceros mercados; la integración y complementación energética y minera y la generación de oportunidades para el sector privado; fomentando la cooperación en programas conjuntos de capacitación técnico profesional, innovación y transferencia de tecnologías, en el marco de lo establecido en el Acuerdo de Complementación Económica ACE 35 Chile-Mercosur, el Acuerdo Comercial bilateral y el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina”

A su vez, en materia de seguridad pública “los cancilleres conversaron sobre la relevancia de profundizar la cooperación bilateral, fortalecer el intercambio oportuno de información y buenas prácticas, y avanzar en el desarrollo de capacidades que contribuyan a la protección de sus ciudadanos, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado transnacional y delitos conexos".

En este sentido, el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, “ agradeció los esfuerzos desplegados y apoyo brindado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina respecto del proceso de extradición del ciudadano chileno Galvarino Apablaza ”.

En este contexto, ambos cancilleres reafirmaron su compromiso de continuar cooperando en el continente antártico, destacando la relación estratégica entre ambos países sustentada en los valores y principios del Sistema del Tratado Antártico.

Asimismo, ambos cancilleres destacaron como “un tema prioritario la necesidad de mejorar la conectividad fisica y digital entre Argentina y Chile a través de la modernización de los pasos fronterizos y la optimización de los procedimientos de control en frontera a través de la digitalización, simplificación y mayor coordinación entre las autoridades competentes a fin de facilitar el tránsito de turistas y mercaderias y reducir los tiempos de espera, siempre resguardando adecuados estándares de seguridad. La mejora de los pasos fronterizos, además de potenciar la conectividad y el comercio internacional, permitirá reducir los costos logisticos y posicionar a ambos paises como plataformas de articulación en América del Sur y los mercados globales. En esta línea, coincidieron en avanzar en el desarrollo de rutas y corredores binacionales prioritarios”.

Finalmente, con vistas a concretar estos objetivos, ambos cancilleres acordaron convocar a la brevedad los principales mecanismos bilaterales de coordinación, entre ellos, el mecanismo 2 más 2 a nivel de cancilleres y ministros de Defensa, el Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG), la Comisión Binacional de Comercio, Inversiones y Relaciones Económicas, la Comisión Administradora del Acuerdo Comercial, la Comisión Binacional en materia Antártica y la Comisión Mixta sobre tráfico Ilicito de Drogas.